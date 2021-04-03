Hayatımın dilemması: Sinovac mı BioNtech mi?

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
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Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
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Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
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Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
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Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
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“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
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Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
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Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
Hayatımın dilemması: Sinovac mı BioNtech mi?
“Geleneksel yöntemden şaşmayacaksın arkadaş” diyorlar.
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
*
Rahmetli babamın “Alman arabasından şaşmayacaksın” öğüdü geliyor aklıma.
Derhal BioNtech’e kafam yatıyor.
*
Çin aşısının alerji yapmayacağı bilgisini alıyorum.
Gönlüm Sinovac’a kayıyor.
*
Uğur Hoca ve Özlem Hoca’nın hatırı devreye giriyor.
Aşk ile BioNtech diyorum.
*
Doğu Perinçek’ten çekindiğim için...
“Sinovac iyidir iyi” deyip geçmek istiyorum.
*
Yeniye ve moderne duyduğum aşırı merak yüzünden ise...
“BioNtech’i denesem mi acaba” demekten kendimi alamıyorum.
BAHAR GELİRKEN BAKALIM İLK KİM
- Bakalım ilk kim şortunu giyip sokağa çıkacak?
- Bakalım ilk kim piknik yapacak?
- Bakalım ilk kim Eda Taşpınar’dan önce güneşlenecek?
- Bakalım ilk kim Bodrum’a doğru yola çıkacak?
- Bakalım ilk kim “Bir bahar akşamı” şarkısını mırıldanacak?
- Bakalım ilk kim “Kış gelsin artık ya” diyecek?
- Bakalım ilk kim “Esmiyor” diye yakınacak?
- Bakalım ilk kim “Klimayı icat edenden Allah razı olsun” diyecek?
CHP’Lİ BELEDİYELERE BİR TAVSİYEM VAR
BÜTÜN CHP’li belediyeler...
Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda...
En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın.
Ve kararı bozanı da cezalandırın.
*
Söylemek istediğim şudur:
*
Hiçbir icraat yapmasanız bile...
Sadece heykel işine girmeyerek...
Bayağı puan kazanabilirsiniz.
ARTIK SAĞ SOL FALAN YOK
Artık sağ / sol ayrımı yok.
Artık İslamcı / laik ayrımı yok.
Artık liberal / tutucu ayrımı yok.
Artık ulusalcı / küreselci ayrımı yok.
*
Artık Türkiye’de tek bir ayrım var:
Erdoğan taraftarları / Erdoğan karşıtları.
*
Siyaset, artık bu ayrım üzerinden yapılıyor.
Ve sırf bu yüzden de...
Hem çok kısır hem de bir türlü akmıyor.
BİZ MİLLET OLARAK
- “Teşekkür ederim” ve “lütfen” demiyoruz.
- “Bu konu hakkında benim bir bilgim yok” demiyoruz.
- “Söylediklerini dinledikten sonra görüşüm değişti” demiyoruz.
- “Rica ediyorum” demiyoruz.
- “Özür dilerim” demiyoruz.
- “Ben o adresi bilmiyorum” demiyoruz.
- “Farklı partileri destekliyoruz ama sana katılıyorum” demiyoruz.
- “Ben bu partili değilim ama iyi bir şey yaptılar” demiyoruz.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU VE POLİTİK MİZAH
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, politik mizah yapmış.
Videosunu izledim.
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Hep aynı sorulara muhatap olmaktan yakınan Yavuz Ağıralioğlu, şöyle diyordu:
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“Hep aynı sorulara cevap vermekten öldük. Yakında partimizin genel merkez telefonlarını bir sabit hatta bağlayacağız. Sabit hattan şöyle denilecek: HDP ile ilgili kanaatlerimiz için bire basın... Cumhur ittifakıyla ilgili düşüncelerimiz için ikiye basın. Millet ittifakının geleceğiyle ilgili düşüncelerimiz için üçe basın. Türkiye hayalimizi dinlemek istiyorsanız bizi dinlemeye devam edin”.
*
Bayılmadım ama yine de sevdim.
Yavuz Bey buradan yürür ve kendini geliştirirse...
Türk siyasetinin epeydir özlem duyduğu mizah ihtiyacını karşılayabilir.
RÖNESANS TABLOSU GİBİ SARIGÜL FOTOĞRAFI
NE var bu fotoğrafta?
- Doğu ile Batı arasında sıkışıp kalmış yaman bir sentez var.
- Artık kanıksanmış bir Sarıgül tuhaflığı var.
- İticilikten fışkıran bir sempati halesi var.
- Tellioğulları’ndan Suphi var.
Var oğlu var yani.
*
Son tahlilde helal olsun Sarıgül’e!
Ne yapıp edip kendinden söz ettiriyor ve kendini konuşturuyor valla.
‘BİR ZAMANLAR KIBRIS’
- Temposu biraz yavaş olsa da...
- Kıbrıs şivesine yüz vermese de...
- Müziğe biraz fazla abanmış olsa da...
- Rumları tuhaf bir Türkçeyle konuştursa da...
- Ahmet Kural’ı başrolde oynatsa da...
Kıbrıs davasının yüreklerde yer etmesine sağladığı katkı hatırına...
TRT’nin gösterime soktuğu ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisine desteğim tamdır.