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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

29 Temmuz 2021

Adını soyadını yazıyorum:

Ümit Aktaş.

*

Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.

*

Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.

*

Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.

*

Sosyal medyada aşı düşmanlığı yapıyor. Düşünce özgürlüğüdür.

Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Ama Ümit Aktaş adlı bu doktor, bütün bunların yanında bir de şunu yapıyor:

Palavra sıkıyor!

*

İşte bu olmaz! İşte burada “hop” demek gerekir!

*

Peki nasıl bir palavra sıkıyor?

Söylediği aynen şu:

*–

“ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti.”

*

Dayanağı var mı bu açıklamanın? Yok.

Herhangi bir veriye dayanıyor mu? Dayanmıyor.

Kaynağı işkembe-i kübra olan bir palavra bu.

Apaçık bir yalan.

*

Peki buna “palavra” deyip geçecek miyiz?

Adının başında “doktor” yazan bir şahsın, “Aşı on binlerce kişiyi öldürdü” demesinin toplumsal etkisi üzerinde hiç durmayacak mıyız?

*

Böyle bir bilgiyi “hakikat” sanarak aşı olmaktan kaçınanlar çıkarsa...

Ümit Aktaş adlı bu palavracı, sorumluluk alacak mı?

“On binler ölüyormuş, milyonlar sakat kalıyormuş, doktordan duydum” diyerek aşı olmayanlar, entübe yataklarına düştüklerinde adı Ümit Aktaş olan bu doktor, hiç mi sorumlu tutulmayacak?

 

Bir doktor olarak...

Aşı olmamayı tercih edebilirsin. Aşıda zorlama olmayacağını savunabilirsin. Hatta aşı karşıtlığı bile yapabilirsin.

Ama yapamayacağın tek şey:

Yalancılıktır. Palavracılıktır.

*

Bu Ümit Aktaş adlı sorumsuz yalancıya mutlaka dur denmeli.

TANJULARI, ARZULARI CESARETLENDİREN ORTAMA ODAKLANMALIYIZ

SON günlerde mülteci düşmanlığı, çok prim yapmaya başladı.

Bunun en temel nedeni Taliban’dan kaçan Afganların Türkiye’ye gelmesi.

Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

“Suriyelilere kapımızı açtık, şimdi bir de Afganlara mı kapımızı açacağız?” duygusu, ülkede hâkim duygu haline geldi.

*

Hâkim duygu bu olunca da...

Popülist takılmaya düşkün olanlara muazzam bir fırsat sunulmuş oldu.

*

Böyle bir hâkim duygu yerleşmeye başladığı için...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, galeyana gelmiş, mültecilere karşı kendi partisinin insaf ölçülerini bile zorlayan atılımlar içine girmiştir.

Hayatında mülteciyle karşılaşma ihtimali sıfır olan işkadını Arzu Sabancı bile, “Ülkemde Suriyeli istemiyorum” diye slogan atmaya başlamıştır.

*

Bizim Tanjularla, Arzularla uğraşmak yerine...

Bu hâkim duyguyla uğraşmamız lazım.

*

Devleti yönetenler, bıkmadan usanmadan...

Suriyelilere herhangi bir imtiyaz tanınmadığını, Suriyelilerin bedavadan geçinmediğini, Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini anlatmalılar.

*

Yine devleti yönetenler, Afgan göçmenlerle ilgili olarak...

Açık kapı politikasının izlenip izlenmediğini, güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını... Kısacası nasıl bir politika izlendiğini açık, net ve şeffaf biçimde ortaya koymalıdırlar.

*

Ancak böyle davranılırsa...

Tırmanışa geçen mülteci karşıtlığının ve bu karşıtlığın doğurduğu popülist söylemlerin hızı kesilebilir.

*

Aksi takdirde çok tehlikeli bir sürece girebiliriz.

KOMET’İN ŞEFKATİ

ANADOLU’nun dört bir yanında pıtrak gibi çoğalan köfte, karpuz, çay, simit, ekmek heykellerini çok sert eleştirenlerden biriyim.

Defalarca “Biz bu heykel işini beceremiyoruz, vazgeçelim bu işten” falan diyerek öfkeli yazılar yazdım.

Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden Komet, bu konuda hem beni hem de bu heykelleri ödünsüz eleştiren herkesi ters köşeye yatırdı.

Komet’in söylediği şu:

*

“Bunlar hakiki Türk Pop Art’ı... Ben hayranım. Müthiş popüler hepsi. Harika sürreel işler bunlar. Çok da yaratıcı.”

*

Nedense çok öfkeli bakıyordum ben bu acayip heykellere...

Kent meydanlarını bunların süslemesine ironik bile yaklaşmıyor, bayağı sinirleniyordum.

Hiçbir toleransım yoktu.

Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Ancak Komet’in bakış açısındaki şefkatten ve olgunluktan çok etkilendim. Beni de bir şefkat dalgası sardı.

Öfkem geçtiği gibi acayip anlayışlı hale geldim.

Ben artık ekmeğin üzerine kondurulmuş simide, çatalın ucuna yerleştirilmiş köfteye, karpuzun içindeki çocuğa kızgınlıkla değil gülümseyerek yaklaşıyorum.

Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor

Hele işin içine “sürreel”, “pop art” gibi janjanlı nitelemeler girince...

Bu heykelleri akıl edenlere ve yapanlara her an Andy Warhol muamelesi yapacak noktaya kadar bile gelebilirim.

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ

İLİM Yayma Ödülleri”, bilimsel çalışmaları teşvik etmesi açısından çok kıymetli. Türkiye’deki akademik üretime katkısı büyük bu ödüllerin.

*

Üç kategoride ödül veriliyor:

BİR: 6 yüz bin liralık Büyük Ödül.

İKİ: 2 yüz bin liralık Sosyal Bilimler Ödülü.

ÜÇ: 2 yüz bin liralık Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü.

*

Büyük Ödül için aday gösterme yöntemi uygulanıyor. Diğer iki kategoriye ise sadece doktora unvanı olanların doğrudan başvurmaları gerekiyor.

*

Hemen belirteyim: 31 Temmuz’da süre doluyor. Yani başvurular için son iki gün kaldı.

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Kişisel tahminlerim: Neden aşı olmuyorlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Temmuz 2021
Aşımız var. Hem de herkese yetecek kadar.

Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:

*

- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.

*

- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.

*

- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.

*

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İkna edilmesi gereken 22 milyon 182 bin kişi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Temmuz 2021
Sevgili okul müdürlerimiz.

- Muhterem kanaat önderlerimiz.

- Sayın Türkan Şoray’ımız.

- Değerli tarihçilerimiz.

- Severek okuduğumuz romancılarımız.

- Sayın Tarkan’ımız.

- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.

- Yüce gönüllü şairlerimiz.

- Sayın

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Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Temmuz 2021
Armağan Çağlayan, muhteşem bir söyleşi yapmış CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla...

Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.

*

Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:

*

Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.

*

Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...

*

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Bazı ünlülerin günlük rutinleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Temmuz 2021
Sabahları çakralarını açmak için meditasyon yaparmış.

MIRANDA KERR: Açılsın çakralar

SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)

VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta

ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.

MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı

SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.

RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü

GÜN

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Üç zor konu - Taliban, fonlama, sığınmacılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Temmuz 2021
1) TALİBAN: Türkiye’de İslam adına ortaya konan hiçbir pratik, Taliban’ın İslam anlayışıyla örtüşmez. Hiç ayırt etmeksizin hepimizi “kâfir” diye yaftalarlar. Biz de onların İslam anlayışlarını alabildiğine yadırgarız. Hatta “İslam bu değil” deriz. Ama bütün bunlara rağmen... Türkiye, ABD’nin Taliban’la kurduğu diyalogdan daha iyi bir diyalog kurabilir.

2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.

*

3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.

HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU

Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.

*

Sırf tahtaya üst üste

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Nasıl zorba olunur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Temmuz 2021
Böyle bir belgesel var. Ben de izledim bu belgeseli.

Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.

*

Anlatılan isimlerin...

Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.



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Duygusal bir popüler kültüre sahip olmak isteyenler için liste

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Temmuz 2021
Frida Kahblo: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur.




- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.

*


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Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Temmuz 2021
Fatih Çekirge, Hikmet Çetin’le süper bir Afganistan röportajı yaptı.

Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.

*

Hikmet Çetin...

- Sağduyusuyla...



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Godfather aşkına gittim Nobu’ya

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Temmuz 2021
Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış.

- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.



*

- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.

*

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Melih Bulu neden görevden alındı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Temmuz 2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Herkes bunun nedenini merak ediyor.

Benim elimde iki temel neden var:

*

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.

*

İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

*

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15 Temmuz’dan 5 yıl sonra geldiğimiz yerlerden biri: Din kisvesine geçit yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Temmuz 2021
15 Temmuz'dan önce...

Özellikle muhafazakâr kesimlerde...

Yaklaşım genel olarak şöyleydi:

Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.

*

Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.

*

Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.

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“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Temmuz 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da...

“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...

*

Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...

Şöyle bir yaklaşım sergiledi:

*

“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”

*

Bahçeli bu konuda bir şey demedi.

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İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Temmuz 2021
İstanbul öyle güzel ki bugünlerde... Nüfusu azalmış, yoğunluğu bitmiş. Bir rahatlık gelmiş üstüne. Çiçekleri fark edilir olmuş.

- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.

*

- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.

*



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İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Temmuz 2021
Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip gördüm. İzlenimlerimi yazıyorum:

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.



*

- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.

*

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Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Temmuz 2021
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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