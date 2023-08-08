Hakan Fidan’ın ‘stratejik körlük’ çıkışının anlam ve önemi

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Artık biraz da Türkiye’nin üyeliğiyle AB’nin neler kazanacağını konuşmamız gerekiyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işte bu gerekliliğin hakkını vererek Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sonuçsuz bırakılmasını “stratejik körlük” olarak nitelendirdi.









“Stratejik körlüğü bırakın, Türkiye’yi AB’ye alın” diyen Fidan, bunun AB’ye sağlayacağı faydayı da şöyle izah etti:

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“Türkiye’siz AB, gerçek manada küresel aktör olamaz.”

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Avrupa Birliği’nin içine girdiği çıkmazdan kurtulması için Türkiye’yi içine alması şart.

Hakan Fidan, AB’ye bunu tane tane anlatmaya devam etmeli.



GEZEGENİMİZİN BÜYÜK ‘METE’Sİ



DÜNYANIN bir numaralı okçularını eledi Mete Gazoz.









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O artık bir dünya şampiyonu.

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Okçuluk sporunun gerektirdiği muazzam bir sükuneti var Mete’nin. Soğukkanlılığına şapka çıkarmak lazım.

Yeteneğine yaslanıp işi idare etmeyip müthiş disiplinli bir çaba sarf ediyor. Aynı zamanda antrenörü olan babasını da kutlamak lazım.

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Gezegenin en iyi okçusu olan Mete Gazoz, o çok bilinen “Gazoz olma efsane ol” sloganını da altüst etti:

Hem efsane oldu hem de soyadı gazoz.



ÇOK ŞIK İKİ TEPKİ



DISNEY’in Atatürk’e sansür uygulamasına tepkiler devam ediyor. Ben iki şık tepkiden söz edeceğim:

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- BİR: Konunun en hararetle konuşulduğu günün akşamında bir maç yayınında D Smart Go, “Geldikleri gibi giderler” altyazısıyla muhteşem bir tepki koydu. Şahaneydi.

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- İKİ: “MasterLaw” adlı bir hukukçu topluluğu, İstanbul’un en görünür yerine “Respect” yani “Saygı duy” afişi astı. Topluluk, benzer afişleri hem Türkiye’de hem de dünyada görünür kılmaya kararlı.

URFA’NIN SICAĞI ELEKTRİK OLUYOR



ADANA’nın sıcağı meşhurdur. Mersin’in de.

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Hürriyet’ten Emre Eser, geçen gün her iki şehirde “elektrikler kesilmesin, millet klimasız kalmasın” diye yürütülen büyük faaliyeti yazmıştı geçen gün.

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Sadece Adana ve Mersin’in değil Urfa’nın da sıcağı meşhurdur. Ben de oradaki farklı bir faaliyeti anlatmak istiyorum:

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Şanlıurfa’nın başarılı Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, güneşten yararlanacak süper bir projeye imza atıyor. Şehrin tarıma elverişli olmayan alanlarında güneşten enerji üretecek tesisler kuruyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 16 bin hanenin yıllık tüketimi kadar enerji üretilecek.

Adana ve Mersin belediyelerine de örnek olmalı bu proje...



HOBİ BAHÇESİ NEYMİŞ BİLDİM



ANKARA’da akrabalarım var: Gülay ve Ali çifti. Bunlar ikide bir “Bizim hobi bahçemiz var Ankara’da. Ekip biçiyoruz. Şahane oluyor” falan diye övünürler. Sonra anladım ki hobi bahçesi modası varmış her yerde.









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“Bir fırsat bulsam da hobi bahçesi neymiş bilsem” diyordum ki...

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun dostumdan bir davet aldım. “Gel sana bizim hobi bahçelerimizde dalından meyve toplatayım” dedi. Hobi ve bahçe kelimelerini duyar duymaz atlayıp gittim.

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25 dakikalık bir yolculuğun ardından şahane bir ormanın içinde buldum kendimi. Hobi bahçeleri, Sultangazi’deki Mimar Sinan Kent Ormanı’nın içindeydi. Küçük, şık, ahşap kulübeler ve her kulübenin önünde küçük meyve sebze bahçeleri.

Topraktan, ekip biçmekten, ağaçtan, tarımdan uzak şehir insanları için mükemmel bir deneyim alanı. Hemen daldık bahçelerden birine. Dalından salatalık kopardım. Çıplak ayakla çimlere bastım.

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Ve en sonunda hobi bahçelerinden birine yazıldım. İnşallah kısmetime çıkar.



GENÇLERİN ÜSKÜDAR COŞKUSU



BU fotoğraf, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Oğuzhan Koç ve Sagopa Kajmer konserinden. Müthiş bir görüntü. On binlerce genç katılmış konsere. Süper. Şahane.









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On binlerce gencimiz tertemiz eğlenmiş. Alkol yok, kavga yok, sıkıntı yok. Ailecek gelip rahatlıkla eğlenmiş insanlarımız.

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Buradan tartışma çıkarmak isteyenlere sesleniyorum: Abiler, sizin hiç mi işiniz gücünüz yok?

SANA NE, BANA NE, KİME NE



BAŞÖRTÜLÜ kızlar, alkolsüz şampanya patlatarak bekârlığa veda partisi düzenlemişler.

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Olaydan kimse mutlu değil.









Muhafazakârlar “Başımıza taş yağacak” diye tepki gösteriyor. Sekülerler “Bu ne tutarsızlık” diye tepki gösteriyor.

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Oysa iki taraf da “Sana ne, bana ne, kime ne?” demeyi başarsa hayat bayram olacak.