Hasan Saltık ah!

Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
*
- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
*
- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Hasan Saltık ah!
Hasan Saltık denilince...
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
- Ağabeylik yaptığı Anadolu’nun tüm seslerinin sesi olan Kardeş Türküler gelir.
*
- Taş plaklardan bulup çıkarılmış gazeller gelir.
*
- Muharrem Ertaş’lar, Hacı Taşan’lar, Çekiç Ali’ler gelir.
*
- Nida Tüfekçi’nin Sürmeli’si gelir.
*
- Tülay German’ın içli sesi gelir.
*
- Neyzen Tevfik gelir, Dede Efendi gelir.
*
- Kerkük türküleri ve hoyratları gelir, Abdurrahman Kızılay gelir.
*
- Yeşilçam şarkılarından yaptığı albümler gelir.
*
- Hafız Kemal Bey gelir, Kani Karaca gelir, İstanbul ezanları gelir.
*
- Kürtçe ezgiler gelir, Laz şarkıları gelir.
*
- Anadolu Ermeni müziği, Bizans kilise müziği gelir.
*
- Osmanlı barok müziği gelir.
*
- Urfalı Tenekeci Mahmut gelir.
*
- Roman havaları gelir.
*
- Unutulmuş Yezidi türküleri gelir, unutulmuş Süryani şarkıları gelir.
*
- Balarısı Ahmet gelir, Fikret Kızılok gelir.
*
- Aynur gelir, Ahmet Arslan gelir, Gülay gelir, Cengiz Özkan gelir.
*
- Münir Nurettin Bey gelir.
*
Velhasılıkelam...
Bu topraklara ait ne kadar ses varsa...
Ayrımsız hepsi gelir.
*
Çok genç yaşta ve aniden kaybettiğimiz Hasan Saltık, Anadolu’nun gizli mirasını küllerinden çıkarmış bir büyük kültür adamıydı.
Bıraktığı boşluk, asla doldurulamaz.
*
Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.
YAŞASIN! SONBAHARDA BU İLLETTEN KURTULUYORUZ
En müşkülpesent, en umutsuz, en karamsar hekimler bile...
“Bu iş sonbaharda biter” diyor.
*
Hep işin en ters tarafına işaret etmesiyle meşhur Mehmet Ceyhan Hoca bile...
“Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” diyor.
*
Kılı kırk yaran Prof. Melih Us Hocamız bile...
“Kurtuluş çok yakın” diyor.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bile...
“Sonbaharda maskeler çıkar” diyor.
*
Kime sorsam, kiminle konuşsam...
“Hızlı aşılama ve mutlu son” diyor.
*
Ve benim dudaklarımda bir şarkı:
*
“Biz bu sonbaharda yenileneceğiz.”
EMİNE ERDOĞAN’IN HAKKI EMİNE ERDOĞAN’A
- “Sıfır atık / Sıfır israf” kampanyasını ısrarla sürdürüyor.
*
- Her mesajında doğa bilincine vurgu yapıyor.
*
- Salda Gölü ve çevresine kol kanat germişti.
*
- En son Van Gölü’nü Koruma Planı için Van’a gitti.
*
- Birleşmiş Milletler’in Küresel Amaçlar Eylem Ödülü’nü aldı.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çevre adına attığı bu adımlar, gerçekten çok kıymetli.
*
Dünkü yazısında “Emine Erdoğan’ın bu çabalarına medyada yeterince yer verilmediğinden” şikâyet eden Hıncal Uluç ustamız, sonsuz haklıdır.
Emine Erdoğan’ın bu çabaları, hiçbir komplekse kapılmadan medyada çok daha görünür olmalıdır.
*
Kimin ne dediğine ya da ne diyeceğine bakmadan...
Geleceğimiz açısından çok önem taşıyan bu çabalara destek olmak, hepimizin görevidir.