Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
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Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
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Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
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Şu türden zorunluluklar:
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- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
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- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
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- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
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- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi
Yer: Soma’da bir kafe...
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
*
İsmail Abimiz, işte tam o anda...
- Sağına soluna hiç bakmadan...
- Kadir Şeker olayını aklının ucundan bile geçirmeden...
- Başının belaya girip girmeyeceğini hiç düşünmeden...
Ölümüne atılıyor bıçaklı adamın üstüne.
*
Aslanlar gibi boğuşuyor adamla.
Milim geri adım atmadan.
Zerre kadar gerilemeden.
*
Ve sonuç:
Adamı püskürtmeyi başarıyor İsmail Abi.
Yanındaki kadın arkadaşının da yardımıyla...
*
Demirören Haber Ajansı’ndan Kadir Özen, İsmail Abi’yle harika bir röportaj yapmış. Dünkü Hürriyet’te yayınlandı bu röportaj.
*
“Bugün olsa yine aynı şekilde müdahale ederim” diyor İsmail Abi.
Ardından da ekliyor: “Temennimiz kadına şiddetin son bulması.”
*
İsmail Abiler olduğu müddetçe...
Kadına şiddete kalkışan magandalara gün yüzü yok!
Sen bizim her şeyimizsin İsmail Abi!
Halkımızın onurusun!
BİR KARAMBOL GÖZLEMİ
Gerçekler... Yalanlar... Yarı gerçekler... Yarı yalanlar... Tam skandallar... Yarı skandallar... Yalanı takmamalar... Gerçeği takmamalar...
*
Tam anlamıyla bir karambol var şu anda Türkiye siyasetinde.
*
Kurgulu mudur, kendiliğinden midir?
Bilemiyorum.
*
Ama bildiğim, daha doğrusu gözlemlediğim bir şey var:
*
Bu karambol, iki tarafa da hiçbir şey kazandırmıyor.
*
Karambolün yol açtığı tek bir şey var:
*
İki taraf da...
Taraf olduğu alana daha sıkı yapışmakta.
SANA NE LAN
Videosunu izledim:
*
Adamın teki, bir kadının kılığına kıyafetine kafayı takmış. Pisleşiyor kadına karşı. “Niye şort giyiyorsun” falan diye.
*
Kadının “sana ne lan” diyerek adamın üstüne yürümesi, müthiş hoşuma gitti.
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Kılığa kıyafete kafayı takan her türden insan müsveddelerine karşı bundan sonra temel bir slogan olmalı bu “sana ne lan” çıkışı.
*
Ne bir eksik... Ne bir fazla...
Sadece bu.
BUGÜNLERDE MERAK ETTİĞİM HUSUSLAR
- Hayvan hakları yasasının bir “tuzak” olduğunu söyleyen Abdurrahman Dilipak, acaba bu saçma iddiasını nasıl temellendiriyor?
*
- Tosun’un aniden teslim olup Türkiye’ye gelmesinin nedeni olarak anlatılan dört yüz kırk yedi hikâyeden acaba hangisi doğru?
*
- “Sinemada film izlemeyi çok özlemişim abi” diyerek bugün vizyona giren ‘Hızlı ve Öfkeli’ için kaç kişi sinemaya gidecek acaba?
*
- Kanal İstanbul’a karşı çıkan Doğu Perinçek, “İçerideki cepheyi sıkı tutmalıyız” diyerek Kanal İstanbul’a destek verir mi acaba?
‘YAPTIRMAYIZ’CILIK NEDEN SORUNLUDUR?
- Çünkü... Negatif söylemden sadece bizim ahali değil hiçbir ahali hoşlanmaz.
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- Çünkü... Ahali, hiç değilse “Daha şahanesini biz yaparız” cümlesini işitmek ister.
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- Çünkü... Boğaz Köprüsü’ne karşı çıkışlar falan gelir herkesin aklına.
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- Çünkü... “Yaptırmam” diyerek halka umut olmuş hiçbir siyasi çizgi yoktur.
KEDİM SEKTER VE SEKTER’İN KARDEŞLERİ MECLİS’E DER Kİ
Haydi artık! Çıkarın şu yasamızı...
Oyçokluğuyla değil, oybirliğiyle...
*
Biz artık, “Hayvan hakları yasası çıkıyor, çıkacak” cümlelerini duymak istemiyoruz.
Biz artık, “Hayvan hakları yasası çıktı” cümlesini duymak istiyoruz.
*
Bugün ilk adım atıldı.
Haydi getirin devamını.
Bizim mal değil de can olduğumuzu tescilleyin.
Oyçokluğuyla değil ama oybirliğiyle!