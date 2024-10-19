Hamas’a lider olmak eşittir öldürülmeyi göze almak

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- Mutlaka bir mülteci kampı var.

- Mutlaka mücadele var.

- Mutlaka İsrail zindanları var.

- Mutlaka suikast var.

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Tek tek bakalım HAMAS’ın dört liderine:

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ŞEYH AHMET YASİN

- MÜLTECİ: 1948 Arap-İsrail Savaşı’nın ardından 10 yaşında mülteci durumuna düştü.

- HAPİS: Felçli olmasına rağmen İsrail hapishanelerinde işkence gördü, 8 yıl hapis yattı.

- ÖLÜM: Sabah namazından dönerken bir İsrail helikopterinin fırlattığı füzeyle öldürüldü.

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ABDÜLAZİZ RANTİSİ

- MÜLTECİ: Altı aylık bir bebekken ailesiyle birlikte Gazze’deki Han Yunus Mülteci Kampı’na yerleşmek durumunda kaldı.

- HAPİS: İsrail hapishanelerinde farklı zamanlarda hapis yattı.

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- ÖLÜM: İsrail helikopterlerinin Gazze’de aracına düzenlediği füze saldırısında öldürüldü.

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İSMAİL HANİYE

- MÜLTECİ: Gazze’de Elşati isimli bir mülteci kampında dünyaya geldi.

- HAPİS: İsrail askerleri tarafından tutuklandı. Üç yıl hapis yattı. Güney Lübnan’a sürüldü.

- ÖLÜM: Tahran’da Devrim Muhafızları’na ait bir lojmanda İsrail’in füze saldırısı sonucu öldürüldü.

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YAHYA SİNVAR

- MÜLTECİ: Gazze’deki Han Yunus Mülteci Kampı’nda dünyaya geldi.

- HAPİS: Ömrünün yarısını İsrail hapishanelerinde geçirdi. 22 yıl hapis yattı.

- ÖLÜM: İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

*

- Yurdunuz işgal edilmişse.

- Hayata bir mülteci kampında başlamışsanız.

- Dünyanın devasa güçlerinin desteklediği İsrail’e karşı çıkmışsanız.

- Hayatınızın önemli bir bölümü İsrail zindanlarında geçmişse.

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Hem mücadeleye hem de ölüme yazgılısınızdır demektir.

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HAMAS’a lider olmak: Öldürülmeyi göze almaktır, öldürülme tehlikesiyle iç içe yaşamaktır, öldürülmeye talip olmaktır.

HAMAS BİTER Mİ

- İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali devam edecekse...

*

- Filistinli çocuklar, mülteci kamplarında dünyaya gelecekse...

*

- Mücadeleye soyunan her Filistinli, İsrail zindanlarına atılacaksa...

*

İsrail’in, HAMAS direnişini bitirebilmesi mümkün değil.

*

HAMAS... Belki biraz geriye çekilir, belki biraz dağınık kalır, belki biraz zamana ihtiyaç duyar. Ama asla bitmez.

İSRAİL BAŞARILI MI

- Seksen tane hava savunma sistemi var. Yine de korkuyor.

- Çoluk çocuk demeden katliamlar yapıyor. Yine de bitiremiyor.

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- Bir avuçluk Gazze’yi sabah akşam gözetliyor. Yine de ağababasının istihbaratına muhtaç.

- Terörün her çeşidini uyguluyor, eli süper serbest. Yine de başaramıyor.

- Karşısında yapayalnız ve kimsesiz bir halk var. Yine de mutlak zafer kazanamıyor.

*

“İsrail süper ya... Çok iyi iş çıkarıyor” falan diyenlere elimin tersiyle vurasım var.

DESTANSI BİR ÖLÜM

YAHYA Sinvar’ın son anlarının videosunu izleyip de etkilenmemek mümkün değil.

*

İsrail, bu videoyu kendi propagandası için yayınladı ama bence asıl Yahya Sinvar’ın propagandasını yaptı.

*

Çünkü videodaki Yahya Sinvar...

Son nefesine kadar direnişte. Son nefesine kadar korkusuz. Son nefesine kadar öfkeli. Son nefesine kadar aman dilemekten uzak. Son nefesine kadar çetin ceviz. Son nefesine kadar ölümle dalga geçer gibi.

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Ancak filmlerde görebileceğimiz türden destansı bir ölüm Yahya Sinvar’ın ölümü.

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İsrail pek farkında değil ama Yahya Sinvar’ın son anları videosu...

Direnişin azmini arttıracak, moralini yükseltecek nitelikte.





KORKULU RÜYA MI TATLI RÜYA MI

KEMAL Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın korkulu rüyası olmaya devam edeceğim” demiş.

*

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın rüyası olabilir.

Ama bu rüya, kesinlikle korkulu değil pek tatlı bir rüyadır.





KADEMELİ AYRILIK

NİLPERİ Şahinkaya isimli oyuncu, Emre Yusufi isimli erkek arkadaşından ayrılığını şöyle tanımlamış:

*

“Kademeli ayrılık.”

*

Nil Hanım’a göre bu, “küsmeden ve sarılarak ayrılık” anlamına geliyormuş.

Anlamından bağımsız olarak söylüyorum:

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“Kademeli ayrılık” tabiri, çok hoşuma gitti.



