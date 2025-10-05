HAMAS’ın yanıtı zekâ ve akıl dolu

Haberin Devamı

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Dahice hazırlanmış bir metin bu.

*

Metne değişik açılardan baktığımızda şunları görüyoruz:

*

- DİL VE ÜSLUP: Olağanüstü yapıcı bir dil ve üslup kullanılmış. Dil ve üslupta ayrıca üst düzey bir diplomatik ustalık da var. Acaba kimlerden yardım aldılar?

*

- GENEL YAKLAŞIM: Her satırında sorumluluk sahibi bir yaklaşım var. Ağırbaşlılıklarını hiç bozmamışlar. Her kelimenin üzerinde özenle durulmuş sanki.

*

- ZEKİCE TAKTİKLER: “Trump psikolojisi” diye bir şey var ya... İşte onu da göz önünde bulundurmuşlar. Vakarı koruyarak Trump’a çiçek atmayı ihmal etmemişler.

*

- DETAYA TAKILMAMA: Daha çok bir “prensip yanıtı” vermeye çalışmışlar. Detayları müzakerelere bırakmışlar. Böylece detaylara takılıp maraza çıkaran taraf durumuna düşmek istememişler.

*

- STRATEJİ: “Nasıl bir tutum alırsak Netanyahu’yu Trump karşısında zor durumda bırakırız”. İzledikleri stratejinin kalkış noktası bu galiba. İlk tepkilere bakılırsa: Başarmış görünüyorlar.

*

- ALGI: “Hamas kesin bunu imzalamaz, böylece dünyadaki Gazze algısı değişir” beklentisi içinde olanları yanıltacak bir tutum almayı denemişler. Barıştan kaçan taraf olmama algısını gözetmişler.

*

Hükmümü veriyorum:

*

Hamas’ın yanıt metnindeki siyasi zekâ ve akıl...

Çok üst düzey bir zekâdır, çok üst düzey bir akıldır.

*

O kadar iyi hazırlanmış bir yanıt ki bu...

Trump bile olumlu karşıladı.

BAZI MİNİK DOKUNUŞLAR

- FIFA’YA YUH: İsrail’in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine olumsuz yanıt veren FIFA, şöyle demiş: “Bizim jeopolitik sorunları çözme görevimiz yok”. İyi de ortadaki sorun jeopolitik sorun değil ki. Ortadaki sorun vahşi bir soykırım sorunu.

*

- BELEDİYE KONSERLERİ: Ben artık şu noktaya geldim: Belediyeler astronomik ücretlerle konser düzenlemekten vazgeçsin. Amatör müzisyenler aracılığıyla halkı müzikle buluştursun.

*

- FİLİSTİN ACEMİLİĞİ: Özgür Özel, Filistin konusunda çok acemi. “Karaoğlan, Arafat, Abbas” falan diyerek olayı çok ama çok geriden takip ediyor. Bugünün Filistin’inden çok uzakta. Keşke kendisine bir danışman bulsa. Önerebileceğim bir isim var mı? Valla yok.

*

- MOSSAD AJANI: En kötü insanın tanımını yap deseler... Cevabım kesinlikle şu olur: 4 bin dolara MOSSAD’a casusluk yapmayı içine sindirebilen organizma.

*

- LE MONDE’A YAZMAK: Biri Ekrem İmamoğlu’na söylesin: Le Monde’a yazmanın 90’larda bir anlamı vardı. Ama artık yok. Hatta aksi tesir bile yapıyor artık.

*

- KİRALIK KONUT: Devlet, ilk kez kiralık sosyal konut yapacak. Ama ayrıntılar hâlâ belli değil. Şunun ayrıntıları bir an önce açıklansa çok iyi olacak. Bunu bekleyen çok dar gelirli var.

*

- FATİH ERBAKAN: Fatih Erbakan’ın Erdoğan’la fotoğraf karesi üzerine yaptığı açıklamayla ilgili şunu söylemek isterim: Fotoğraf karesinin doğurduğu sorunu gidermek için yapılan her açıklama, fotoğraf karesinin doğurduğu sorunu büyütür.

*

- SURDA AÇILAN GEDİK: Sumud Filosu, Gazze ablukasında bir gedik açtı. Bu durumu Necip Fazıl’ın şu dizeleri çok iyi tanımlıyor: “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes / Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es”.

*

-YALNIZLIK VE CHP: Bu konuyu CHP’de hiç kimse dert etmiyor. CHP Lideri Özgür Özel hariç.

*

- DİYANET İŞLERİ: Yeni Diyanet İşleri Başkanı’nın yoğurt yiyişi nasıl olacak acaba? Bu konuyu deli gibi merak eden bir tek ben olabilir miyim?

*

- MUHARREM İNCE: Kenara köşeye çekilip durmaz. Söyleyeceklerine sınır çektirmez. Özgün tutumlar almaktan kaçınmaz. Yani? Yanisi şu: Muharrem İnce, CHP’nin potansiyel lider adayıdır. Bugün ya da yarın olmazsa öbür gün mutlaka!