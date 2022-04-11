Hakan Şükür’ün adını bile söylemekten korkmak mı lazım

Niye korkmak gereksin ki?
Gürül gürül söylersin adını.
Yasak değil, ayıp değil.
*
Futbolculuğunu da översin.
Attığı gollere destan da yazarsın.
*
Yeter ki...
Bu Hakan Şükür denilen kişinin...
FETÖ denilen örgütün haşhaş çekmiş gibi peşinden giden biri olduğu gerçeğini atlama.
*
Yeter ki...
Bu Hakan Şükür denilen kişinin...
Her türlü desiseye, riyakârlığa başvurmayı yöntem edinmiş bir örgütün adamı olduğu gerçeğini unutma.
*
Yani demem o ki...
Hakan Şükür gerçeğinin bir kısmını değil de tamamını söyledikten sonra...
Korkmana, çekinmene, kaygı duymana, “Başıma bir iş gelir mi?” demene falan hiç gerek yok.
*
Eğer gerçeği, sadece gerçeği, gerçeğin tamamını söyleyeceksen...
Rahat oyna, saha senin.
CEM GARİPOĞLU’YLA İLGİLİ EFSANE SON BULSA NE İYİ OLUR
NE zaman Cem Garipoğlu’ndan söz edilse...
İşittiklerim şunlar oluyor:
- Ölmedi.
- Kaçırıldı.
- Şu anda mutlu mesut yaşıyor.
*
Komplo teorilerine en uzak kişilerden bile duyuyorum bu cümleleri.
*
Herkesin kafasında şöyle bir görüntü var:
*
Miami taraflarında bir yerde havuzdan çıkıp alkollü meyve kokteyline yaşama keyfiyle uzanan bir Cem Garipoğlu görüntüsü.
*
Cem Garipoğlu’nun hunharca ve alçakça katlettiği Münevver Karabulut’un babası, Sabah gazetesine verdiği röportajda şöyle demiş:
*
“Cem Garipoğlu’nun intihar ettiğine inanmıyorum. Mezarı açılsın.”
*
Çok büyük bir Türkiye efsanesinin son bulması adına...
Münevver Karabulut’un babasının talebine tam destek veriyorum.
ÇİLEĞE ÖVGÜ
- Nedense çok uygar bir meyve gibi geliyor bana.
- Rengi, duruşu, kokusu falan... Hepsinde bir soyluluk var.
- Fiyatı da füze gibi çıkmıyor bu arada. İnsaflı bir tarafı var yani.
- Yemek için büyük bir efor sarf etmeye gerek yok. Al sana bir artı puan daha.
- Ortamlarda duruşu da pek nazlı, pek edalı, pek işveli.
- Pek şiirsel, acayip sanatsal çağrışımları var. Yani bana göre.
HEY GİDİ FREUD HEY
“BİLİNÇALTI temizliği yapıyorum” diye ortaya çıkan bir hanımefendi var son zamanlarda konuşulan.
Dünkü Hürriyet’te Fulya Soybaş, kapsamlı bir haber yaptı kendisini.
*
Bilinçaltı temizliğinden bayağı bir para kazanıyormuş hanım.
Lüks arabası, cafcaflı hayatı, janjanlı kostümleri falan...
*
Hey gidi Sigmund Freud hey!
Sen ki bilinçaltı kavramını ilk kez dile getiren adamsın.
Sen bile bilinçaltının ekmeğini bu hanım kadar yiyemedin.
Vah garibim.
HAŞİM KILIÇ’I GÖSTERİP GÜL’E RAZI MI EDECEKLER
MİLLET İttifakı’nın adayının Haşim Kılıç olacağı iddiası dolaşıyor ortalıkta.
*
Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır.
*
Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi.
Düşünün artık.
*
Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?
*
Neyse... Neyse...
Bu tür dedikoduların önüne geçilmesi açısından bile adaylarını bir an önce belirlemeleri şart.
Hakan Şükür’ün adını bile söylemekten korkmak mı lazım
Yok ya...
Niye korkmak gereksin ki?
Gürül gürül söylersin adını.
Yasak değil, ayıp değil.
*
Futbolculuğunu da översin.
Attığı gollere destan da yazarsın.
*
Yeter ki...
Bu Hakan Şükür denilen kişinin...
FETÖ denilen örgütün haşhaş çekmiş gibi peşinden giden biri olduğu gerçeğini atlama.
*
Yeter ki...
Bu Hakan Şükür denilen kişinin...
Her türlü desiseye, riyakârlığa başvurmayı yöntem edinmiş bir örgütün adamı olduğu gerçeğini unutma.
*
Yani demem o ki...
Hakan Şükür gerçeğinin bir kısmını değil de tamamını söyledikten sonra...
Korkmana, çekinmene, kaygı duymana, “Başıma bir iş gelir mi?” demene falan hiç gerek yok.
*
Eğer gerçeği, sadece gerçeği, gerçeğin tamamını söyleyeceksen...
Rahat oyna, saha senin.
CEM GARİPOĞLU’YLA İLGİLİ EFSANE SON BULSA NE İYİ OLUR
NE zaman Cem Garipoğlu’ndan söz edilse...
İşittiklerim şunlar oluyor:
- Ölmedi.
- Kaçırıldı.
- Şu anda mutlu mesut yaşıyor.
*
Komplo teorilerine en uzak kişilerden bile duyuyorum bu cümleleri.
*
Herkesin kafasında şöyle bir görüntü var:
*
Miami taraflarında bir yerde havuzdan çıkıp alkollü meyve kokteyline yaşama keyfiyle uzanan bir Cem Garipoğlu görüntüsü.
*
Cem Garipoğlu’nun hunharca ve alçakça katlettiği Münevver Karabulut’un babası, Sabah gazetesine verdiği röportajda şöyle demiş:
*
“Cem Garipoğlu’nun intihar ettiğine inanmıyorum. Mezarı açılsın.”
*
Çok büyük bir Türkiye efsanesinin son bulması adına...
Münevver Karabulut’un babasının talebine tam destek veriyorum.
ÇİLEĞE ÖVGÜ
- Nedense çok uygar bir meyve gibi geliyor bana.
- Rengi, duruşu, kokusu falan... Hepsinde bir soyluluk var.
- Fiyatı da füze gibi çıkmıyor bu arada. İnsaflı bir tarafı var yani.
- Yemek için büyük bir efor sarf etmeye gerek yok. Al sana bir artı puan daha.
- Ortamlarda duruşu da pek nazlı, pek edalı, pek işveli.
- Pek şiirsel, acayip sanatsal çağrışımları var. Yani bana göre.
HEY GİDİ FREUD HEY
“BİLİNÇALTI temizliği yapıyorum” diye ortaya çıkan bir hanımefendi var son zamanlarda konuşulan.
Dünkü Hürriyet’te Fulya Soybaş, kapsamlı bir haber yaptı kendisini.
*
Bilinçaltı temizliğinden bayağı bir para kazanıyormuş hanım.
Lüks arabası, cafcaflı hayatı, janjanlı kostümleri falan...
*
Hey gidi Sigmund Freud hey!
Sen ki bilinçaltı kavramını ilk kez dile getiren adamsın.
Sen bile bilinçaltının ekmeğini bu hanım kadar yiyemedin.
Vah garibim.
HAŞİM KILIÇ’I GÖSTERİP GÜL’E RAZI MI EDECEKLER
MİLLET İttifakı’nın adayının Haşim Kılıç olacağı iddiası dolaşıyor ortalıkta.
*
Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır.
*
Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi.
Düşünün artık.
*
Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?
*
Neyse... Neyse...
Bu tür dedikoduların önüne geçilmesi açısından bile adaylarını bir an önce belirlemeleri şart.