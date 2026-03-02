 Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre

Paylaş
İNKAR
Yok canım. Ölmemiştir. Hamaney gibi müthiş korunan bir adam öyle kolayca öldürülebilir mi? Yok, yok. Psikolojik harp taktiğidir bu. Ölmemiştir, ölmemiştir.
*
İKİNCİ EVRE
ÖFKE
Bu nedir arkadaş. Vuran: Küstah, şımarık, rezil. Vurulan: En büyük liderini korumaktan aciz. Ne hallere düştük. Yetiş ya Ali.
*
ÜÇÜNCÜ EVRE
UMUT
Dur bakalım, daha bu iş bitmedi. Daha Fettah füzeleri ortaya çıkmadı. Belki işler değişebilir. İran da boş ülke değildir yani.
*
DÖRDÜNCÜ EVRE
KAÇIŞ
Aman ne halleri varsa görsünler. Ben mi kurtaracağım dünyayı. Ben en iyisi gidip birkaç romantik olmayan komedi filmi falan izleyeyim. Bana ne ya?
*
BEŞİNCİ EVRE
KABULLENME
Çapın yetmiyorsa süper güçlere kafa tutmayacaksın abi. Çapına göre hareket edeceksin. Azıcık rasyonel olacaksın.
HAMANEY’İN ARDINDAN
- Eceliyle ölmek yerine şehit olarak ölmeyi tercih etmesinden şunu anlıyoruz: Demek ki adamda bir şehadet bilinci varmış.
*
- En azından helikopterle alıp götüremediler.
*
- Yaşadığı dönemde görüntülerini izlediğimde, fotoğraflarına baktığımda aklıma hep şu iki şey geldi: Yas ve ağıt.
*
- Humeyni olağanüstü bir karizmaydı. Bu tartışmasız.
*
- Hamaney’e gelince: Yaşarken bir karizmaya sahip olamadı ama ölümü karizmatik oldu.
TÜRKİYE’NİN DURUŞU: RASYONEL VE VAKUR
Herkes Türkiye’nin savaşa nasıl bir tepki vereceğini merak ediyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk tepkisi bekleniyordu.
*
Birileri sandı ki...
Erdoğan, Trump’la arasındaki hukuku gözetip saldırıyı kınamayacak.
*
Erdoğan, ilk açıklamasında şu dört şeyi birden yaptı:
*
- BİR: Net biçimde: Saldırıyı kınadı. Net biçimde: İran’a destek verdi.
- İKİ: İsrail’in kışkırtıcı rolüne işaret etti.
- ÜÇ: İran’ın Körfez’e saldırılarına karşı çıktı.
- DÖRT: Saldırıların durdurulup yeniden masaya dönüş çağrısı yaptı.
*
Bu açıklamayla Türkiye...
Hem vakarını korudu hem de rasyonel bir tutum almış oldu.
SIRA TÜRKİYE’DE DİYENLERE ŞUNLARI DEMEK LAZIM
- Yapma ya? Belki arada başka ülkeler de vardır.
- Peki bundan sıralamayı yapanların haberi var mı?
- Neden herhangi bir ülkenin başına bir şey gelince aklına Türkiye geliyor ki senin?
- Belki de sırayı şaşırırlar. Ne yani? Olamaz mı?
- Kendi ülkeni sıraya sokmaya ne kadar da meraklısın.
İRAN’IN YEDİ HATASI
- BİR: Devrimden sonra bir türlü normalleşmedi. Hep katı, hep ideolojik, hep tek sesli olmak istedi.
*
- İKİ: Vekil güçleriyle bölgeye nizam vermeye kalkıştı. Gücünün, imkanlarının, çapının ötesinde işlere girişti.
*
- ÜÇ: Orta ölçekli bir ülke olarak devrim ihracına girişti. Sovyetler’in bile başaramadığını başarmaya kalkıştı.
*
- DÖRT: Yaptırımlar nedeniyle ekonomisi berbatken toplumundaki hoşnutsuzlukları gideremedi. Halkı zapturapt altında tutmaktan hiç vazgeçemedi.
*
- BEŞ: Husiler, Yemen, Suriye, Lübnan, Irak falan... Kendi ülkesi perişanken buralarla uğraşıp durdu.
*
- ALTI: Tamam, küresel güçler zorba ve zalim. Ama İran da hep belayı davet etti. Ülkesinin refahını ve güvenliğini hep riske attı.
*
- YEDİ: Sistemi eskidi, hantallaştı, yozlaştı. İran’ı yöneten elitler, bunu bir sorun olarak görmedi, görmek istemedi.
NETAHYAHU VE TRUMP İKİLİSİNİN UMDUĞU OLMAYACAK GİBİ
Neydi bu ikilinin amacı? Rejimi devirmekti.
*
Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın meydanlarında...
- Devasa kalabalıklar toplandı.
- On binler sloganlar attı.
- Cılız kutlamalara karşılık kitlesel gösteriler yapıldı.
*
Acaba Hamaney’in öldürülmesi, rejime can suyu mu olacak?
Acaba Trump ve Netanyahu’nun beklediklerinin tersi bir sonuç mu çıkacak?
*
Çıksın. Ne güzel olur çıkarsa. İnşallah yani.
