Hakan Fidan’ın operasyon açıklamasının perde arkası… Tatlılıkla çözülmesini isteriz olmazsa askeri operasyon

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“YPG’ye askeri operasyon... Fidan operasyon sinyali verdi... YPG’ye operasyon geliyor...”

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Doğru. Hakan Fidan, askeri operasyon seçeneğini çok kuvvetli biçimde vurguladı.

Ama bunu vurgulamadan önce...









Suriye’nin yeni yönetiminin YPG unsurlarıyla yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklediklerinin altını çizmeyi de hiç ihmal etmedi.

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Programda olay tam olarak şöyle gerçekleşti:

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Hakan Fidan, birinci tercihlerinin şu olduğunu söyledi: Ahmet Şara yönetiminin YPG ile yürüttüğü müzakerelerle...

Kansız, çatışmasız, ağrısız, sızısız bir çözüm.

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Peki ya müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa? Peki ya YPG silah bırakmazsa? Peki ya YPG orada ayrı bir devletçik olarak kalma ısrarını sürdürürse?

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Hakan Fidan, işte bu soruya verdiği cevapta operasyon seçeneğini gündeme getirdi.

Ve hiç tereddüt etmeden şu yanıtı verdi:

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“O zaman askeri operasyon dışında bir seçenek kalmıyor. Askeri operasyon yaparız.”

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Bu durumda akla gelen konu YPG’ye destek olan Amerikan unsurlarıydı.

Sordum Fidan’a: “İyi ama orada Amerikan askerleri var? Buna rağmen askeri operasyon yapar mısınız?”

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Hakan Fidan, yine hiç tereddüt etmeden yanıt verdi:

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“Yaparız. Daha önce yaptık. Mesela Afrin’de yaptık. Yine yaparız.”

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Bu yaklaşımdan çıkan sonuç şudur:

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Türkiye, YPG’ye diyor ki:

Ya bu işi tatlılıkla çözersiniz ya da acı dolu çözüm seçeneğine katlanırsınız.

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Yani tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği gibi:

“Ya kadife eldiven ya da demir yumruk.”

HAKAN FİDAN İZLENİMLERİ

TUTUKLUK GİTMİŞ BAM BAM YAPIYOR



- Hakan Fidan, Kabine’ye girdikten sonra ilk kez CNN Türk’te Hande Fırat’ın konuğu olmuştu. Hatırlıyorum o programı. Hakan Fidan, biraz tutuktu o programda. Yeni başladığı belli oluyordu.

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- Geçen akşamki Tarafsız Bölge performansı için ise şunu söyleyebilirim: Tutukluğun izi tozu bile kalmamış. Hatta onun da ötesine geçmiş. Bam bam bam yapıyordu resmen.









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- Televizyon röportajlarında iyi iş çıkaran siyasetçilerin iki temel özelliği vardır: BİR: Sadece soruya cevap vermek. İKİ: Sözü hiç dolandırmamak, cevabı kısaca vermek.

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- Hakan Fidan’ın Tarafsız Bölge performansında bu iki özellik de fazlasıyla öne çıkıyordu: Hem sadece sorulara cevap veriyordu hem de cevapları net ve kesindi.

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- Mantık örgüsünü kuvvetli kurmuş bir siyasetçi vardı karşımızda. Sorulara verdiği cevaplarda kurduğu mantık örgüsünün milim dışına çıkmıyordu.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği çerçeveyle uyum içinde olması, her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncü rolüne vurgu yapması... Bunlar da dikkatlerden kaçmıyordu.

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m Çalışma arkadaşlarının bir kısmıyla birlikte gelmişti programa Hakan Fidan. Küçük bir gözlem: Ekip arkadaşlarıyla arasındaki uyum, yapaylığa asla kaymayan bir sahicilik içeriyordu.

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- Retorik yoktu sözlerinde Fidan’ın. Hamasetten uzak duruyordu. Rasyonellik vardı. Soğukkanlılık vardı. Bütün bunların toplamından çıkan sonuç şuydu: Çok yüksek bir inandırıcılık katsayısı.

HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARININ SATIR ARALARI

GAYRİ RESMİ İFADELERDEN RESMİ İFADELERE GEÇİŞ



- MİT’TEN SONRA: Uzun süre MİT’in başındaydı Hakan Fidan. Yani görünmezdi. Ama şimdi görünür oldu. Geçiş sürecinde hangi zorlukları yaşadı? Fidan, bu konuda ilginç bir şey söyledi. Söylediği şu: “MİT’te çalışırken de temaslarımız çok oluyordu. Ama şimdi kameralar karşısındayız. İstihbarat diplomasisini gayri resmi ifadelerle yapıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı’nda ise resmi ifadeler geçerli.”

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- SURİYE ARAP CUMHURİYETİ: Hakan Fidan’dan öğrendik. Yeni Suriye devletinin adı değişmeyecekmiş. Devletin adı yine “Suriye Arap Cumhuriyeti” olacakmış.









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- ŞARA NASIL BİR LİDER: Hakan Fidan’ın Ahmet Şara hakkında söylediklerine dikkat: “Yetenekli buluyorum. Liderlik özelliği var. İdlib’de kendini geliştirmiş.”

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- GÖRÜŞME AYARLA: Hakan Fidan, Şam’a giden ilk Dışişleri Bakanıydı ya... Birçok ülkenin bakanları aramışlar Fidan’ı, “Bize de görüşme ayarla” diye. Birçoğuna Fidan aracı olmuş.

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- DEAŞ KARŞITLIĞI: Dini kullanan bu örgütle ilgili çok önemli saptamaları var Fidan’ın. DEAŞ’ı Müslüman toplumlar için bir zehir olarak görüyor. Peki ya Ahmet Şara? O ne düşünüyor bu konuda. Hakan Fidan, “Yeni Suriye yönetimi, bizim gibi düşünüyor bu konuda. Ben canlı şahidiyim. DEAŞ’a karşı beraber savaştık” diyor.

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- YANITLANMAYAN SORU: “ABD’deki terör olayları, DEAŞ tehlikesi bitmedi mesajı vermek için miydi” diye sordum. Her soruya yanıt veren Fidan, sadece bu soruya cevap vermek istemedi. “Dışişleri Bakanı olarak hiçbir yorum yapmayayım bu konuda. Söylenecek çok şey var ama Dışişleri Bakanı unvanımla bu konuya girmeyeyim. Spekülasyon yapılacak konum değildir Dışişleri Bakanlığı.”