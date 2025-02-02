Halka sorarsan: Yavaş CHP’ye sorarsan: İmamoğlu

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Çıkacak sonuç sürpriz değil.

Böyle bir önseçimden tabii ki Ekrem İmamoğlu çıkar.

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Peki “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun” sorusu halka sorulursa nasıl bir sonuç çıkar?

Anket sonuçları ortada.

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Halkın tamamının katıldığı bir önseçimin galibi kuşkusuz Mansur Yavaş olur.

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Biri Özgür Özel’in kulağına fısıldasın:

Cumhurbaşkanı seçiminde sadece CHP üyeleri oy kullanmayacak.

İKTİDARIN GERİLİME İHTİYACI YOKTU

- SURİYE GÜNDEMİ: İktidarı dünya çapında gözde haline getirmişti.

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- İMRALI GÜNDEMİ: İktidarın son dönemde yaptığı en göz alıcı ataktı.

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İşte bu iki gündem... Muhalefeti şaşırtmış, iktidar karşıtlarının söylem üstünlüğünü elinden almıştı, iktidar yanlılarının moral motivasyonlarını arttırmış, anketlerde iktidarın belirgin yükselmesine yol açmış, muhalefetin politika üretememe sorununun altı çizmişti.

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Gerilimsiz Türkiye’den azami fayda sağlayan iktidar, gerilimli Türkiye’den nasıl bir fayda ummuş olabilir acaba?

YANLIŞ, DOĞRU VE SONUÇ

- YANLIŞ: Teğmenler, Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için ihraç edildiler.

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- DOĞRU: Teğmenler, disiplin ihlali yaptıkları için ihraç edildiler.

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- SONUÇ: Keşke bu işin sonu ihraç olmasaydı. Keşke uyarı cezasıyla yetinilseydi.

LVBEL C5’İN ‘HAVHAVHAV’I

KİM bu “Lvbel C5” diye şöyle bir baktım:

23 yaşında kara yağız bir delikanlı. Sakaryalıymış. Asıl adı Burak Bodur’muş. Rap söylüyormuş. Şarkıları milyon milyon tıklanıyormuş.

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En son “Havhavhav” adlı “eseri”, YouTube’da bir haftada 5 milyon tık almış.

Hemen açıp dinledim “Havhavhav”ı.

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İtiraf ediyorum: Eğlendim dinlerken. Küçümseyerek gülümsedim. Gülümseyerek küçümsedim. Bir daha dinledim. Bir daha. Sonra diğer şarkılarını da dinledim Lvbel C5’in... SONUÇ: Banalitenin iflah olmaz cazibesine kapılış.

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Temaları belli bu şarkıların: Araba markaları üzerinden meydan okumalar, Caddebostan / Beşiktaş çelişkisinden dem vurmalar, araya Sezen Aksu’nun sadece adını sıkıştırmalar, sarışın kızlara selam sarkıtmalar falan. “Gece uyurken gelir aklına / Spor yapıyorum ama yerim tatlı da” gibi saçma sapan tekerlemeler.

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Bir kaşını havaya kaldırıp dinlersen... “Vah vah! Biz bu hallere nasıl geldik? Bu nasıl yozlaşmadır? Ne yani? Bugünün müziği bu mu? Bu şarkı nasıl 5 milyon tık alır” falan diye sıkıcı bir tirat attırırsın.

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Yok eğer işin dalgasına uyum sağlarsan, bir anlam arayışına girişmezsen, “bırakın gençler eğlensin” kalenderliğini elden bırakmazsan... Hem kafan rahat eder hem de azıcık eğlenirsin.

BÜTÇE FAZLASI VEREN BELEDİYE HABERDİR

PEK çok belediye mali zorluklarla boğuşurken... Pek çok belediye borçlanarak hizmet üretmeye çalışırken... Pek çok belediye SGK’ya olan borçlarını ödeyemezken...

İstanbul’un Arnavutköy Belediyesi’nin bütçe fazlası vermesi haberdir.

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Yerel seçimden önce tanışmıştım Mustafa Candaroğlu’yla. Genç ve iddialı bir isimdi. Yerel seçimde Arnavutköy Belediye Başkanı oldu.

Göz ucuyla da olsa takip ediyordum kendisini. Sosyal medyada gördüm: Belediyesi bütçe fazlası vermiş. Üstelik bunu büyük yatırımlar yapmaya, ilçeye yeni projeler kazandırmaya devam ederek başarmış.

Örnek olsun diyelim.

BOZUŞURKEN SÖYLENECEKLER

TRUMP, bozuşurken şöyle şeyler söylüyor:

- Ticaret savaşı başlatıyorum.

- Gümrük vergilerini arttırıyorum.

Ben de bunların aynısını

bozuşmak istediğim kişilere söylemek istiyorum.