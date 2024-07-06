Haksızlığın, adaletsizliğin, ikiyüzlülüğün nirvanası

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- BİR: Herhangi bir grubu ya da kitleyi aşağılayıcı bir tutum almak.

*

- İKİ: Temel nezaket kurallarını ihlal etmek.

*

Merih Demiral’in Bozkurt işareti yapmasında...









- Ne bir aşağılama var.

- Ne de nezakete aykırı bir durum var.

*

Buna rağmen iki maç ceza verdiler Merih Demiral’a.

*

Aynı UEFA, tam olarak aşağılayıcı ve net biçimde nezaket kurallarına aykırı davranışlar karşısında bile böyle bir ceza vermedi.

*

Bu apaçık haksızlıktır.

Bu kibirli adaletsizliktir.

Bu göstere göstere çifte standarttır.

Bu utanmazca iki yüzlülüktür.

*

Buna verilecek en güzel cevap...

Hollanda karşısında sergileyeceğimiz başarı olacaktır.

*

Şurası çok net:

Bu kararın ardından...

Daha çok bilenmiş, daha çok motive olmuş, daha çok zafere susamış bir milli takım göreceğiz sahada.



ALMANYA OVASI IRKÇILAR YUVASI



TARİHLERİNDE ırkçılığın daniskası var.

*

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Bu yüzden yıllardır bir büyük ulusal utanç yaşıyorlar.

“Biz yapmadık, Naziler yaptı” falan diyerek durumu hep geçiştirmeye çalıştılar, çalışıyorlar.

*

Buna rağmen...

Bugünün en azılı faşistleri de yine kendi içlerinden çıkıyor.

Bakınız: Gamalı haçlarla günümüz Berlin sokaklarında yapılan gösteriler.

Bakınız: Irkçı partilerindeki inanılmaz yükselişler.

*

Türkiye’nin ve Türk insanının ise...

Ne dününde ne bugünün de böyle bir utanç yok.

*

Bize ırkçılık cezası verenlerle aramızdaki bu farka baktıkça...

Çıldırmamak elde değil.



MESELE BOZKURT DEĞİL



MESELE Bozkurt değil.

*

Mesele Bozkurt olsaydı.

Daha küçük bir ceza verip geçerlerdi.

*

Mesele Türk düşmanlığı.

Mesele Türkiye alerjisi.

*

Sen hâlâ bunu anlamadın mı?

AVRUPA UYGARLIĞI İYİ BİR FİKİR OLABİLİRDİ



ULUSLARARASI kurumların saygınlığını koruyacaklardı. İnsan hakları konusunda ödünsüz bir tutum alacaklardı. İnsancıllığı yeryüzüne bir standart olarak getireceklerdi.

*

Dönüp dolaşıp geldikleri yer şurası oldu:

*

Bebekleri katleden İsrail’e tek bir kelime etmekten bile çekinen bir yönetici takımı.

*

- Uluslararası kurumlarda inandırıcılık bırakmadılar.

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- İnsan hakları konusunda İsrail’e kendilerini ezdirdiler.

- İnsancıllığı sadece İsrail söz konusu olduğunda bir standarda dönüştürdüler.

*

Uygarlık ve Avrupa kelimelerini...

Artık sadece “iyi bir fikir olabilirdi” diyerek hüzünle bir araya getiriyoruz.



HAYDİ ÇOCUKLAR



- Haydi Arda Güler. Ya kendin at ya da “al da at” diyerek ver paslarını.









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- Haydi İrfan Can Kahveci. Takıma liderlik yap, sahanın organizatörü ol.

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- Haydi Barış Alper Yılmaz. Öyle bir fırtına ol ki hepimiz sana “aşk olsun” diyelim.

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- Haydi Mert Günok. Yine tarihe adını yazdıracak kurtarışlar yap.

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- Haydi Cenk Tosun. Maça sonradan gir ve girer girmez golünü at.

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- Haydi Ferdi Kadıoğlu. Öyle bir koş ki kimseler tutamasın seni.

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- Haydi Mert Müldür. En sağlam, en şahane direnişini gerçekleştir.

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- Haydi Kaan Ayhan. Çok ama çok kritik müdahalelerde bulun.