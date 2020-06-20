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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi

20 Haziran 2020

Hamza Yerlikaya, bir bankanın yönetim kuruluna atanınca...

Muhalefetten tepki üstüne tepki geldi.

*

Bunun üzerine Meclis’te kürsüye çıkan AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, şöyle bir savunma yaptı:

*

“Hamza Yerlikaya’nın atanmasından rahatsızlık duyuyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım.”

Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi

*

Ne kadar kötü bir savunma!

*

Hamza Yerlikaya...

- Tabii ki göğsümüzü kabartmıştır.

- Tabii ki önemli bir şampiyonumuzdur.

- Tabii ki asrın güreşçisidir.

- Tabii ki olimpiyat aslanıdır.

- Tabii ki bayrağımızı dalgalandırmıştır.

*

Ama Hamza Yerlikaya’nın atandığı makam için uygun olup olmadığını sorgulamak, vatan hainliği değildir.

Böyle bir yaklaşım, kabul edilir bir yaklaşım olamaz.

*

Hamza Yerlikaya’yı bu şekilde savunan AK Partili Adana Milletvekili Tamer Dağlı, bilsin ki Hamza Yerlikaya’ya hiç de iyilik yapmış olmadı.



SAYGI ÖZTÜRK OLAYI

SAYGI Öztürk, Trabzon’da bir bürokratın hızlı yükselişiyle ilgili bir haber yaptı.

*

Ancak bu haberin içinde yer alan bir cümle sorunluydu.

Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi

*

Özel hayatı ilgilendiren çok lüzumsuz bir detaya yer veriyordu Saygı Öztürk haberinde.

Haberin temel meselesiyle ilgisi olmayan, kişileri töhmet altında bırakan, aileleri rencide eden türden bir detay.

*

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işte bu detayı göz önünde bulundurarak Saygı Öztürk aleyhinde çok sert bir tweet attı.

“Namussuz gazetecilik” falan dedi.

*

İki adet keşke diyorum bu olayla ilgili olarak:

*

- KEŞKE BİR: Keşke Saygı Öztürk, haberinin içine öyle bir detayı yerleştirmeseydi.

*

- KEŞKE İKİ: Keşke İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu denli öfkeli bir tweet atmasaydı.


FAYTON MAYTON

“ADALAR’daki fayton zulmü son bulsun” diye çırpındık durduk.

*

En sonunda faytonlar kaldırıldı.

Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi

Yerine de elektrikli araçlar getirildi.

*

Şimdi de “Biz bu elektrikli araçları istemiyoruz... Faytonlarımız çok nostaljikti... Biz faytonlarımızı istiyoruz...” falan diye ayağa kalkanlar olmuş.

*

Demirel’in meşhur “Bu millet yönetilemez, idare edilir” sözü vardır.

*

Demirel’e katılmıyorum.

Bu millet idare de edilemez.


BİNALİ YILDIRIM OLGUNLUĞU

GELEBİLECEK her türlü makama gelmiş, yapılabilecek her türlü hizmeti yapmış bir isim Binali Yıldırım.

Bunun verdiği büyük bir özgüven ve rahatlık var üzerinde.

Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi

*

Hâlâ hizmet edemez mi? Tabii ki edebilir.

Benim söylemek istediğim şey şu:

Makam arzusuyla yanıp tutuşmuyor.

*

İşte bakın:

Adı en son Meclis Başkanlığı için geçti.

Mustafa Şentop ile Binali Yıldırım arasında bir tercih yapılacaktı.

Binali Yıldırım, çıktı dedi ki:

“Ben aday değilim.”

*

Bu olgunluğunu çok ama çok takdir ettim Binali Yıldırım’ın.


FENERBAHÇE NASIL KURTULUR?

90’lı yılların meşhur panel konusu şuydu:

“Türkiye nasıl kurtulur?”

*

2020’li yılların temel sorunsalı ise şu oldu:

“Fenerbahçe nasıl kurtulur?”


YAĞMUR YAĞARKEN

İÇİMDEN hep şöyle dedim:

*

İnşallah bu yağmur...

Şu virüs illetinin belini kırıyordur.


BENİ RAGIP VURDU

KADINLARA yönelik cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor.

*

En sonunda kanıyla “Beni Ragıp vurdu” diye not yazan bir kadın da çıktı.

*

“Beni Ragıp vurdu”, kadın cinayetlerinin sloganı olur.


MADE IN TÜRKİYE

TAAAA Brezilya’da bir hastane odası...

Solunum cihazı var odada şıkır şıkır.

Cihazın üzerinde şu yazıyor:

Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi

“Made in Türkiye”.

*

İnsan bir mutlu oluyor, bir gurur dolu oluyor, bir seviniyor...

Anlatamam.


SİNATRA/TATLISES

GEÇEN akşam oturdum, Frank Sinatra belgeseli izledim.

*

Acayip bir hayat...

Süper yoksulluktan dünya starlığına...

Hamza Yerlikaya’yı böyle savunacağına hiç savunmasa daha iyiydi

Evlilikler, aşklar, Ava Gardner’lar, skandallar, yükselişler, düşüşler, tekrar yükselişler falan.

*

İzlerken sürekli Frank Sinatra’nın Türkiye’deki karşılığını aradım.

Bulamadım.

*

İbrahim Tatlıses diyecek oldum.

Olmadı.

İçime de sinmedi.

Ama demiş bulundum.

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