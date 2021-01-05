Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
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SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
*
“HDP’lilere Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine isimlerini çok görürüm. Bu adamlara bizimle ortak dünyamıza tekabül eden isimleri çok görüyorum... Ya milletin beraberliğine yürüyün ya da yaptığınız şenaate uygun isimler alın kendinize. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu?”
*
Bu sözlere ilk cevap veren HDP’li ise Sırrı Sakık oldu.
*
O da “Yavuz” isminin sözlükteki diğer anlamının “kötü, fena” olduğunu öne sürerek...
“Sen bu ismin anlamına uygunsun. Değiştirme hiç. Güzel taşıyorsun” dedi.
*
İYİ Parti ile HDP arasındaki bu polemiği görünce...
Aklıma Bülent Ortaçgil’in “Bu iş zor, çok zor Yonca” şarkısı geldi aniden...
*
Millet ittifakının işinin zor, çok zor olduğunu bir kez daha fark ettim.
Ve şunları mırıldandım:
*
HDP’lilere Sırrı, Hasip, Fatma, Emine isimlerini bile yakıştıramayan bir anlayış, nasıl olacak da Sırrı’ların, Hasip’lerin, Fatma’ların, Emine’lerin oy katkısıyla AK Parti’yi devirecek? Nasıl olacak da HDP’liler, kendilerine Sırrı, Hasip, Fatma, Emine isimlerini bile çok gören anlayışla aynı doğrultudaki hedefe yönelecekler?
*
Ve tabii en ağır yükü omuzlamış olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu düşündüm.
Ve şöyle dedim:
*
Burada işi en zor olan kişi sizsiniz Kemal Bey...
Çünkü...
İYİ Parti ile HDP’yi...
Aynı hedefte buluşturmanın yolunu yapmak hiç kolay olmayacak gibi...
SMA KAMPANYASI
SMA hastası çocuklar için sosyal medyada büyük bir kampanya düzenlendi.
*
Bu kampanyanın...
- Arkasında gerçekten başka amaçlar var mıdır?
- Gerçekten de işi kurgulayanların maksadı siyaset midir?
- Yoksa dev ilaç tröstleri mi vardır bu kampanyanın ardında?
Bunların hiçbirini bilmiyorum. Elimde bir veri yok.
*
Ama net olarak bildiğim şey şudur:
*
Siyasetle, dev ilaç tröstleriyle falan zerre alakası olmayan birçok iyi niyetli vatandaşımız, bu kampanyaya destek oldu. Onların tek amaçları, bu hastalığa yakalanmış minnacık çocuklarımızın kurtulmasına katkı sağlamaktı.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SMA kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamayı okuyunca...
Hiçbir SMA hastası çocuğumuzun çaresizliğe terk edilmediğini öğrendim. Bakan Koca, net bir şekilde “Devlet bu çocukların yanındadır, gereken yapılmaktadır” diyordu açıklamasında.
*
Keşke Bakan Koca, bu net açıklamayla yetinseydi, “kirli kampanya” türü sözlere hiç yer vermeseydi.
Olayın psikolojisini çok daha iyi yönetmiş olur, kampanyaya iyi niyetle destek veren vatandaşlarımızı da olumlu yönde etkilemiş olurdu.
*
Kast ettiğim üslubu şöyle olan bir açıklamadır:
*
“Bir kampanya yapıldı. Arkasında hangi maksat olursa olsun bu kampanyaya iyi niyetle destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat işin doğrusu şudur... Biz devlet olarak şunları yapıyoruz...”
*
Böyle bir üslupla konuya yaklaşılmış olsaydı...
Kampanyanın arkasındaki kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bırakmak ziyadesiyle mümkün olabilirdi.
FİKRİ SAĞLAR’A SORUŞTURMA
HERKES ayıpladı Fikri Sağlar’ı.
Herkes eleştirdi.
Kendi partisi bile sahip çıkmadı.
Kendi partisinin genel başkanından bile tepki gördü.
En muhalifinden en iktidar yanlısına tüm köşe yazarları kıyasıya eleştirdi Fikri Sağlar’ı.
Birkaç aklı havada marjinal dışında, aklı başında bir tek kişi bile yer almadı Fikri Sağlar’ın yanında...
*
Kısacası kınanarak, yadırganarak, eleştirilerek, yalnız bırakılarak...
Cezaların en büyüğünü almış oldu.
*
Durum böyleyken...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Fikri Sağlar hakkında resen soruşturma başlatması...
Fikri Sağlar’ı bir anda “fikirlerinden dolayı yargılanan siyasetçi” pozisyonuna yükseltmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır.
*
Fikren mağlup olmuş bir kişiye, bir kıyak gibi geldi bana bu soruşturma.
*
Fikirleri kriminalize etmeden, fikirlerin fikirle çürütüleceğini ne zaman öğreneceğiz?
SESLER/YÜZLER/SOKAKLAR
- CAN ATAKLI: Çok agresif biçimde AK Parti’ye çalışıyor ve işin daha fenası bunun farkında bile değil.
*
- CEM YILMAZ: Twitter’da çoluk çocukla kavga etmek de nedir Allah aşkına? Artık bunu asık suratlı şahıslar bile yapmıyor.
*
- DONALD TRUMP: Hâlâ “Yenilmedim” diyor. “Tadını kaçırmak” deyimini İngilizceye nasıl çeviririz? Çevirip yollayalım kendisine.
*
- İLKER BAŞBUĞ: “Eğer şöyle olsaydı darbe olmazdı” demenin, darbeye mazeret üretmek anlamına geldiğini hâlâ anlamamış olmasına gerçekten hayret!
*
- METİN AKPINAR: “Ömür boyu geçerli olacak bir demokrasi aşısı yaptırmamız lazım” demiş. Hoşuma gitti.
*
- KADİR TOPBAŞ: Diyalize bağlanmış. Şifa diliyorum. Hastalık devreye girdiğinde... Her şeyin bitmesi lazım. Ama biz ölüm devreye girdiğinde bile her şeyi bitiremiyoruz.
*
- SEDA SAYAN: Kanal D’de “Gelinim Mutfakta” programını sunacak. “Evlilik defterini kapattım” demiş. Yeni defter, “kaynanalık defteri” olacak demek ki...
*
- MELİH BULU: Biraz Türkçe gramer çalışsa... İyi olacak. Geç tabii ama ne derler bilirsiniz: Geç olsun da güç olmasın.
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