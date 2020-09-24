Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
“Kahveler açık... Güzel! Ama kâğıt oynamak yasak! Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda sıfır, yeni kâğıt açacaksınız. Bitti. Bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor.”
*
Güzel bir öneri...
Fakat önü, arkası iyi düşünülmemiş.
Şöyle ki:
*
- Her oyunda gıcır kâğıt açma zorunluluğuna Las Vegas’taki kumarhaneler bile dayanamaz. Gıcır kâğıda bizim kahveci Hüseyin’in ekonomik açıdan dayanma ihtimali sıfırdır.
*
- Kemal Bey, James Bond’un Casino Royal filmini izledi mi acaba? O filmde bile her oyunda adamlar gıcır kâğıt açmıyorlardı. Niye açmıyorlardı? Tabii ki filmin bütçesini kabartmamak için.
*
- Ayrıca... Yolu kahvelerden geçen her Türkiye vatandaşı bilir ki... Kâğıt dediğin eski galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin izlerini taşıyacak. Gıcır kâğıtla pis yedili oynayamaz bizim millet.
*
İlahi Kemal Bey!
İlk kez etkili bir muhalefet yaptınız.
Ama onda da müsrifliğe kaçtınız.
KEMAL BEY NEYİ YANLIŞ YAPTI?
BAZILARI diyorlar ki:
“Kılıçdaroğlu doğru yaptı. Kahveci esnafı mağdur. Oyun olmadığı için kahvelere gelen yok. Kahveci esnafının derdini dile getirdi.”
*
İyi de kardeşim...
Bu iş böyle mi yapılır?
*
- Salgınla mücadele eleştirisinin en önemli noktasıymış gibi mi dile getirilir bu konu? Salgınla mücadele stratejisini eleştirirken bu konu mu gündeme getirilir?
- Türk Tabipleri Birliği ziyaretinde mi gündeme getirilir bu mevzu? Doktorların arasında dile getirilecek mevzu mudur bu?
- Al yanına kahveci esnafını, “Her oyuna yeni iskambil destesi açılsın” önerisini onlar yapsın. Bu kadarını da biz mi söyleyelim yani?
*
Allah’ım sen bana sabır ver.
CEM YILMAZ’IN ÇAPTAN DÜŞÜŞÜNÜ İLAN EDİYORUM
CEM Yılmaz’ın bitişinin çok meraklısı vardır.
İkide bir “Cem Yılmaz bitti/Cem Yılmaz bitmiş/Eskiden komikti/Artık değil” falan diye laflar çıkarılır.
*
Önce şunu söyleyeyim:
*
Cem Yılmaz bitmez.
Bu zamana kadar sergilediği müthiş performansın ekmeğini yemeye daha uzun yıllar devam eder.
*
Ama şöyle bir şey olabilir:
Çaptan düşebilir.
*
Nitekim düşmeye de başladı.
*
Gelin, bir bakalım...
Çıktığı son programda yaptığı son şakalara, son komikliklere...
*
“Almanya bizi kıskanıyor” esprisi yapıyor Cem Yılmaz. Hem de ciddi ciddi... Güldüreceğinden de hayli emin biçimde.
*
Türkiye’nin en bayat esprisi sıralaması yapsak...
“Almanya bizi kıskanıyor” esprisi, birinci olur.
Azıcık matrak arkadaşlar arasında bu espri yapılsa...
Bu espriyi yapanla “Hayrola kardeş? İnternetini yeni bağlattın galiba” falan diye kafa bulunur.
*
“Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak. Nusret bulursa altınla kaplayacak” diye de espri yaptı Cem Yılmaz. Üstelik bu espriyi önceden hazırlamış.
*
Bu ne abi?
Espri mi şimdi bu?
Biz yapsak bu espriyi, buz gibi bir hava eser ortamlarda.
Acıklı bir güldürme çabası içinde olduğumuza dair laflar ederler.
Aşağılanırız da aşağılanırız.
*
“Bana soytarı diyenler TikTok videolarına açıp baksınlar” diye bir esprisi de oldu Cem Yılmaz’ın.
*
Aman ne komik!
Aman ne hınzır, ne zeki, ne yaratıcı bir espri!
Yahu TikTok’la dalga geçmeyenin küresel çapta dövüldüğü bir ortamda Cem Yılmaz markasına, bir program sırasında bile olsa TikTok’la dalga geçmek yakışıyor mu yani?
*
Tekrar ediyorum:
Cem Yılmaz bitmez. Bitmeyecektir.
Eski muhteşem performansının hatırına daha uzun yıllar idare edecektir.
Fakat bu durum, çaptan düşmüş olduğu gerçeğini tabii ki değiştirmez.
FATMA ŞAHİN 20 BİN TABLETLE KAMPANYADA
HER kim ki tablet kampanyasına omuz verir, başımızın tacıdır.
*
Hepsini yazıyorum, bıkmadan üşenmeden yazmaya devam edeceğim.
Son haber, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den geldi.
20 bin tabletle katılıyor belediye olarak Fatma Şahin bu kampanyaya.
Var olsun, sağ olsun.
ARADA SIRADA
- Arada sırada... Özay Gönlüm’den “Nikâhımızı kıysın/Ünlen gelin Hoca Memiş’e” türküsüne kulak verin.
- Arada sırada... Cahillerle tartışmamayı deneyerek kafanızın biraz olsun rahat etmesini sağlayın.
- Arada sırada... Cümlelerinizin arasına “Cemal Süreya’nın da dediği gibi...” cümleciğini yerleştirin.
Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
“Kahveler açık... Güzel! Ama kâğıt oynamak yasak! Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda sıfır, yeni kâğıt açacaksınız. Bitti. Bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor.”
*
Güzel bir öneri...
Fakat önü, arkası iyi düşünülmemiş.
Şöyle ki:
*
- Her oyunda gıcır kâğıt açma zorunluluğuna Las Vegas’taki kumarhaneler bile dayanamaz. Gıcır kâğıda bizim kahveci Hüseyin’in ekonomik açıdan dayanma ihtimali sıfırdır.
*
- Kemal Bey, James Bond’un Casino Royal filmini izledi mi acaba? O filmde bile her oyunda adamlar gıcır kâğıt açmıyorlardı. Niye açmıyorlardı? Tabii ki filmin bütçesini kabartmamak için.
*
- Ayrıca... Yolu kahvelerden geçen her Türkiye vatandaşı bilir ki... Kâğıt dediğin eski galibiyetlerin ve mağlubiyetlerin izlerini taşıyacak. Gıcır kâğıtla pis yedili oynayamaz bizim millet.
*
İlahi Kemal Bey!
İlk kez etkili bir muhalefet yaptınız.
Ama onda da müsrifliğe kaçtınız.
KEMAL BEY NEYİ YANLIŞ YAPTI?
BAZILARI diyorlar ki:
“Kılıçdaroğlu doğru yaptı. Kahveci esnafı mağdur. Oyun olmadığı için kahvelere gelen yok. Kahveci esnafının derdini dile getirdi.”
*
İyi de kardeşim...
Bu iş böyle mi yapılır?
*
- Salgınla mücadele eleştirisinin en önemli noktasıymış gibi mi dile getirilir bu konu? Salgınla mücadele stratejisini eleştirirken bu konu mu gündeme getirilir?
- Türk Tabipleri Birliği ziyaretinde mi gündeme getirilir bu mevzu? Doktorların arasında dile getirilecek mevzu mudur bu?
- Al yanına kahveci esnafını, “Her oyuna yeni iskambil destesi açılsın” önerisini onlar yapsın. Bu kadarını da biz mi söyleyelim yani?
*
Allah’ım sen bana sabır ver.
CEM YILMAZ’IN ÇAPTAN DÜŞÜŞÜNÜ İLAN EDİYORUM
CEM Yılmaz’ın bitişinin çok meraklısı vardır.
İkide bir “Cem Yılmaz bitti/Cem Yılmaz bitmiş/Eskiden komikti/Artık değil” falan diye laflar çıkarılır.
*
Önce şunu söyleyeyim:
*
Cem Yılmaz bitmez.
Bu zamana kadar sergilediği müthiş performansın ekmeğini yemeye daha uzun yıllar devam eder.
*
Ama şöyle bir şey olabilir:
Çaptan düşebilir.
*
Nitekim düşmeye de başladı.
*
Gelin, bir bakalım...
Çıktığı son programda yaptığı son şakalara, son komikliklere...
*
“Almanya bizi kıskanıyor” esprisi yapıyor Cem Yılmaz. Hem de ciddi ciddi... Güldüreceğinden de hayli emin biçimde.
*
Türkiye’nin en bayat esprisi sıralaması yapsak...
“Almanya bizi kıskanıyor” esprisi, birinci olur.
Azıcık matrak arkadaşlar arasında bu espri yapılsa...
Bu espriyi yapanla “Hayrola kardeş? İnternetini yeni bağlattın galiba” falan diye kafa bulunur.
*
“Aşıyı Acun ya da Nusret bulacak. Nusret bulursa altınla kaplayacak” diye de espri yaptı Cem Yılmaz. Üstelik bu espriyi önceden hazırlamış.
*
Bu ne abi?
Espri mi şimdi bu?
Biz yapsak bu espriyi, buz gibi bir hava eser ortamlarda.
Acıklı bir güldürme çabası içinde olduğumuza dair laflar ederler.
Aşağılanırız da aşağılanırız.
*
“Bana soytarı diyenler TikTok videolarına açıp baksınlar” diye bir esprisi de oldu Cem Yılmaz’ın.
*
Aman ne komik!
Aman ne hınzır, ne zeki, ne yaratıcı bir espri!
Yahu TikTok’la dalga geçmeyenin küresel çapta dövüldüğü bir ortamda Cem Yılmaz markasına, bir program sırasında bile olsa TikTok’la dalga geçmek yakışıyor mu yani?
*
Tekrar ediyorum:
Cem Yılmaz bitmez. Bitmeyecektir.
Eski muhteşem performansının hatırına daha uzun yıllar idare edecektir.
Fakat bu durum, çaptan düşmüş olduğu gerçeğini tabii ki değiştirmez.
FATMA ŞAHİN 20 BİN TABLETLE KAMPANYADA
HER kim ki tablet kampanyasına omuz verir, başımızın tacıdır.
*
Hepsini yazıyorum, bıkmadan üşenmeden yazmaya devam edeceğim.
Son haber, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den geldi.
20 bin tabletle katılıyor belediye olarak Fatma Şahin bu kampanyaya.
Var olsun, sağ olsun.
ARADA SIRADA
- Arada sırada... Özay Gönlüm’den “Nikâhımızı kıysın/Ünlen gelin Hoca Memiş’e” türküsüne kulak verin.
- Arada sırada... Cahillerle tartışmamayı deneyerek kafanızın biraz olsun rahat etmesini sağlayın.
- Arada sırada... Cümlelerinizin arasına “Cemal Süreya’nın da dediği gibi...” cümleciğini yerleştirin.