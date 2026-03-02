 Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre

Haberin Devamı

İNKAR

Yok canım. Ölmemiştir. Hamaney gibi müthiş korunan bir adam öyle kolayca öldürülebilir mi? Yok, yok. Psikolojik harp taktiğidir bu. Ölmemiştir, ölmemiştir.

*

İKİNCİ EVRE

ÖFKE

Bu nedir arkadaş. Vuran: Küstah, şımarık, rezil. Vurulan: En büyük liderini korumaktan aciz. Ne hallere düştük. Yetiş ya Ali.

*

ÜÇÜNCÜ EVRE

UMUT

Dur bakalım, daha bu iş bitmedi. Daha Fettah füzeleri ortaya çıkmadı. Belki işler değişebilir. İran da boş ülke değildir yani.

*

DÖRDÜNCÜ EVRE

KAÇIŞ

Aman ne halleri varsa görsünler. Ben mi kurtaracağım dünyayı. Ben en iyisi gidip birkaç romantik olmayan komedi filmi falan izleyeyim. Bana ne ya?

*

BEŞİNCİ EVRE

KABULLENME

Çapın yetmiyorsa süper güçlere kafa tutmayacaksın abi. Çapına göre hareket edeceksin. Azıcık rasyonel olacaksın.

HAMANEY’İN ARDINDAN

- Eceliyle ölmek yerine şehit olarak ölmeyi tercih etmesinden şunu anlıyoruz: Demek ki adamda bir şehadet bilinci varmış.

*

- En azından helikopterle alıp götüremediler.

*

- Yaşadığı dönemde görüntülerini izlediğimde, fotoğraflarına baktığımda aklıma hep şu iki şey geldi: Yas ve ağıt.

*

- Humeyni olağanüstü bir karizmaydı. Bu tartışmasız.

*

- Hamaney’e gelince: Yaşarken bir karizmaya sahip olamadı ama ölümü karizmatik oldu.





TÜRKİYE’NİN DURUŞU: RASYONEL VE VAKUR

Herkes Türkiye’nin savaşa nasıl bir tepki vereceğini merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk tepkisi bekleniyordu.

*

Birileri sandı ki...

Erdoğan, Trump’la arasındaki hukuku gözetip saldırıyı kınamayacak.

*

Erdoğan, ilk açıklamasında şu dört şeyi birden yaptı:

*

- BİR: Net biçimde: Saldırıyı kınadı. Net biçimde: İran’a destek verdi.

- İKİ: İsrail’in kışkırtıcı rolüne işaret etti.

- ÜÇ: İran’ın Körfez’e saldırılarına karşı çıktı.

- DÖRT: Saldırıların durdurulup yeniden masaya dönüş çağrısı yaptı.

*

Bu açıklamayla Türkiye...

Hem vakarını korudu hem de rasyonel bir tutum almış oldu.

SIRA TÜRKİYE’DE DİYENLERE ŞUNLARI DEMEK LAZIM

- Yapma ya? Belki arada başka ülkeler de vardır.

- Peki bundan sıralamayı yapanların haberi var mı?

- Neden herhangi bir ülkenin başına bir şey gelince aklına Türkiye geliyor ki senin?

- Belki de sırayı şaşırırlar. Ne yani? Olamaz mı?

- Kendi ülkeni sıraya sokmaya ne kadar da meraklısın.





İRAN’IN YEDİ HATASI

- BİR: Devrimden sonra bir türlü normalleşmedi. Hep katı, hep ideolojik, hep tek sesli olmak istedi.

*

- İKİ: Vekil güçleriyle bölgeye nizam vermeye kalkıştı. Gücünün, imkanlarının, çapının ötesinde işlere girişti.

*

- ÜÇ: Orta ölçekli bir ülke olarak devrim ihracına girişti. Sovyetler’in bile başaramadığını başarmaya kalkıştı.

*

- DÖRT: Yaptırımlar nedeniyle ekonomisi berbatken toplumundaki hoşnutsuzlukları gideremedi. Halkı zapturapt altında tutmaktan hiç vazgeçemedi.

*

- BEŞ: Husiler, Yemen, Suriye, Lübnan, Irak falan... Kendi ülkesi perişanken buralarla uğraşıp durdu.

*

- ALTI: Tamam, küresel güçler zorba ve zalim. Ama İran da hep belayı davet etti. Ülkesinin refahını ve güvenliğini hep riske attı.

*

- YEDİ: Sistemi eskidi, hantallaştı, yozlaştı. İran’ı yöneten elitler, bunu bir sorun olarak görmedi, görmek istemedi.

NETAHYAHU VE TRUMP İKİLİSİNİN UMDUĞU OLMAYACAK GİBİ

Neydi bu ikilinin amacı? Rejimi devirmekti.

*

Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın meydanlarında...

- Devasa kalabalıklar toplandı.

- On binler sloganlar attı.

- Cılız kutlamalara karşılık kitlesel gösteriler yapıldı.

*

Acaba Hamaney’in öldürülmesi, rejime can suyu mu olacak?

Acaba Trump ve Netanyahu’nun beklediklerinin tersi bir sonuç mu çıkacak?

*

Çıksın. Ne güzel olur çıkarsa. İnşallah yani.