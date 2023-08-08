×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Ahmet HAKAN Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

#Hakan Fidan#AB#Mete Gazoz

Bu zamana kadar hep AB’ye üye olduğunda Türkiye’nin neler kazanacağını konuştuk.

Haberin Devamı

Artık biraz da Türkiye’nin üyeliğiyle AB’nin neler kazanacağını konuşmamız gerekiyor.

*

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işte bu gerekliliğin hakkını vererek Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sonuçsuz bırakılmasını “stratejik körlük” olarak nitelendirdi.

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

“Stratejik körlüğü bırakın, Türkiye’yi AB’ye alın” diyen Fidan, bunun AB’ye sağlayacağı faydayı da şöyle izah etti:

*

“Türkiye’siz AB, gerçek manada küresel aktör olamaz.”

*

Avrupa Birliği’nin içine girdiği çıkmazdan kurtulması için Türkiye’yi içine alması şart.

Hakan Fidan, AB’ye bunu tane tane anlatmaya devam etmeli.

GEZEGENİMİZİN BÜYÜK ‘METE’Sİ

DÜNYANIN bir numaralı okçularını eledi Mete Gazoz.

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

Haberin Devamı

O artık bir dünya şampiyonu.

*

Okçuluk sporunun gerektirdiği muazzam bir sükuneti var Mete’nin. Soğukkanlılığına şapka çıkarmak lazım.

Yeteneğine yaslanıp işi idare etmeyip müthiş disiplinli bir çaba sarf ediyor. Aynı zamanda antrenörü olan babasını da kutlamak lazım.

*

Gezegenin en iyi okçusu olan Mete Gazoz, o çok bilinen “Gazoz olma efsane ol” sloganını da altüst etti:

Hem efsane oldu hem de soyadı gazoz.

ÇOK ŞIK İKİ TEPKİ

DISNEY’in Atatürk’e sansür uygulamasına tepkiler devam ediyor. Ben iki şık tepkiden söz edeceğim:

*

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

- BİR: Konunun en hararetle konuşulduğu günün akşamında bir maç yayınında D Smart Go, “Geldikleri gibi giderler” altyazısıyla muhteşem bir tepki koydu. Şahaneydi.

*

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

- İKİ: “MasterLaw” adlı bir hukukçu topluluğu, İstanbul’un en görünür yerine “Respect” yani “Saygı duy” afişi astı. Topluluk, benzer afişleri hem Türkiye’de hem de dünyada görünür kılmaya kararlı.

URFA’NIN SICAĞI ELEKTRİK OLUYOR

ADANA’nın sıcağı meşhurdur. Mersin’in de.

Haberin Devamı

Hürriyet’ten Emre Eser, geçen gün her iki şehirde “elektrikler kesilmesin, millet klimasız kalmasın” diye yürütülen büyük faaliyeti yazmıştı geçen gün.

*

Sadece Adana ve Mersin’in değil Urfa’nın da sıcağı meşhurdur. Ben de oradaki farklı bir faaliyeti anlatmak istiyorum:

*

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

Şanlıurfa’nın başarılı Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, güneşten yararlanacak süper bir projeye imza atıyor. Şehrin tarıma elverişli olmayan alanlarında güneşten enerji üretecek tesisler kuruyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 16 bin hanenin yıllık tüketimi kadar enerji üretilecek.

Adana ve Mersin belediyelerine de örnek olmalı bu proje...

HOBİ BAHÇESİ NEYMİŞ BİLDİM

ANKARA’da akrabalarım var: Gülay ve Ali çifti. Bunlar ikide bir “Bizim hobi bahçemiz var Ankara’da. Ekip biçiyoruz. Şahane oluyor” falan diye övünürler. Sonra anladım ki hobi bahçesi modası varmış her yerde.

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

Haberin Devamı

“Bir fırsat bulsam da hobi bahçesi neymiş bilsem” diyordum ki...

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun dostumdan bir davet aldım. “Gel sana bizim hobi bahçelerimizde dalından meyve toplatayım” dedi. Hobi ve bahçe kelimelerini duyar duymaz atlayıp gittim.

*

25 dakikalık bir yolculuğun ardından şahane bir ormanın içinde buldum kendimi. Hobi bahçeleri, Sultangazi’deki Mimar Sinan Kent Ormanı’nın içindeydi. Küçük, şık, ahşap kulübeler ve her kulübenin önünde küçük meyve sebze bahçeleri.

Topraktan, ekip biçmekten, ağaçtan, tarımdan uzak şehir insanları için mükemmel bir deneyim alanı. Hemen daldık bahçelerden birine. Dalından salatalık kopardım. Çıplak ayakla çimlere bastım.

Haberin Devamı

Ve en sonunda hobi bahçelerinden birine yazıldım. İnşallah kısmetime çıkar.

GENÇLERİN ÜSKÜDAR COŞKUSU

BU fotoğraf, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Oğuzhan Koç ve Sagopa Kajmer konserinden. Müthiş bir görüntü. On binlerce genç katılmış konsere. Süper. Şahane.

Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

*

On binlerce gencimiz tertemiz eğlenmiş. Alkol yok, kavga yok, sıkıntı yok. Ailecek gelip rahatlıkla eğlenmiş insanlarımız.

*

Buradan tartışma çıkarmak isteyenlere sesleniyorum: Abiler, sizin hiç mi işiniz gücünüz yok?

SANA NE, BANA NE, KİME NE

BAŞÖRTÜLÜ kızlar, alkolsüz şampanya patlatarak bekârlığa veda partisi düzenlemişler.

*

Olaydan kimse mutlu değil.


Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

Muhafazakârlar “Başımıza taş yağacak” diye tepki gösteriyor. Sekülerler “Bu ne tutarsızlık” diye tepki gösteriyor.

*

Haberin Devamı

Oysa iki taraf da “Sana ne, bana ne, kime ne?” demeyi başarsa hayat bayram olacak. 

#Hakan Fidan#AB#Mete Gazoz
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İmamoğlu Alevi oylarına göz dikti

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Vergisini ödemeyen kulüplerde çifte zarar

 AHMET KARABIYIK
AHMET KARABIYIK

1600 global şef katıldı trendleri belirlediler

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Niyazi Dalyancı’nın ardından

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Erkek adam pembe giymez barbie izlemez mi

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ