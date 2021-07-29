Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
*
- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
*
- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
*
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
*
Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
*
Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
*
Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor
Adını soyadını yazıyorum:
Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Sosyal medyada aşı düşmanlığı yapıyor. Düşünce özgürlüğüdür.
Ama Ümit Aktaş adlı bu doktor, bütün bunların yanında bir de şunu yapıyor:
Palavra sıkıyor!
*
İşte bu olmaz! İşte burada “hop” demek gerekir!
*
Peki nasıl bir palavra sıkıyor?
Söylediği aynen şu:
*–
“ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti.”
*
Dayanağı var mı bu açıklamanın? Yok.
Herhangi bir veriye dayanıyor mu? Dayanmıyor.
Kaynağı işkembe-i kübra olan bir palavra bu.
Apaçık bir yalan.
*
Peki buna “palavra” deyip geçecek miyiz?
Adının başında “doktor” yazan bir şahsın, “Aşı on binlerce kişiyi öldürdü” demesinin toplumsal etkisi üzerinde hiç durmayacak mıyız?
*
Böyle bir bilgiyi “hakikat” sanarak aşı olmaktan kaçınanlar çıkarsa...
Ümit Aktaş adlı bu palavracı, sorumluluk alacak mı?
“On binler ölüyormuş, milyonlar sakat kalıyormuş, doktordan duydum” diyerek aşı olmayanlar, entübe yataklarına düştüklerinde adı Ümit Aktaş olan bu doktor, hiç mi sorumlu tutulmayacak?
Bir doktor olarak...
Aşı olmamayı tercih edebilirsin. Aşıda zorlama olmayacağını savunabilirsin. Hatta aşı karşıtlığı bile yapabilirsin.
Ama yapamayacağın tek şey:
Yalancılıktır. Palavracılıktır.
*
Bu Ümit Aktaş adlı sorumsuz yalancıya mutlaka dur denmeli.
TANJULARI, ARZULARI CESARETLENDİREN ORTAMA ODAKLANMALIYIZ
SON günlerde mülteci düşmanlığı, çok prim yapmaya başladı.
Bunun en temel nedeni Taliban’dan kaçan Afganların Türkiye’ye gelmesi.
“Suriyelilere kapımızı açtık, şimdi bir de Afganlara mı kapımızı açacağız?” duygusu, ülkede hâkim duygu haline geldi.
*
Hâkim duygu bu olunca da...
Popülist takılmaya düşkün olanlara muazzam bir fırsat sunulmuş oldu.
*
Böyle bir hâkim duygu yerleşmeye başladığı için...
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, galeyana gelmiş, mültecilere karşı kendi partisinin insaf ölçülerini bile zorlayan atılımlar içine girmiştir.
Hayatında mülteciyle karşılaşma ihtimali sıfır olan işkadını Arzu Sabancı bile, “Ülkemde Suriyeli istemiyorum” diye slogan atmaya başlamıştır.
*
Bizim Tanjularla, Arzularla uğraşmak yerine...
Bu hâkim duyguyla uğraşmamız lazım.
*
Devleti yönetenler, bıkmadan usanmadan...
Suriyelilere herhangi bir imtiyaz tanınmadığını, Suriyelilerin bedavadan geçinmediğini, Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini anlatmalılar.
*
Yine devleti yönetenler, Afgan göçmenlerle ilgili olarak...
Açık kapı politikasının izlenip izlenmediğini, güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını... Kısacası nasıl bir politika izlendiğini açık, net ve şeffaf biçimde ortaya koymalıdırlar.
*
Ancak böyle davranılırsa...
Tırmanışa geçen mülteci karşıtlığının ve bu karşıtlığın doğurduğu popülist söylemlerin hızı kesilebilir.
*
Aksi takdirde çok tehlikeli bir sürece girebiliriz.
KOMET’İN ŞEFKATİ
ANADOLU’nun dört bir yanında pıtrak gibi çoğalan köfte, karpuz, çay, simit, ekmek heykellerini çok sert eleştirenlerden biriyim.
Defalarca “Biz bu heykel işini beceremiyoruz, vazgeçelim bu işten” falan diyerek öfkeli yazılar yazdım.
Çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden Komet, bu konuda hem beni hem de bu heykelleri ödünsüz eleştiren herkesi ters köşeye yatırdı.
Komet’in söylediği şu:
*
“Bunlar hakiki Türk Pop Art’ı... Ben hayranım. Müthiş popüler hepsi. Harika sürreel işler bunlar. Çok da yaratıcı.”
*
Nedense çok öfkeli bakıyordum ben bu acayip heykellere...
Kent meydanlarını bunların süslemesine ironik bile yaklaşmıyor, bayağı sinirleniyordum.
Hiçbir toleransım yoktu.
Ancak Komet’in bakış açısındaki şefkatten ve olgunluktan çok etkilendim. Beni de bir şefkat dalgası sardı.
Öfkem geçtiği gibi acayip anlayışlı hale geldim.
Ben artık ekmeğin üzerine kondurulmuş simide, çatalın ucuna yerleştirilmiş köfteye, karpuzun içindeki çocuğa kızgınlıkla değil gülümseyerek yaklaşıyorum.
Hele işin içine “sürreel”, “pop art” gibi janjanlı nitelemeler girince...
Bu heykelleri akıl edenlere ve yapanlara her an Andy Warhol muamelesi yapacak noktaya kadar bile gelebilirim.
İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ
“İLİM Yayma Ödülleri”, bilimsel çalışmaları teşvik etmesi açısından çok kıymetli. Türkiye’deki akademik üretime katkısı büyük bu ödüllerin.
*
Üç kategoride ödül veriliyor:
BİR: 6 yüz bin liralık Büyük Ödül.
İKİ: 2 yüz bin liralık Sosyal Bilimler Ödülü.
ÜÇ: 2 yüz bin liralık Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü.
*
Büyük Ödül için aday gösterme yöntemi uygulanıyor. Diğer iki kategoriye ise sadece doktora unvanı olanların doğrudan başvurmaları gerekiyor.
*
Hemen belirteyim: 31 Temmuz’da süre doluyor. Yani başvurular için son iki gün kaldı.