Halkımızın aşıya karşı hisleri: Karmakarışık

Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
Halkımızın aşıya karşı hisleri: Karmakarışık
Hilmi Daşdemir, OPTİMAR adına yaptığı son araştırmanın sonuçlarını gönderdi bana.
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
*
Koronaya karşı aşı olmayı düşünür müsünüz?
*
Cevaplar şöyle:
*
- YÜZDE 52.4: Evet, olurum.
*
- YÜZDE 39.2: Hayır, olmam... Aşının uzun dönem etkilerini bilmiyorum.
*
- YÜZDE 8.4: Hayır, olmam... Aşıya karşıyım.
*
Bu sonuçlardan benim çıkardığım üç sonuç var:
*
- SONUÇ BİR: Halkımızın çoğunluğu “Aşı gelse de olsak” havasında. Bu kesim, en azından birinci turda cumhurbaşkanı seçebilecek seviyede.
*
- SONUÇ İKİ: Aşıya mesafeli olan ciddi bir kesim de var. Onların takıldıkları tek husus ise aşının uzun dönem etkileri... Bu konuda kuşkuları var... Madem öyle... Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, bu kuşkuyu giderecek bir bilgilendirme çalışması yapmalı.
*
- SONUÇ ÜÇ: Aşı karşıtlığının aşısı, tutmamış! Çıkardıkları onca patırtıya rağmen aşı karşıtlarının etkileyebildikleri kesim, barajı bile geçemiyor.
GÜNDEMİMİZ: KORONA
OPTİMAR araştırmasında koronayla ilgili şu sonuçlar da var:
*
Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?
*
Yüzde 35.3: Ekonomi Yüzde 29.9: Korona Yüzde 10.5: İşsizlik Yüzde 8.3: Terör Yüzde 5.2: Eğitim Yüzde 2.4: Demokrasi Yüzde 1.7: Güvenlik Yüzde 1.7: Dış tehditler Yüzde 0.8: Suriyeliler
*
YORUM: Ekonomi, tamam... Ama korona da ekonomiyle yarışıyor. Millet tehlikenin farkında yani.
*
Koronanın ciddi bir tehlike oluşturduğuna inanıyor musunuz?
*
Yüzde 85: Evet Yüzde 13.4: Hayır
*
YORUM: Burada da aynı sonuç. Korona farkındalığı çok yüksek. “E daha da farkında olunmasın mı?” dediğinizi işitir gibiyim.
*
Herhangi bir yakınınıza korona teşhisi kondu mu?
*
Yüzde 56.3: Hayır Yüzde 39.6: Evet
*
YORUM: “Çember daralıyor” deniliyordu ya... Hakikaten daralmış.
*
Salgın nedeniyle uygulamaya konan yeni önlemler için ne diyorsunuz?
*
Yüzde 56.8: Yetersiz Yüzde 35.6: Yeterli Yüzde 7.6: Kısıtlama gereksiz.
*
YORUM: Yeni konan kısıtlama tedbirlerini bile yeterli bulmayanlar ne kadar da çok. Bu kişiler, nasıl bir kısıtlama istiyorlar acaba? Evlerimizden burnumuzu bile çıkarmasak “yeterli” bulacaklar mı? Allah’ım sen bana sabır ver.
İFŞALARDAN SONRA KAFAMDA DELİ SORULAR
- Ben şimdi Hasan Ali Toptaş romanlarını nasıl okuyacağım? Yazdığı satırların arasında kaybolmuşken aniden aklıma gelmeyecek mi taciz meselesi? Bu konuyu aklıma getirmeden okuyabilir miyim kitaplarını?
*
- İyi ama Woody Allen filmlerini oturup izliyorum. Hatta bazı sahnelerde kıs kıs gülüyorum. Bazen eski filmlerine döndüğüm de oluyor. Bu ne olacak? Bu ikiyüzlülük değil mi?
*
- Roman Polanski benim en sevdiğim yönetmendir. Ama kişiliği beş para etmez bir adam. Kişiliği ile filmleri arasına mesafe koyabilir miyim? Eser ile eser sahibi, ne kadar ayrılacak birbirinden?
*
- Türk edebiyatının tarihine şöyle bir daldığımızda nice anlı şanlı yazarın yeryüzünün en iğrenç tacizlerine imza attıklarını görüyoruz. Açıp bakın anı kitaplarını: İsimleri geçtiğinde ayağa kalkıp ceketimizi iliklediğimiz nice yazar, neler yapmış neler. O zaman soruyu sorayım: Tarihe doğru uzanacak mı bu ifşa hareketi? Orasıyla da hesaplaşılacak mı?
*
- Kitaplarını büyük bir zevkle okuduğumuz yazarlarla tanıştığımızda bazen büyük bir düş kırıklığı yaşarız. İfşa edilen yazarlara karşı yaşadığımız şey de böyle bir şey mi? Yoksa onu fersah fersah aşan bir şey mi?
*
- Yine Hasan Ali Toptaş’a döneyim ve onunla bitireyim: Everest Yayınları, kitaplarını basmama kararı aldı. Böylece Toptaş, bir anda yayıncısını kaybetti. Sorum şu: Bu saatten sonra Toptaş’ın kitaplarını kim basar? Yoksa olay, zamanın uyutan kollarına bırakılır ve bir süre sonra kitaplar yeniden basılır mı?
BURHAN AYERİ
KLASİK televizyon eleştirmenliğinin son ulu çınarıydı.
Televizyona çıktığım ilk günden beri eleştirilerine hedef oldum.
İnce ince, alttan alta giydirirdi bana.
Anlayışlı bir gülümsemeyle karşılardım eleştirilerini.
Çünkü eski yazarlara özgü mizahi bir dili vardı ve o dil bana sevimli gelirdi.
Merakla okurdum kendisini.
*
Vefat etti. Kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin.
DİLBİLGİSİ AÇISINDAN HADİSE’NİN AYRILIK MESAJI
ARADIM, taradım. Yok. Bir tane bile hata bulamadım.
Genellikle magazin ünlülerinin elinde hep birleştirilme kâbusu yaşayan “Her şey”i, özenle ayırmış mesela.
Ve en önemlisi...
Ayrı yazılması gereken -de’yi, tıpkı Kaan Yıldırım’dan ayrılır gibi zarifçe ayırmış.
“Noktalamış bulunuyorum” demek yerine “Noktalandırmış buluyorum” diyerek bir çuval inciri berbat etmiş ama ben bunu kendisinin yurtdışında bulunma süresinin fazlalığına yormayı tercih edeceğim.
*
Neyse... 10 üzerinden 8 aldın Hadise... Ayrılık da nota dahil.
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