Her masanın/ her ortamın gündeminde onlar var

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KARI-KOCA İLİŞKİSİNE YEPYENİ BİR ÇERÇEVE

Fon krizinde en büyük vurgunu Mustafa Sandal’ın eşi Melis vurdu.

- Bir iddiaya göre vurgun: 11 milyar lira.

- Bir iddiaya göre vurgun: 16 milyar lira.

*

Peki Mustafa Sandal, eşinin bu vurgunu için ne dedi?

Şöyle dedi:

*

“Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır.”

*

Bu cümle, karı / koca ilişkisine yepyeni bir boyut kazandırmış durumda.

*

Geceleri ayrı yataklarda uyumak, evlilikleri nasıl kurtarıyor ve uzatıyorsa...

“Eşimin yaptığı vurgun beni bağlamaz, çünkü hiçbir ortak işimiz yok” tarzı yaklaşımlar da...

Evlilikleri hem sonsuza kadar uzatabilir hem de muazzam kurtarabilir.

YASİN KOL

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HİÇ GÜLMEYEN SÜREKLİ GERGİN BİR HAKEM

Yönettiği maçın ardından gözaltına alınan hakem Yasin Kol’un fotoğraflarını inceliyorum.

Çıkardığım iki sonuç:

*

- BİR: Bu adam hiç gülmüyor. Bırakın gülmeyi minicik bir tebessüm bile kondurmuyor dudaklarına.

*

- İKİ: Bu adamda tuhaf bir gerginlik var. Kendisine bulunduğu makamın ötesinde anlamlar yükleyenlere özgü bir gerginlik.

*

Şöyle bir iddiam var benim:

- Biraz gülümsese...

- Biraz rahat oynasa...

- Biraz kendini salsa...

Başına bunlar gelmeyebilirdi.

*

Çünkü:

Mübalağa edilmiş ciddiyetin de bir gerekçeye yaslanmayan gerginliğin de arkasında hep alengirli işler vardır.

TRUMP

BİR KALIP CÜMLELER ADAMIDIR TRUMP

Artık şunu biliyoruz:

Trump’ın kalıp cümleleri var.

*

- ŞARA denilince... “Sert adam” diyor.

- İRAN SAVAŞI denilince... “İşlerini bitirdik” diyor.

- UKRAYNA denilince... Yüzünü buruşturuyor.

- BIDEN denilince... “Uykucu” diyor.

- ÇEVRE SORUNLARI denilince... “Saçmalık” diyor.

*

Bir kalıp cümlesi daha var Trump’ın.

Erdoğan denilince...

“Dostum, onu çok seviyorum” diyor.

*

Bu kalıp cümleyi, bir milyon kez tekrarlamıştır Trump.

Son tekrar ise şöyle oldu:

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Bizim Yunus Paksoy, Türkiye’yi ilgilendiren bir konuda kendisine soru sordu. Trump da “Erdoğan benim dostum, onu çok seviyorum” dedi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

KİMSENİN YERİNDE OLMAK İSTEMEYECEĞİ BİR YERDE

Fatma, Betül, Sayan, Kaya...

Artık herkes, bu dört sözcüğü bir çırpıda söyleyebiliyor.

*

İçine düştüğü acı durum şu:

Hiçbir AK Partili savunmuyor kendisini.

*

İçine düştüğü daha acı durum ise şu:

Kendisini en ağır şekilde eleştirmeyen AK Partili yok gibi.

*

Öyle çok şey kaybetti ki:

Erdoğan’ın sevgisini kaybetti. Partisinin saygısını kaybetti. Yıllardır toparladığı itibarını bir çırpıda kaybetti.

*

Vurgundan elde ettiği para da kendisine kalmayacak.

Onu da kaybetti.

*

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“Yerinde olmak istenmeyecek kişiler” listesi yapılsa...

İlk üçe girer.

CEMİL TUGAY

İZMİR’İN AK PARTİ’YE HEDİYE EDİLMESİNDE DOLAYLI KATKI

Hiç ihtimal vermemiştim Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine.

*

Fakat bugün artık durum şu:

“Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek mi” dendiğinde...

Herkesten aynı ses işitiliyor: “Evet, geçecek”.

*

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi, benim siyasi tahayyülümü aşan bir hamle olacak.

Yıllardır İzmir’i bir türlü alamayan AK Parti’nin, Cemil Tugay sayesinde İzmir’i alacak olmasına...

Rüyamda görsem inanmazdım.

*

Ama işin bir de şöyle janjanlı bir tarafı var:

*

Cemil Tugay’ı İzmir’e kim aday yaptı?

Özgür Özel yaptı.

Özgür Özel’in özenle seçerek İzmir’e aday yaptığı Cemil Tugay, İzmir’i AK Parti’ye hediye ederse...

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Bu hediyede Özgür Özel’in dolaylı katkısından hiç mi söz etmeyeceğiz?

MONTELLA

BİRAZ DAHA KONUŞURSA HEPİMİZ DELİRECEĞİZ

İstifa?

Yok, yok. Etmiyor. Etmeyecek.

*

Eleştiri?

Pek kulak verdiği söylenemez.

*

Özeleştiri?

Yanına bile yaklaşmıyor. Kıyısından bile geçmiyor.

*

Mazeret?

“A Ligi’nde oynuyoruz, bu lig böyledir” diyerek mazeret sunuyor.

*

Teşhis?

“Rakibimizle eş değerde bir maç oynadık” diyerek teşhis yapıyor.

*

Hepimizi delirtmeye and içmiş gibi Montella.

Biraz daha konuşursa...

Hepimiz delireceğiz.