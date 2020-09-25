Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor

Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı.
*
CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var:
“Şu üniversiteyi bitirdi”, “Şu okulda okudu”, “Felsefe tahsili yaptı”, “Şurada staj yaptı” falan diye...
Ballandırmış da ballandırmış Macron’u.
*
O Macron ki...
Niye böyle demişti?
Çünkü Erdoğan’ı kafasında “tavizsiz” olarak kodluyordu.
*
Ben de bunun muhalefete verilmiş enfes bir pas olduğunu yazmış, ardından da eklemiştim:
“Türkiye başka, Erdoğan başka... Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan’a karşı sert olmalıyız. Erdoğan hükümeti, kabul edilemez davranışlarda bulunuyor.”
*
Macron, Erdoğan’a niye karşı?
Başkan Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
*
İddia sahibi bir kadın...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor. “Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor. Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor. “Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor.
*
Sonrası?
Korkunç!
Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu.
Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:
*
Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında...
Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.
*
Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda...
Niye olmasın?
*
- Hakikate erişmeyi hedeflememiş...
- Kişisel ahlakını en yüce mertebeye çıkaramamış...
- Dünyevi hırslarından arınamamış...
- Tarikatını tam bir holdinge dönüştürmüş...
- Sevmemiş ve sevdirmemiş...
- Lüks ve konfora düşkünlükten sıyrılamamış...
Twitter’da kullandığı isim “Abdülkadir Erdinç”.
*
Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.
*
Bu adam eğer gerçekten müritse...
Derhal yakalanıp “Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak” suçundan işleme tabi tutulmalı.
Hukukta böyle bir suç yoksa...
Şaşaalı günleri de oldu ama bahtı kara çıktı bu hastanenin.
Adı her geçtiğinde Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanındaki etkileyici hüzün gelir aklıma.
Zaten hikâyesi de romandaki gencin acıklı hikâyesine çok benzer.
*
- Etrafına topladığı müritlerle kendine özgü bir ekosistem oluşturanlar, devletin ilgili kurumları tarafından acilen denetim altına alınmalı.
*
- Dini hassasiyeti olanlar, bu tür adamların melunluk yapmaları halinde ilk önce ve en büyük tepkiyi göstermeli.
*
- Alçaklık yaparken yakalanan bu tür adamların müritleri, devlet tarafından derhal bir rehabilitasyon programına tabi tutulmalı.
*
- Diyanet İşleri Başkanlığı, işi kişisel şova dökmüş abuk sabuk açıklamalar yapan bu tür adamlarla mücadele etmeli.
*
12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanan ve kendisini “şeyh” diye yutturan malum utanmaz adam, kendisine sığınacak bir sığınak oluşturabilirdi.
*
Mesela şöyle şeyler derdi:
- Müslüman olduğum için beni hedefe koydular.
İSTANBUL’DA ARTIŞ YOK
İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok.
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok.
İzmir’de
“30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum.”
*
Mesajdaki Atatürk vurgusunu görünce...
Bilmiş bir gülümsemeyle...
İçimden şöyle dedim:
- Arkasına Avrupa Birliği’ni alan Yunanistan’ın apaçık haksız taleplerle şımarıklığının dozunu epeyce arttırdığı şu ortamda...
*
- Almanya’nın bile kendisini “Yunanistan’ı kollar gibi” yapmak zorunda hissettiği
Hasımları gülüyor dostları çıldırıyor
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre öncesine kadar...
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR: Dünya pandemiyle mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu, “Kahvehanelerde oyun oynamak serbest olsun, her oyunda yeni bir iskambil destesi açılsın” önerisiyle çıktı milletin huzuruna... Hasımları bayağı bir gülüp eğlendi bu öneriyle... Dostları ise “Yahu şaka mı bu? Yok artık... Böyle bir şey dememiştir canım” falan diye çıldırdıkça çıldırdı.
*
ÖRNEK İKİ: Hâlâ “Abdullah Gül’den korkuyorlar” demeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. En son Halk TV’de bunu söyledi. İktidar çevrelerinin “Abdullah Gül muhalefetin adayı olacak” diye fena halde korktuklarına samimiyetle inanmış Kılıçdaroğlu. Abdullah Gül dedikçe hasımlarının rahatlayarak kahkahalara boğulduğunun, dostlarının ise çıldırdığının farkında bile değil.
*
ÖRNEK ÜÇ: Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı “sembolik aday” olacakmış. Seçilince parlamenter sisteme dönülecekmiş. Bunun için ittifaktaki partiler mukavele imzalayacaklarmış. Düşünün: Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakının adayı “Ben semboliğim” diye propaganda yapacak. Hasımlar gülmesin, dostlar çıldırmasın da ne yapsın?
*
“Yine mi muhalefet lideriyle uğraşıyorsun?” diyecek olanlara peşinen cevap veriyorum:
*
Böyle bir ortamda dostlarını çıldırtıp hasımlarını güldüren bir ana muhalefet lideriyle uğraşmamak...
İktidara yapılabilecek en büyük kıyaktır.
*
Bence bunu iki dakika düşünün abiler.
BALENCİAGA’NIN ÜRÜNLERİNE VE MANKENLERİNE BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM
Siccin’den, Dabbe’den, Musallat’tan fırlamış gibiler hafazanallah!
Palu Ailesi kâbusu gibi bir kâbus bu yahu!
*
Korkuluk olarak tarlaya dikmeye korkar insan bunları.
*
Güzellik algısını yıkmaya çalışıyorlarmış, böyle yaparlarsa bin yıl daha yıkılmaz o algı.
*
Anadolu’nun cinli korku hikâyelerinden ilham almışlar sanırım.
*
Bu arada 2020 yılını bundan daha iyi anlatacak kostüm de bulunamaz ama neyse.
*
Bu markalar bizimle kafa buluyorlar galiba.
ATATÜRK TARTIŞMASINI ÇOK SEVEN GAZETE: CUMHURİYET
CANAN Kaftancıoğlu, Atatürk’e Mustafa Kemal deyince ortalık karışmıştı.
Ben konu kapandı sanıyorum. Meğer kapanmamış.
*
Cumhuriyet gazetesi, dün uzun, upuzun bir başyazı yayınlayarak Atatürk’e Atatürk demeyenlerle bir hesaplaşmaya girişti.
*
Başyazıda Atatürk’e Atatürk demeyenler için kullanılan nitelemeler şunlar:
*
Soldan dönenler... İkinci cumhuriyetçiler... Entel takıntıları olanlar... Sol liberaller... Ayakları yere basmayanlar... Ego şişkinliği yaşayanlar...
*
Canan Hanım!
Farkında mısınız? Sizden söz ediyor Cumhuriyet gazetesi.
DEPREM ANINDA ZİHNİMDEN GECENLER
Aha da geldi gelmekte olan...
Masanın altına mı girsem acaba?
Dur Twitter’a bir gireyim, millet ne diyor acaba?
Merkez üssü? Büyüklük? Annemi aramalıyım.
Bizim bina sağlam mı acaba?
Benim mutlaka deprem uzmanı bir dostum olmalı.
2020’yi depremsiz atlatırsak kurban keseceğim.
Bizim mahallenin toplanma alanı nerede acaba?
İSTİKŞAFİ
DOĞU Akdeniz tartışması geldi dayandı “istikşafi” kelimesine...
Bu kelimeyi işittiğim anda benim aklıma sadece ve sadece...
Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran seçimlerinin ardından CHP ile yaptığı koalisyon görüşmesi sırasında yüzüne takındığı sevinçli telaş ifadesi gelmektedir.
UZAK DURUN EKREM BEY
KAVUK devretme olayıyla ilgili olarak bir büst yapacakmış Ekrem İmamoğlu. Böyle bir niyetini açıklamış.
Ekrem Bey!
Lütfen şu büst işinden uzak durun.
*
Çünkü...
Bizde bu büst işinin hakkını veren yok, abuk sabuk şeyler çıkıyor genelde. Bu bir... Zaten sizin cenahın adı büstçü, heykelciye çıkmış, üstüne gitmekte yarar yok. Bu iki... Kavuk devretme olayı fazlasıyla tartışmalı bir olay, Dümbüllü devretmedi kavuğu diyorlar. Bu da üç...
ZEKİ MÜREN’DEN DİNLENECEK ŞARKILAR
MENEKŞELENDİ Sular... Bir Demet Yasemen... Gül Yüzlülerin Şevkine Gel... Gül Yağını Eller Sürünür... Beklenen Şarkı... Manolya... Mihrabım Diyerek... Yıldızların Altında... Veda Busesi...
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