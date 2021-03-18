HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?

Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?
Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlıyor:
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ: Ve bu halkın adı, Türk milletidir.
Yani ırktan söz edilmiyor.
Yani kan bağından söz edilmiyor.
Yani Kürt, Arap, Boşnak, Çerkes dışta tutulmuyor.
Yani kurucu halkların varlığı inkâr edilmiyor.
Yani Atatürk’ün tanımlaması, tüm unsurları kuşatan ve o unsurların oluşturduğu milletin adına da “Türk milleti” diyen bir tanımlama.
*
1930’larda bu tanımlamayla ilgili sorun yoktu. 1940’larda da yoktu... 1950’ler... 1960’lar... 1970’ler... Yine sorun yoktu.
*
1980’lerden sonra...
Bir anda tüm dünyayı etnik kimlikçi bir dalga sardı.
Kimileri buna “büyük uyanış” dedi.
Kimileri de “büyük fitne” dedi.
*
Türkiye de bu rüzgârdan payını aldı.
Ve “Türk milleti” tanımına itirazlar başladı.
*
En belirgin itiraz şu cümleyle ifade edildi:
“Ben Türk değilim ki... Neden benim adım Türk olsun.”
*
Bu itiraza karşı...
40 yıldır hep aynı şey söyleniyor:
*
“Kardeşim! Burada Türk denilirken... Bir ırktan söz edilmiyor. Bir şemsiyeden söz ediliyor. ‘Ne mutlu Türk doğana’ denmemiş... ‘Ne mutlu Türküm diyene’ denmiş... Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bütün halklar, Türk milleti içine dahil edilmiş... Nedir senin rahatsızlığın?”
*
Bunlar söyleniyor.
Ama küresel çapta esen etnikçi ve kimlikçi rüzgârlara kapılanları pek etkilemiyor.
Rahatsız olanların rahatsızlıkları, itiraz edenlerin itirazları bitmek bilmiyor.
*
Peki rahatsızlığın ve itirazın en fazla odaklandığı yer neresi?
Neresi olacak?
Kürt ulusal bilincini temsil ettiği iddiasıyla ortaya çıkan HDP.
*
ANDIMIZ tartışması ayyuka çıkmışken...
Tartışmanın başından sonuna kadar hep tarafı olmuş HDP’nin eş genel başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya milim yer ayırmadı.
*
Çok merak ediyorum:
*
Acaba HDP’nin “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” tanımıyla artık bir sorunu kalmadı mı? Yoksa millet ittifakına bir zarar gelmesin ve maraza çıkmasın diye idare-i maslahat mı yapıyor?
*
Hangisi acaba?
DEMİRTAŞ’IN ‘ANDIMIZ’I
SELAHATTİN Demirtaş, mahkemede şöyle demiş:
*
“Kürdüm. Anavatanım Kürdistan’dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter’e bedeldir filan da demiyorum.”
*
Sanırım bu da Selahattin Demirtaş usulü “Andımız” oluyor.
ÇANAKKALE’YLE BÜTÜNLEŞMEK İÇİN
ÇANAKKALE Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkın ilk büyük direnişidir. Bu direnişin ardından İstiklal Savaşı’nı verdik hep birlikte. Ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk.
Çanakkale’de verdiğimiz şehitlerin memleketlerine bakarak bu hakikati keşfetmek mümkün. Her şehirden, her etnik kökenden, her kimlikten şehitler...
*
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, ‘Çanakkale Tarihinin Bir Parçası da Sen Ol’ kampanyası başlattı.
www.18martetkinlikleri.com adresinden künyenizi alın ve siz de Çanakkale’yle bütünleşin. Unutmayın: Bu künyede herkesin doğum yılı aynı: 1915.
BEN ASLA BUNLARA YELTENEMEM
Başta yamaç paraşütü olmak üzere tüm ekstrem sporlar. Hiçbiri bana göre değil. Hatta Kapadokya’daki balonlar bile!
*
Karavanla dünyayı dolaşmak. Kim sürecek, park yerini kim bulacak, ayak işlerini kim yapacak falan... Benlik değil.
Motosiklet kullanmak... Bisiklette hiç iyi değilim. Bırakın bisikleti... Elektrikli scooter’dan bile düşüyorum. Yok, yok... Kalsın.
*
Dağ başında kamp yapmak... Ayı gelir, taş düşer, börtü böcek dadanır, duş imkânı yok... Aman aman. En iyisi ben almayayım.
MERAK ETTİĞİM IVIR ZIVIR ŞEYLER
Netflix’te yayınlanan Türk filmleri, neden hep vasatın altında?
*
Brezilya, İngiltere varyantları çıktı da neden Türkiye varyantı çıkmadı?
*
İstanbul apartmanlarında tadilat neden hiç bitmez?
*
Clubhouse, Türkiye gibi sözelci bir ülkede neden pek tutmadı?
*
Meral Akşener’in en çok CHP tabanını etkilediğini neden kimse görmüyor?