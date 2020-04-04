HDP benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş

Programda konu “İstanbul ve Ankara belediyelerinin düzenledikleri yardım kampanyalarının durdurulması” meselesine gelince...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle bir şey söyledi:
*
“İstanbul ve Ankara belediyelerinin yaptığı kanuna uygun değil. Buna izin veremeyiz. Buna izin verdiğimiz takdirde HDP’li belediyeler de teröristler için yardım kampanyası düzenleyebilir. Böyle bir yolu açamayız.”
*
Ben de bunun üzerine Süleyman Soylu’ya şunu sordum:
*
“Sayın Bakan... İstanbul ve Ankara belediyelerinin korona için düzenledikleri yardım kampanyasıyla HDP’li belediyelerin teröristler için yapabileceği bir kampanya aynı kefeye konulabilir mi?”
*
HDP, benim işte bu sorum üzerine suç duyurusunda bulunuyor.
Neymiş?
Ben böyle diyerek...
“HDP’li belediyelerin teröristler için yardım kampanyası düzenlediğini” iddia etmiş oluyormuşum.
*
Bağlamından kopararak... Konuyu baştan sona çarpıtarak... Söylemediğimi söylediğim yalanını uydurarak...
Baştan sona büyük bir haksızlık yapıyorlar bana.
*
Vay be! Sürekli kendilerine haksızlık yapıldığından şikâyet eden bir partinin yöneticileri, başkalarına nasıl da kolayca haksızlık yapabiliyorlar!
*
Haksızlık yapsınlar. Dert değil. Fakat yaptıkları bu haksız kampanyanın ve suç duyurusunun şöyle bir etkisi oluyor:
Sosyal medyadan bazı tipler, yoğun biçimde beni ölümle tehdit ediyorlar.
*
“Yahu şu karantina koşullarında gelip de seni vuracaklar değil ya” falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben de böyle düşünüyorum. Ama insanız işte... Yine de “Ya bu herifler karantina marantina dinlemezlerse” diye düşündüğümüz de olmuyor değil.
*
Neyse... Neyse... Amaaan neyse... Her şey olacağına varır...
BERAT ALBAYRAK'IN HAKKINI TESLİM ETMEMİZ GEREKİR
KÜRESEL ekonomi ve finans piyasaları, virüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen belirsizliğe doğru ilerlerken...
Türkiye’de piyasalarda büyük bir panik ya da büyük bir kriz yaşanmıyorsa bunda ekonomi yönetiminin payı var.
*
Dikkatle izliyorum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu virüs işini, ta en baştan çok ama çok ciddiye aldı. Virüsün tüm dünyayı evlere kapatacağı henüz belirginleşmemişken aksiyon planını adım adım devreye soktu.
*
Türkiye’de ilk korona vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte Berat Albayrak, tam anlamıyla korona mesaisine başladı. Evindeki vatandaştan çalışanlara, iş dünyasından kamu kuruluşlarına, bankalardan çiftçilere, esnaftan turizmcilere... Her kesim için birbiri ardına tedbirler aldı ve açıkladı.
*
Piyasalara bakıyorum:
Sakin. Panik havası yok. Sükûnetli bir bekleyiş var.
Bunda ekonomi yönetiminin itimat telkin eden tutumunun etkisi büyük...
*
Hatırlayalım:
2000’lerin başlarında en küçük bir siyasi krizde uçan faizler, bugün kanat bile çırpmıyor. Bırakın faiz arttırmayı, Merkez Bankası daha geçen gün faiz indirdi.
*
Bu dönemde en büyük sorun çalışanların işlerini kaybetmesi...
Berat Albayrak, bu konuda çok önemli bir adım attı.
Ve ilk günden itibaren hep şu mesajı verdi:
*
“Firmalarımız çalışanlarını işten çıkarmasın ya da ücretsiz izne çıkarmasın. Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım.”
*
Berat Albayrak’ın süreç yönetimine baktığımda ise gördüklerim şunlar:
*
İletişim kanalını sürekli açık tutmaya özen gösteriyor. Twitter’ı çok iyi kullanıyor. Sıkıntılı durumlara anında müdahale ediyor. Mesajlarını sosyal medya üzerinden veriyor. Süreçten etkilenen kesimleri, yavaşlayan sektörleri, nakit akışında oluşabilecek sorunları günü gününe takip ediyor. Bu arada küresel ekonomilerde yaşananları da sıkı takip altında tutuyor.
*
Virüsün ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini hepimiz biliyoruz. Önemli olan süreçten en az olumsuz etkilenerek çıkmak. Albayrak yönetimi bu anlamda iyi başladı, iyi götürüyor ve umarım iyi neticelendirir.
UMRE DE UMRE
DÜN virüsün Türkiye’ye nasıl yayıldığını haritada anlattık. İstanbul ve İzmir yoğun olarak Avrupa’dan gelenlerden almış virüsü... Karadeniz İstanbul’dan... Anadolu ise umreden gelenlerden...
*
Haritaya bakınca... Sürekli ama sürekli “umreden gelenler de umreden gelenler” diye tutturanların iyi niyetlerinden şüphe etmeye başladım.
İNFAZDA ADALET
İNFAZ yasası var Meclis’in önünde...
Kimler yararlanacak, kimler yararlanmayacak? Çerçeveler çizilmeye başlandı.
*
Benim bu konudaki görüşüm şudur:
*
Şu felaket günlerinde birlik ve beraberlik için...
Darbe işine karışmış FETÖ’cüler ve şiddete bulaşmış teröristler hariç... Siyasi mahkûmlar da infaz yasasından yararlanabilmeli.
PAZAR GÜNÜ MUHTEŞEM BİR KORONA EKİ SİZİ BEKLİYOR
ASLI ÇAKIR yönetimindeki Hürriyet Pazar Eki grubu...
Çok kapsamlı... Çok basit... Çok sade... Çok anlaşılır... Bir “KORONA REHBERİ” hazırlıyor.
Bu zamana kadar sorulan sorulmayan, akla gelen gelmeyen her türlü soru alanında en güven duyulan uzmanlara soruldu.
*
Bu süreçte çok işe yarayacak, saklanacak, dönüp dönüp bakılacak... Referans niteliğindeki bu rehberi muhakkak edinin...
Unutmayın:
Korkuyu ve paniği ancak doğru bilgiyle yeneriz, yenebiliriz!
KAPININ ÖNÜNDE HÜRRİYET
“hurriyet.com.tr”den kolayca sipariş verdim. Her sabah gazetem kapıma geliyor. Bu sabah kapıyı açtım. Sürpriz! Üzerinde “Hürriyet” yazan bir poşete girmiş gazetem. Düşünen, akıl eden ve bu hizmeti büyük bir gayretle yürüten tüm arkadaşlarıma candan teşekkürler.
*
NOT: Birkaç gün içinde bu hizmetten sadece tek bir telefonla da yararlanmak mümkün olacak.
HDP benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş
Geçen çarşamba akşamı Tarafsız Bölge’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuğum olmuştu.
Programda konu “İstanbul ve Ankara belediyelerinin düzenledikleri yardım kampanyalarının durdurulması” meselesine gelince...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle bir şey söyledi:
*
“İstanbul ve Ankara belediyelerinin yaptığı kanuna uygun değil. Buna izin veremeyiz. Buna izin verdiğimiz takdirde HDP’li belediyeler de teröristler için yardım kampanyası düzenleyebilir. Böyle bir yolu açamayız.”
*
Ben de bunun üzerine Süleyman Soylu’ya şunu sordum:
*
“Sayın Bakan... İstanbul ve Ankara belediyelerinin korona için düzenledikleri yardım kampanyasıyla HDP’li belediyelerin teröristler için yapabileceği bir kampanya aynı kefeye konulabilir mi?”
*
HDP, benim işte bu sorum üzerine suç duyurusunda bulunuyor.
Neymiş?
Ben böyle diyerek...
“HDP’li belediyelerin teröristler için yardım kampanyası düzenlediğini” iddia etmiş oluyormuşum.
*
Bağlamından kopararak... Konuyu baştan sona çarpıtarak... Söylemediğimi söylediğim yalanını uydurarak...
Baştan sona büyük bir haksızlık yapıyorlar bana.
*
Vay be! Sürekli kendilerine haksızlık yapıldığından şikâyet eden bir partinin yöneticileri, başkalarına nasıl da kolayca haksızlık yapabiliyorlar!
*
Haksızlık yapsınlar. Dert değil. Fakat yaptıkları bu haksız kampanyanın ve suç duyurusunun şöyle bir etkisi oluyor:
Sosyal medyadan bazı tipler, yoğun biçimde beni ölümle tehdit ediyorlar.
*
“Yahu şu karantina koşullarında gelip de seni vuracaklar değil ya” falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben de böyle düşünüyorum. Ama insanız işte... Yine de “Ya bu herifler karantina marantina dinlemezlerse” diye düşündüğümüz de olmuyor değil.
*
Neyse... Neyse... Amaaan neyse... Her şey olacağına varır...
BERAT ALBAYRAK'IN HAKKINI TESLİM ETMEMİZ GEREKİR
KÜRESEL ekonomi ve finans piyasaları, virüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen belirsizliğe doğru ilerlerken...
Türkiye’de piyasalarda büyük bir panik ya da büyük bir kriz yaşanmıyorsa bunda ekonomi yönetiminin payı var.
*
Dikkatle izliyorum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu virüs işini, ta en baştan çok ama çok ciddiye aldı. Virüsün tüm dünyayı evlere kapatacağı henüz belirginleşmemişken aksiyon planını adım adım devreye soktu.
*
Türkiye’de ilk korona vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte Berat Albayrak, tam anlamıyla korona mesaisine başladı. Evindeki vatandaştan çalışanlara, iş dünyasından kamu kuruluşlarına, bankalardan çiftçilere, esnaftan turizmcilere... Her kesim için birbiri ardına tedbirler aldı ve açıkladı.
*
Piyasalara bakıyorum:
Sakin. Panik havası yok. Sükûnetli bir bekleyiş var.
Bunda ekonomi yönetiminin itimat telkin eden tutumunun etkisi büyük...
*
Hatırlayalım:
2000’lerin başlarında en küçük bir siyasi krizde uçan faizler, bugün kanat bile çırpmıyor. Bırakın faiz arttırmayı, Merkez Bankası daha geçen gün faiz indirdi.
*
Bu dönemde en büyük sorun çalışanların işlerini kaybetmesi...
Berat Albayrak, bu konuda çok önemli bir adım attı.
Ve ilk günden itibaren hep şu mesajı verdi:
*
“Firmalarımız çalışanlarını işten çıkarmasın ya da ücretsiz izne çıkarmasın. Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım.”
*
Berat Albayrak’ın süreç yönetimine baktığımda ise gördüklerim şunlar:
*
İletişim kanalını sürekli açık tutmaya özen gösteriyor. Twitter’ı çok iyi kullanıyor. Sıkıntılı durumlara anında müdahale ediyor. Mesajlarını sosyal medya üzerinden veriyor. Süreçten etkilenen kesimleri, yavaşlayan sektörleri, nakit akışında oluşabilecek sorunları günü gününe takip ediyor. Bu arada küresel ekonomilerde yaşananları da sıkı takip altında tutuyor.
*
Virüsün ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini hepimiz biliyoruz. Önemli olan süreçten en az olumsuz etkilenerek çıkmak. Albayrak yönetimi bu anlamda iyi başladı, iyi götürüyor ve umarım iyi neticelendirir.
UMRE DE UMRE
DÜN virüsün Türkiye’ye nasıl yayıldığını haritada anlattık. İstanbul ve İzmir yoğun olarak Avrupa’dan gelenlerden almış virüsü... Karadeniz İstanbul’dan... Anadolu ise umreden gelenlerden...
*
Haritaya bakınca... Sürekli ama sürekli “umreden gelenler de umreden gelenler” diye tutturanların iyi niyetlerinden şüphe etmeye başladım.
İNFAZDA ADALET
İNFAZ yasası var Meclis’in önünde...
Kimler yararlanacak, kimler yararlanmayacak? Çerçeveler çizilmeye başlandı.
*
Benim bu konudaki görüşüm şudur:
*
Şu felaket günlerinde birlik ve beraberlik için...
Darbe işine karışmış FETÖ’cüler ve şiddete bulaşmış teröristler hariç... Siyasi mahkûmlar da infaz yasasından yararlanabilmeli.
PAZAR GÜNÜ MUHTEŞEM BİR KORONA EKİ SİZİ BEKLİYOR
ASLI ÇAKIR yönetimindeki Hürriyet Pazar Eki grubu...
Çok kapsamlı... Çok basit... Çok sade... Çok anlaşılır... Bir “KORONA REHBERİ” hazırlıyor.
Bu zamana kadar sorulan sorulmayan, akla gelen gelmeyen her türlü soru alanında en güven duyulan uzmanlara soruldu.
*
Bu süreçte çok işe yarayacak, saklanacak, dönüp dönüp bakılacak... Referans niteliğindeki bu rehberi muhakkak edinin...
Unutmayın:
Korkuyu ve paniği ancak doğru bilgiyle yeneriz, yenebiliriz!
KAPININ ÖNÜNDE HÜRRİYET
“hurriyet.com.tr”den kolayca sipariş verdim. Her sabah gazetem kapıma geliyor. Bu sabah kapıyı açtım. Sürpriz! Üzerinde “Hürriyet” yazan bir poşete girmiş gazetem. Düşünen, akıl eden ve bu hizmeti büyük bir gayretle yürüten tüm arkadaşlarıma candan teşekkürler.
*
NOT: Birkaç gün içinde bu hizmetten sadece tek bir telefonla da yararlanmak mümkün olacak.