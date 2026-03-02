×
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre

#İran#ABD#Türkiye

BİRİNCİ EVRE

İNKAR

Yok canım. Ölmemiştir. Hamaney gibi müthiş korunan bir adam öyle kolayca öldürülebilir mi? Yok, yok. Psikolojik harp taktiğidir bu. Ölmemiştir, ölmemiştir.

*

İKİNCİ EVRE

ÖFKE

Bu nedir arkadaş. Vuran: Küstah, şımarık, rezil. Vurulan: En büyük liderini korumaktan aciz. Ne hallere düştük. Yetiş ya Ali.

*

ÜÇÜNCÜ EVRE

UMUT

Dur bakalım, daha bu iş bitmedi. Daha Fettah füzeleri ortaya çıkmadı. Belki işler değişebilir. İran da boş ülke değildir yani.

*

DÖRDÜNCÜ EVRE

KAÇIŞ

Aman ne halleri varsa görsünler. Ben mi kurtaracağım dünyayı. Ben en iyisi gidip birkaç romantik olmayan komedi filmi falan izleyeyim. Bana ne ya?

*

BEŞİNCİ EVRE

KABULLENME

Çapın yetmiyorsa süper güçlere kafa tutmayacaksın abi. Çapına göre hareket edeceksin. Azıcık rasyonel olacaksın.

 Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre

HAMANEY’İN ARDINDAN

- Eceliyle ölmek yerine şehit olarak ölmeyi tercih etmesinden şunu anlıyoruz: Demek ki adamda bir şehadet bilinci varmış.

*

- En azından helikopterle alıp götüremediler.

*

- Yaşadığı dönemde görüntülerini izlediğimde, fotoğraflarına baktığımda aklıma hep şu iki şey geldi: Yas ve ağıt.

*

- Humeyni olağanüstü bir karizmaydı. Bu tartışmasız.

*

- Hamaney’e gelince: Yaşarken bir karizmaya sahip olamadı ama ölümü karizmatik oldu.

Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre

TÜRKİYE’NİN DURUŞU: RASYONEL VE VAKUR

Herkes Türkiye’nin savaşa nasıl bir tepki vereceğini merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk tepkisi bekleniyordu.

*

Birileri sandı ki...

Erdoğan, Trump’la arasındaki hukuku gözetip saldırıyı kınamayacak.

*

Erdoğan, ilk açıklamasında şu dört şeyi birden yaptı:

*

- BİR: Net biçimde: Saldırıyı kınadı. Net biçimde: İran’a destek verdi.

İKİ: İsrail’in kışkırtıcı rolüne işaret etti.

- ÜÇ: İran’ın Körfez’e saldırılarına karşı çıktı.

- DÖRT: Saldırıların durdurulup yeniden masaya dönüş çağrısı yaptı.

*

Bu açıklamayla Türkiye...

Hem vakarını korudu hem de rasyonel bir tutum almış oldu.

 Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre

SIRA TÜRKİYE’DE DİYENLERE ŞUNLARI DEMEK LAZIM

Yapma ya? Belki arada başka ülkeler de vardır.

- Peki bundan sıralamayı yapanların haberi var mı?

- Neden herhangi bir ülkenin başına bir şey gelince aklına Türkiye geliyor ki senin?

- Belki de sırayı şaşırırlar. Ne yani? Olamaz mı?

- Kendi ülkeni sıraya sokmaya ne kadar da meraklısın.

Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre
 

İRAN’IN YEDİ HATASI

- BİR: Devrimden sonra bir türlü normalleşmedi. Hep katı, hep ideolojik, hep tek sesli olmak istedi.

*

- İKİ: Vekil güçleriyle bölgeye nizam vermeye kalkıştı. Gücünün, imkanlarının, çapının ötesinde işlere girişti.

*

- ÜÇ: Orta ölçekli bir ülke olarak devrim ihracına girişti. Sovyetler’in bile başaramadığını başarmaya kalkıştı.

*

- DÖRT: Yaptırımlar nedeniyle ekonomisi berbatken toplumundaki hoşnutsuzlukları gideremedi. Halkı zapturapt altında tutmaktan hiç vazgeçemedi.

*

BEŞ: Husiler, Yemen, Suriye, Lübnan, Irak falan... Kendi ülkesi perişanken buralarla uğraşıp durdu.

*

- ALTI: Tamam, küresel güçler zorba ve zalim. Ama İran da hep belayı davet etti. Ülkesinin refahını ve güvenliğini hep riske attı.

*

- YEDİ: Sistemi eskidi, hantallaştı, yozlaştı. İran’ı yöneten elitler, bunu bir sorun olarak görmedi, görmek istemedi.

NETAHYAHU VE TRUMP İKİLİSİNİN UMDUĞU OLMAYACAK GİBİ

Neydi bu ikilinin amacı? Rejimi devirmekti.

*

Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın meydanlarında...

- Devasa kalabalıklar toplandı.

- On binler sloganlar attı.

- Cılız kutlamalara karşılık kitlesel gösteriler yapıldı.

*

Acaba Hamaney’in öldürülmesi, rejime can suyu mu olacak?

Acaba Trump ve Netanyahu’nun beklediklerinin tersi bir sonuç mu çıkacak?

*

Çıksın. Ne güzel olur çıkarsa. İnşallah yani.

Hamaney öldürülünce yaşadığım beş evre

