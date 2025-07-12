 Hepinize yürekten teşekkürler

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RİSK ALDINIZ İRADE KOYDUNUZ

TA en başından beri bu sürecin dimdik arkasında durdunuz.

Sürecin zehirlenmemesi için çabaladınız.

Şehit ailelerinin incinmemesi için titizlendiniz.

Risk aldınız, irade koydunuz.

Yarım asırlık terör belasından kurtulmamızın en büyük mimarı oldunuz.

Siz arkasında durmasaydınız, siz en küçük bir tereddüt gösterseydiniz, siz inanmasaydınız... Silahların yakılması asla mümkün olmazdı.

ÇOK TEŞEKKÜRLER.

TEŞEKKÜRLER BAHÇELİ

SİZ OLMASANIZ OLMAZDI

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Öcalan’a ilk çağrıyı yaptığınızda işin bu noktalara varabileceğine kimse ihtimal vermiyordu.

Ama siz inandınız.

Ama siz kendinizi adadınız.

Yadırgayanlara, inanamayanlara, yakıştıramayanlara inat bu yolda dimdik yürüdünüz.

Çok incelikli bir diplomasi yürüttünüz.

Sürecin sekteye uğramaması için çırpındınız.

Gerçek milliyetçiliğin ve vatanseverliğin, bu milleti terör belasından kurtarmak olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdiniz.

Hakkınız ödenmez.

ÇOK TEŞEKKÜRLER





TEŞEKKÜRLER İBRAHİM KALIN

SİZİN EMEĞİNİZ ÇOK BÜYÜK

Dikkatinizle, titizliliğinizle, yapıcı yaklaşımlarınızla süreci, silah bırakma gibi tarihi bir noktaya kadar taşıdınız.

Hep yapıcı oldunuz.

Hiçbir boşluk bırakmadınız.

Entelektüel derinliğinizden kaynaklanan teorik birikiminizi, en çetrefilli sorunun çözüm pratiğine aktarmasını başardınız.

Olası kriz alanlarına anında müdahale ettiniz.

İtimat telkin eden kişiliğiniz, sürecin kazasız belasız bu noktaya gelmesinde büyük pay sahibi.

ÇOK TEŞEKKÜRLER





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TEŞEKKÜRLER PERVİN BULDAN

ZERRE KADAR YALPALAMADINIZ

Sürecin en samimi destekçisi oldunuz.

Silahların bırakılabileceğine inandınız.

Bu inançla zerre kadar yalpalamadan köprü oldunuz.

Bu sürecin iki ana sütunu vardı: Siz ve Sırrı Süreyya.

Sırrı Süreyya vefat edince... Onun yerini de doldurdunuz.

Emeğiniz büyük.

Gayretiniz çok.

ÇOK TEŞEKKÜRLER.





ÖCALAN’LA İLGİLİ DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR

- Sanılıyordu ki... Pek bir etkisi yok.

- Sanılıyordu ki... PKK, kendisini takmaz.

- Sanılıyordu ki... Silah bıraktıramaz.

- Sanılıyordu ki... Örgüte hükmedemez.

- Sanılıyordu ki... Bu işin sonunu getiremez.

*

Dün itibariyle anlaşıldı ki:

- Etkisi hâlâ sürüyormuş.

- PKK, kendisini dikkate alıyormuş.

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- Silah bıraktırma gücü varmış.

- Örgüte hükmediyormuş.

- Bu işin sonunu getirebilirmiş.

DEMİRTAŞ’A DA BRAVO

Selahattin Demirtaş, hapisteki bir siyasetçi.

Buna rağmen sürecin ta en başında en güçlü destek ondan geldi.

*

- Hiç mırın kırın etmeden.

- Kişisel durumunu hiç hesaba katmadan.

- Hapiste olduğunu hatırlatmaya bile tenezzül etmeden.

Dimdik durdu bu sürecin yanında.

*

Etkileyebildiği kitlenin bu sürece inanmasında onun rolü büyüktür.





BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM: ÖZGÜR ÖZEL TARİHİN DOĞRU YERİNDE DURMASINI BİLDİ

CHP Lideri Özgür Özel, bu süreçte tarihin doğru yerinde durdu.

*

- Hiçbir zaman ucuz popülizme kaçmadı.

- En öfkeli olduğu zamanlarda bile sürece destek verdi.

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- Sürece toplumsal desteğin artmasına eşsiz bir katkı sundu.

- Sürece inandı, sürece güvendi.

*

İktidarla arasında büyük bir mücadele olmasına rağmen...

İktidarın bu projesine tam destek olmaktan asla kaçınmadı.

*

Bu nedenle teşekkürü ve övülmeyi hak ediyor.

DAĞLARINA BAHAR GELDİ MEMLEKETİMİN

Çok güzel bir güne uyandık dün.

Kanın akmayacağı, silahların susacağı, terörün prangasının kırılacağı bir güne uyandık.

Dağlarına bahar geldi memleketimin.

*

Emperyalist amaçların parçalandığı bir güne uyandık dün.

Daha huzurlu bir ülkeye, daha huzurlu bir bölgeye uyandık.

Dağlarına bahar geldi memleketimin.

*

Annelerin güldüğü bir güne uyandık dün.

Diyarbakır anneleri ile cumartesi annelerinin yarıştırılmadığı, bütün annelerin yüreklerinin aynı attığı bir güne uyandık.

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Dağlarına bahar geldi memleketimin.

*

Hıncın, öfkenin, düşmanlığın olmadığı bir güne uyandık dün.

Barış türküleri söyleyeceğimiz, el ele halaylara duracağımız bir güne uyandık.

Dağlarına bahar geldi memleketimin.

DURMAK YOK, PEDAL ÇEVİRMEYE DEVAM

Jonathan Powell.

İngiliz diplomat.

Yazdığı kitabın adı şöyle:

“Teröristlerle Konuşmak - Silahlı Çatışmalar Nasıl Sona Erdirilir?”

*

Kitapta “bisiklet teorisi”nden söz ediyor Powell.

Diyor ki:

- Bisiklet, pedalları çevrildikçe ileri gider. Pedalları çevirmeyi bıraktığınız anda devrilir, düşersiniz.

- Görüşmeler ne kadar zor olursa olsun duraklamasına izin vermemelisiniz.

- Bir müzakere süreci başladığında işin anahtarı onu sürekli kılabilmektir.

- “Bisiklet teorisi”, bir çözüm sürecini ayakta tutmak konusunda hayati önem taşır.

*

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın “bisiklet teorisi”ni çok iyi bildiğini ve uyguladığını düşünüyorum.

*

Silahların yakılmasıyla çok önemli bir dönemeç geçilmiş oldu.

Bundan sonrası için söylenebilecek tek şey şu:

Durmak yok, pedal çevirmeye devam.