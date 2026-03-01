Hangisi olacak: Rejim mi devrilecek iç savaş mı çıkacak

Haberin Devamı

- ASIL AMAÇ: Belki de ABD / İsrail ikilisinin asıl amacı rejimi devirmek değildir. Belki de ABD / İsrail ikilisinin asıl amacı iç savaş çıkarmaktır.

- İÇ SAVAŞ: Ama durun bir dakika. İç savaş deyip de hemen geçmeyelim. İran için iç savaş, rejimin devrilmesinden bile daha tehlikeli, daha belalı, daha öldürücü bir iştir.









- BAL KAYMAK: İran’da iç savaşı en çok kim ister? Tabii ki İsrail ister. Düşünün: İçten içe kendini yok eden bir İran. İsrail için bal / kaymak gibidir.

- GADDARLIK: Kara harekâtı olmadan rejim, ancak içeride güçlü bir ayaklanmayla yıkılır. Güçlü ayaklanma ise zor. Çünkü ayaklanmalara karşı İran rejimi gaddarlıkta sınır tanımaz.

- TAM BURASI: Gaddar bir rejim ve ayaklanmaya kalkışan bir kitle. Buradan ne çıkar? Tabii ki iç savaş çıkar. İç savaş ihtimalinin belirdiği yer tam burası.

- OLAY ŞU: Yukarıdan bombalayarak rejimi deviremezler. Olası bir ayaklanma ise iç savaşa yol açar.

- KAÇINILMAZ MI: Peki iç savaş kaçınılmaz mı? Eğer güçlü bir ayaklanma söz konusu olmazsa... İç savaş da çıkmayabilir. Yani iç savaş, kaçınılmaz değil.

MIH GİBİ AKLIMIZDA TUTMAMIZ GEREKEN YEDİ ŞEY



- BİR: ABD, ne zaman İran’la müzakereye oturursa bilin ki tek amacı saldırmak için zaman kazanmaya çalışmaktır.

- İKİ: ABD / İsrail savaş mekaniği tam olarak şöyle işler: Tetiği önce İsrail çeker, ABD devamını getirir.

- ÜÇ: İsrail söz konusu olduğunda kaçınılmaz olan şudur: Barış yapıcı Trump gider / Savaş çıkarıcı Trump gelir.

- DÖRT: İsrail ve ABD için ramazanın anlamı şudur: Ramazan ayı, tam da Müslüman öldürmek için en uygun aydır.

- BEŞ: Bu işin sonunun nasıl biteceğini bilemeyiz ama şunu net olarak bilebiliriz: Buradan devrik Şah’ın işsiz oğluna bir şey çıkmayacak.

- ALTI: İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırmasının doğurduğu acı gerçek şudur: Bölgesel yıkıcı bir savaş başladı gibi.

- YEDİ: Rusya ne yapıyor? Hiçbir şey yokmuş gibi yapıyor. Çin ne yapıyor? Her şey bitene kadar kafayı kuma gömüyor. Şunu anlayalım artık: Rusya ve Çin’den kimseye hayır yok.

İYİ Kİ İSTANBUL’DA OLMAMIŞ



ABD / İran görüşmeleri, az kalsın İstanbul’da olacaktı.

Bugün anlıyoruz ki:

Umman, Cenevre, Viyana falan. Müzakere, görüşme, masa falan.









Hepsi tiyatroymuş. Hepsi aldatmaymış. Hepsi oyunmuş. Hepsi numaraymış.

Olanda hayır vardır denir ya...

İyi ki Türkiye bu çirkin oyuna alet olmamış.



TİKSİNTİNİN ÜÇ EVRESİ



İRAN bombalanırken Tahran sokaklarında bazı tipler...

Dans edip eğleniyor, “Yaşasın Trump” diye bağırıyorlardı.

Ülkesinin bombalanmasını dans ederek karşılayan biri karşısında...









Yaşanması gereken üç evreyi de yaşadım:

- BİRİNCİ EVRE: Yüzümü buruşturdum.

- İKİNCİ EVRE: Bir tiksinti hissiyle dopdolu oldum.

- ÜÇÜNCÜ EVRE: Mide bulantısıyla ekranı bırakarak koştum.



HAMANEY ÖLDÜRÜLÜRSE İRAN’DA REJİM DÜŞER Mİ



SADDAM ÖRNEĞİ

Irak’taki rejim, tamamen Saddam’a odaklıydı.

Saddam devrilince Irak da çöktü.

KADDAFİ ÖRNEĞİ

Libya’daki rejim, tamamen Kaddafi üzerine kuruluydu.

Kaddafi devrilince Libya da çöktü.

PEKİ YA HAMANEY

Evet, Hamaney de İran’daki rejimin tüm iplerini elinde tutuyor ama İran’daki rejim, Hamaney üzerine bina edilmiş bir rejim değil, “Rehberlik” denilen bir dinsel makam üzerine bina edilmiş bir rejim.









Yani Hamaney ölürse... “Rehber öldü / Yaşasın yeni rehber” deyip yollarına devam ederler.