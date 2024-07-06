Haksızlığın, adaletsizliğin, ikiyüzlülüğün nirvanası

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- BİR: Herhangi bir grubu ya da kitleyi aşağılayıcı bir tutum almak.
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- İKİ: Temel nezaket kurallarını ihlal etmek.
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Merih Demiral’in Bozkurt işareti yapmasında...
- Ne bir aşağılama var.
- Ne de nezakete aykırı bir durum var.
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Buna rağmen iki maç ceza verdiler Merih Demiral’a.
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Aynı UEFA, tam olarak aşağılayıcı ve net biçimde nezaket kurallarına aykırı davranışlar karşısında bile böyle bir ceza vermedi.
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Bu apaçık haksızlıktır.
Bu kibirli adaletsizliktir.
Bu göstere göstere çifte standarttır.
Bu utanmazca iki yüzlülüktür.
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Buna verilecek en güzel cevap...
Hollanda karşısında sergileyeceğimiz başarı olacaktır.
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Şurası çok net:
Bu kararın ardından...
Daha çok bilenmiş, daha çok motive olmuş, daha çok zafere susamış bir milli takım göreceğiz sahada.
ALMANYA OVASI IRKÇILAR YUVASI
TARİHLERİNDE ırkçılığın daniskası var.
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Bu yüzden yıllardır bir büyük ulusal utanç yaşıyorlar.
“Biz yapmadık, Naziler yaptı” falan diyerek durumu hep geçiştirmeye çalıştılar, çalışıyorlar.
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Buna rağmen...
Bugünün en azılı faşistleri de yine kendi içlerinden çıkıyor.
Bakınız: Gamalı haçlarla günümüz Berlin sokaklarında yapılan gösteriler.
Bakınız: Irkçı partilerindeki inanılmaz yükselişler.
*
Türkiye’nin ve Türk insanının ise...
Ne dününde ne bugünün de böyle bir utanç yok.
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Bize ırkçılık cezası verenlerle aramızdaki bu farka baktıkça...
Çıldırmamak elde değil.
MESELE BOZKURT DEĞİL
MESELE Bozkurt değil.
*
Mesele Bozkurt olsaydı.
Daha küçük bir ceza verip geçerlerdi.
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Mesele Türk düşmanlığı.
Mesele Türkiye alerjisi.
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Sen hâlâ bunu anlamadın mı?
AVRUPA UYGARLIĞI İYİ BİR FİKİR OLABİLİRDİ
ULUSLARARASI kurumların saygınlığını koruyacaklardı. İnsan hakları konusunda ödünsüz bir tutum alacaklardı. İnsancıllığı yeryüzüne bir standart olarak getireceklerdi.
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Dönüp dolaşıp geldikleri yer şurası oldu:
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Bebekleri katleden İsrail’e tek bir kelime etmekten bile çekinen bir yönetici takımı.
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- Uluslararası kurumlarda inandırıcılık bırakmadılar.
- İnsan hakları konusunda İsrail’e kendilerini ezdirdiler.
- İnsancıllığı sadece İsrail söz konusu olduğunda bir standarda dönüştürdüler.
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Uygarlık ve Avrupa kelimelerini...
Artık sadece “iyi bir fikir olabilirdi” diyerek hüzünle bir araya getiriyoruz.
HAYDİ ÇOCUKLAR
- Haydi Arda Güler. Ya kendin at ya da “al da at” diyerek ver paslarını.
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- Haydi İrfan Can Kahveci. Takıma liderlik yap, sahanın organizatörü ol.
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- Haydi Barış Alper Yılmaz. Öyle bir fırtına ol ki hepimiz sana “aşk olsun” diyelim.
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- Haydi Mert Günok. Yine tarihe adını yazdıracak kurtarışlar yap.
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- Haydi Cenk Tosun. Maça sonradan gir ve girer girmez golünü at.
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- Haydi Ferdi Kadıoğlu. Öyle bir koş ki kimseler tutamasın seni.
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- Haydi Mert Müldür. En sağlam, en şahane direnişini gerçekleştir.
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- Haydi Kaan Ayhan. Çok ama çok kritik müdahalelerde bulun.
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