Haberin Devamı

*

- KÖTÜ ÇÜNKÜ: Yazılı açıklama, tıpkı Mahsun filmi gibi. Mesajlarla dopdolu. Her tarafından mesaj fışkırıyor. Oysa yalın gerçek şu: Çok mesaj - Hiç mesaj.

*

- KÖTÜ ÇÜNKÜ: Açıklamanın içinde yer alan “Oğlum tek kuruş almadı” vurgusu, mesajlar fırtınasının arasında kaynayıp gidiyor. Oysa açıklamanın ana gayesi açısından en “hayati” kısım burası.

*

- KÖTÜ ÇÜNKÜ: Açıklamada AK Parti’den söz edilirken... “Bu parti var ya bu parti. Bu parti, benim besleyip büyüttüğüm bebeğimdir” demeye getiriliyor. “Rolünü abartmak” denilen olgu, işte tam olarak budur.

*

- KÖTÜ ÇÜNKÜ: Yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak ettiği ölçüde yer verilmeyerek son derece lüzumsuz bir sitemkârlık ve acayip haksız bir alınganlık içine giriliyor.

*

- KÖTÜ ÇÜNKÜ: On cümleyle yapılacak şahane bir iş, yüz kırk üç cümleyle berbat ediliyor. Okuyana “Ne anladın?” diye sor, karşılaşacağın şey cızırtılı bir yeşil ekran olacaktır. O derece yani.

*

Haberin Devamı

- KÖTÜ ÇÜNKÜ: Ortaya çıkan metin, bir iletişim hocasının, öğrencilerine “Etkisi sıfır iletişim nasıl kurulur” konusuna “örnek metin” olarak gösterebileceği bir metindir. Maalesef böyledir.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAYALLERİ / GERÇEKLERİ

- HAYAL: Selahattin Demirtaş, iflah olmaz bir Erdoğan karşıtıdır. Bizim gibidir. Erdoğan karşıtlığıyla dopdoludur.

- GERÇEK: Hapiste olmasına rağmen böyle bir duyguda olmadığını daha kaç kez kanıtlayacak bu adam?

*

- HAYAL: Tabandaki Demirtaş sevgisi, Öcalan sevgisinden daha fazla. Demirtaş, icabında Öcalan’a posta koyar.

- GERÇEK: Demirtaş’ın Öcalan’a bağlılığı hafife alınacak bir şey değildir. Öcalan “git” dese bile Demirtaş gitmez.

*

- HAYAL: Demirtaş hapisten çıkacak. Cihangir solcularını peşine takacak. Yepyeni bir muhalefet hareketi başlatacak.

-GERÇEK: Adamın böyle bir arzusu, emeli, hırsı, düşüncesi, yaklaşımı yok. Yıkılacağı baştan belli hayale ne diye kapılıyorsunuz ki.

*

- HAYAL: Demirtaş, muhalefetin umududur. Ekrem / Özgür / Demirtaş. Bu üç liderle kurtulacağız.

Haberin Devamı

* GERÇEK: Alaycı bir tebessüm. Matrak bir bakış. Dalgacı bir göz kırpma. Küçümseyici bir eda.

*

- HAYAL: Çözüm sürecini Selahattin Demirtaş baltalayacak. “Ben hapisteyken çözüm mü olur” diye haykıracak.

* GERÇEK: Adam, çözüme hayatını adamış. “Hapiste çürüsem bile çözüm gelsin” diye bas bas bağırıyor. Duymuyor musun birader?

FATMA BETÜL OLAYI

İSTİFASI önemliydi. İki kere savcıya ifade vermesi önemliydi. İkinci ifadeden sonra tutuklanması çok daha önemliydi.

*

Tutuklanmasının yüksek sembolik önemi vardı: “Bakın biz, bakanlık yapmış bir isme bile hiçbir ayrıcalık tanımıyoruz” yaklaşımının en önemli kanıtıydı. Moral üstünlük sağlamıştı iktidar tarafına.

*

Haberin Devamı

Ev hapsiyle de olsa tahliye edilmesinin yol açtığı olumsuz algı, iktidarın baş etmesi gereken bir algıdır. Bu konu ihmale gelmez.





ASLAN OLAYI FON OLAYINI GÖLGELEDİ Mİ

O meşhur pazartesi akşamı CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de kaçak aslan olayını enine boyuna işledik.

*

Ama bunu yaparken...

- Fon olayına sık sık gönderme yaptık.

- Kaçak aslan ile foncular arasında sürekli bağlantılar kurduk.

- Aslanın foncular tarafından salıverildiğini öne sürdük.

- Tera’ya yatırım yapan bir kedinin aslan kılığına girme ihtimali üzerinde durduk.

*

Yani kaçak aslan, bizim açımızdan fon olayını bir santim olsun gölgeleyemedi.





YENİ JAMES BOND İÇİN MIRILDANDIKLARIM

- Eskisine, yani Daniel Craig’e o kadar alıştım ki... Yenisini, Robert Pattinson’ı epey yadırgayacağım galiba.

*

Haberin Devamı

- Bu Robert Pattinson denilen adamın tabii ki bir karizması var ama o karizma, alışılmış Bond karizmasına pek yatkınmış gibi durmuyor.

*

- İyi bir Bond’un en temel özelliği takım elbiseyi iyi taşımakmış. İyi ama Robert Pattinson, bir takım elbise insanı değil ki.





Robert Pattinson

İKİSİNE DE İLGİMİ KAYBETTİM

- VALİ ATAMALARI: Eskiden pek meraklıydım vali atamalarına. Açar bakardım, hangi vali nereye gitmiş diye. Dün kapsamlı bir kararname çıktı. Sadece çalışkanlığına ve halkla iç içeliğine tanık olduğum Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e odaklandım, o da Şanlıurfa’ya atanmış. Onun dışında pek ilgi göstermedim listeye. İnsan yaşlanınca vali atamalarına olan ilgisini kaybediyor galiba.

*

Haberin Devamı

- ÜNLÜ GÖZALTILARI: Epeydir unutulmuştu ünlülere yönelik gözaltılar. İlk ünlü gözaltılarında listeyi didiklerdim. Sonra sonra vazgeçtim bu didiklemeden. Yeni bir dalga gelince sadece şöyle bir bakmakla yetindim gözaltına alınanların isimlerine. Özcan Deniz dışında hiç kimse ilgimi çekmedi. Günümüz insanının en temel iki özelliği: BİR: Her şeyi çabuk kanıksıyoruz. İKİ: Her şeyden çabuk bıkıyoruz.

YENİ BİR TREND DOĞUYOR

- Okan Bayülgen’in kızı İstanbul... Ki kendisi Z kuşağından bile daha Z kuşağındandır. Instagram’da yokmuş, X’e hiç girmemiş, Facebook’a zaten hiç bulaşmamış.

*

- Bir arkadaşım, “Hepsinden çıktım, yeniden doğmuş gibiyim, kafamı yastığa koymadan uykuya dalıveriyorum” dedi.

*

- Robert Pattinson’un yeni James Bond olarak seçilmesinde “sosyal medyada yer almaması” da rol oynamış. Yani ünlü kariyerine olumlu katkı sağlıyor sosyal medyadan uzak durmak.

*

-Alt kat komşum, WhatsApp’tan bile çıkmış, hiçbir eksikliğini hissetmemiş. Tam tersine fazlalıklardan kurtulmuş. “Tuşlu telefona döneceğim” diyor.

*

- Yaptığım işi yapmasaydım, doğan bu yeni trendin peşine takılanlardan olurdum. Hem vallaha hem billaha.

SİYASETİN SON ‘ABİ’Sİ

ÇOK sık “abi, abla” diye hitap eden biriyim ben. Buna rağmen önüne gelene “abi, abla” denmesinden pek hazzetmem.

Evet, bir çelişkidir bu. Ama insan dediğimiz zaten çelişkilerin toplamı değil midir?

*

Siyasette abiliğin yakıştığı isimler söz konusuydu:

Mesela İsmet Abi. Mesela Bülent Abi. Mesela Hikmet Abi.

*

İsmet Abi’yi kaybettik. Bülent Abi, çoktan abilikten çekildi. Geriye bir Hikmet Abi kalmıştı, maalesef o da gitti.

*

Hikmet Çetin’i tanıyan, bilen herkesin birleştiği nokta şurası: O bir beyefendidir.

Hikmet Çetin, beyefendiliği nedeniyle siyasette herkesin abisi olabilmiştir.

Allah rahmet eylesin.