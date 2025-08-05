Hamdi Ulukaya İlber Hoca için öyle bir şey dememiş

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“İlber Ortaylı ne iş yapar, hiç duymadım. Malum herkes Chobani yoğurdu kadar bilinir olmayabilir” dediğine dair bir rivayet dolaştırıldı.

*

Ulukaya’nın böyle dediğine dair...

- Binlerce paylaşım gördüm.

- Düzinelerce habere rastladım.

- Yüz binlerce yorum okudum.

*

Bu kadar insan yalan üzerinde ittifak etmiş olamaz diyerek...

Oturup ben de bir yorum yazısı yazdım.

*

Günümüzde yalanlar ile gerçeklerin iç içe geçmesiyle oluşan muazzam enformasyon kaosunu hafife almışım.

Meğer milyonlarca insan, bal gibi de bir yalan üzerine ittifak yapabilirmiş.

*

Hamdi Ulukaya’nın çevresinden dün bana ulaştılar.

Dediler ki:

“Hamdi Ulukaya’nın böyle bir açıklaması yok. Bu yalan piyasaya sürüldü ve bir anda yayıldı. Baş edemedik.”

*

Sonuç olarak...

Dün bu köşede çıkan yoğurtlu, cacıklı yazıyı yürürlükten kaldırıyorum.

Adam dememiş öyle bir şey.

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JENNİFER BAYMASI

JennIfer Lopez, kısa bir süre önce Antalya’dan geçti.

Antalya konseriyle ilgili olarak...

Yapılmadık haber, çekilmedik fotoğraf, dile getirilmeyen övgü kalmadı.

Kaldığı otel odasıyla ilgili her türlü detayı öğrendik.

Dansçılarının temel özelliklerine dair bir sürü şey duyduk.

Sayfalar, siteler, ekranlar Jennifer’la doldu taştı.

*

Tam Jennifer doyması söz konusuyken...

Bu sefer de İstanbul’a geliyormuş Jennifer Lopez.

Bu akşam konser verecekmiş.

*

Sizi bilmem ama bende bir Jennifer bayması oluştu gibi.





SAHTE DİPLOMALI ŞEHZADE

Abdülhamid’in torunluğundan kendine kariyer inşa eden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu isimli şahıs, sahte tarih bölümü diplomalı çıktı.

*

Diplomanın iptali üzerine herkesin yaptığı espri aynıydı:

“Şehzademiz bir gecede cahil kaldı.”

*

“Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyorlar” tarzı bir savunma geliştiren bu gecikmeli şehzadeye şunları hatırlatmak isterim:

*

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Padişahlara saygımız var ama saltanat kalktı.

Cumhuriyet devrindeyiz.

Cumhuriyet sayesinde seni tepemize çıkarmıyoruz.

Cumhuriyet sayesinde seni artık Rize’nin bir köyünden çıkan bir adam yönetiyor.

Bunu hazmet ve kuyruğa girerek faturalarını öde.

*

Sahte diploma işine gelecek olursak...

Deden Abdülhamid’e Siyonist Theodor Herzl bile senin verdiğin zararı veremezdi.

Koca padişahı mezarında ters döndürdün be adam.

GURBETÇİLERİ NEDEN SEVERİM

- Çünkü bitmek tükenmek bilmeyen bir memleket sevdaları var.

- Çünkü asimilasyona karşı müthiş bir direniş sergiliyorlar.

- Çünkü kasabalarına, köylerine mutlaka bir ev yapmak istiyorlar.

- Çünkü hayatlarının en güzel günlerini Türkiye’de geçirdiklerini söylüyorlar.

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- Çünkü açık sözlüler, ne düşünüyorlarsa güm güm söylüyorlar.

- Çünkü Almanya, Fransa, Belçika hastası değiller.

- Çünkü bir gün mutlaka buraya gelmek istiyorlar.

- Çünkü nimetlerinden yararlansalar da Batı’yı küçümsüyorlar.

- Çünkü gözlerini, kulaklarını hep Türkiye’ye çeviriyorlar.

-Çünkü hor görenlere inat hep koşup geliyorlar Türkiye’ye.

MÜSAVAT BEY’İN İKNA ETMESİ ŞART

“Terörsüz Türkiye” sürecine dahil olmayan İYİ Parti’nin buradan bir çıkış yapabilmesi için...

Vatandaşı şu konularda ikna etmesi gerekiyor:

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- Terör örgütünün kendini feshetmesinin ülkemize zararı nedir?

- Silahların bırakılması güzel bir şey değil mi?

- Ne yani? Şehitler gelmeye devam mı etsin?

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- İngiltere’si, İtalya’sı terör sorunlarını yıllar önce çözmüşler, biz niye çözmeyelim?

- Şu kör olası 40 yıllık statüko aynen böyle gitsin mi?

- İçine girip yapıcı rol oynamak yerine dışarıdan yıkıcı olmanın mantığı nedir?

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Müsavat Bey’in bu konularda ikna edici cümleler kurması gerekiyor.



