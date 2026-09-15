Hakan Fidan’a ‘Türklere azınlık dedi’ iftirası

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İyi ama hangi konuşmasında demiş, nasıl demiş?

*

Fidan’ın “Türkler azınlıktır” dediğini iddia edenler...

Fidan’ın Diyarbakır’da yaptığı şu açıklamayı kanıt olarak gösteriyorlar:









“12 Eylül zihniyetinin ortaya çıkarttığı ‘kimliği reddeden, belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlayan’ duruş, ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini, güvenliğini, ekonomisini, kalkınmasını geriye götürdü.”

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Hakan Fidan, 12 Eylül zihniyetinin “belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışladığını” söylüyor.

Adamlar, buradan “Türklere azınlık dedi” sonucunu çıkarıyor.

İyi ama 12 Eylül zihniyeti, gerçekten de belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlamadı mı?

12 Eylül sadece Kürtleri yok saymakla kalmadı.

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Ülkücüleri zindanlara tıktı. Solcuların üzerinden silindir gibi geçti. İslamcı siyasete aman vermedi.

Hatta Atatürkçülerin bile tamamını kapsamadı 12 Eylül zihniyeti.

Nadir Nadi “Bunlar Atatürkçü ise ben Atatürkçü değilim” diyen bir kitap bile yazdı o günlerde.

*

12 Eylül zihniyeti, tam da Hakan Fidan’ın ifade ettiği gibi...

Türkiye’nin genel yapısını dışlayan belli bir azınlık zihniyetiydi.

O azınlık zihniyetinin de Türklük zihniyetiyle ilgisi yoktur.

Öyle olsa ülkücüleri hapislere tıkıp işkencelerden geçirmezlerdi. Bir sağdan bir soldan asmayı ilke edinmezlerdi.

*

Hakan Fidan’ın hiç de izah gerektirmeyen apaçık sözlerini, kasten ve hunharca çarpıtıyorlar, ben de bu apaçık sözleri izah etmek zorunda kalıyorum ya...

Yanarım yanarım da işte ben buna yanarım.



MANSUR YAVAŞ’I HARCAYACAKLAR MATMAZEL



İktidar karşıtı / muhalefet yanlısı gazeteciler, Mansur Yavaş’ı yavaştan harcamaya başladılar:









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- Biri “Böyle giderse kimsenin cumhurbaşkanı adayı olamayacak” diyor. (Timur Soykan)

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- Öbürü “Etliye sütlüye karışmıyor. Bu süreci götüremeyecek” diyor. (Şaban Sevinç)

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- Bir başkası, kulis bilgisi olarak “Cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçti” diyor. (İsmail Saymaz)

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- Bir diğeri, “Mansur Yavaş’ın kazanacağı görüşü, zamanla eriyecektir” diyor. (Ruşen Çakır)

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Bu ayak seslerinden benim çıkardığım sonuç şu:

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Galiba Mansur Yavaş, gözden çıkarılmış durumda.

Yani Mansur’u çok fena harcayacaklar matmazel.



MOTORLARI MAVİLİKLERE SÜREN BÜLENT ARINÇ



NÂZIM Hikmet’in şu şiiri pek bilinir:

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“Güzel günler göreceğiz çocuklar / Motorları maviliklere süreceğiz / Çocuklar inanın, inanın çocuklar / Güzel günler göreceğiz güneşli güzel günler.”









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Bir ara bu şiir, muhalefetin AK Parti iktidarından kurtulma umudunun sembolü haline gelmişti.

Özellikle de Deniz Baykal’ın CHP lideri olduğu dönemde.

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Fakat bu umut, bir türlü gerçekleşmeyince...

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Muhalefet de bu şiirin türküsünü çığırmaktan vazgeçti.

*

Bülent Arınç’ın AK Parti iktidarından kurtulma umudu tam gaz devam ediyor olsa gerek ki...

Davutoğlu’nun oğlunun düğününde attığı siyasi nutku, muhalefetin iktidardan kurtulma umudunu temsil eden bu şiirle bitirdi.

“Güzel günler göreceğiz” dedi. “Motorları maviliklere süreceğiz” dedi.

*

Ben artık Bülent Arınç’ın...

“Kurtuluş yok tek başına / Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diye slogan atmasını bekliyorum.



DAVUTOĞLU’NUN OĞLUNUN SÜKSELİ DÜĞÜNÜNÜN ARDINDAN



Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğün töreni...

- Muhalefetin gövde gösterisi gibiydi.









- Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu buluşturdu.

- İktidar karşıtı muhafazakârları bir araya getirdi.

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Bayağı sükse yaptı yani.

*

Ahmet Davutoğlu, bu süksenin ardından...

- Ya Gelecek Partisi’ni yeniden açar.

- Ya da muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma hayalini kurar.

*

Tabii bir ihtimal daha var:

Belki de “Yok yok, ben böyle dolduruşlara gelmem” diyerek daha gerçekçi bir yol izler.



VAR BİR HEVESİM



Cem Yılmaz’ın baston koleksiyonu varmış.

*

Rahmetli İlber Hoca’nın da birbirinden zarif bastonları vardı.

*

Bende bir heves belirdi:

Hiçbir objenin koleksiyoneri değilim ama galiba baston koleksiyoneri olacağım.

*

Bendeki hevesler genelde geçici olur. Bakalım bu sefer kalıcı olacak mı...

ÇÖP BU ANKET ÇÖP



Gündemar diye bir şirketin anketi.

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Temmuz’da:

Yeni Parti: Yüzde 38.58 sonucunu verdiler.

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Ağustos’ta:

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Yeni Parti: Yüzde 26.95 sonucunu verdiler.

*

İki sonuç da palavra.

İki sonuç da çöp.

Çünkü iki ayda bu kadar fark apartman yöneticiliği seçim anketinde bile olmaz.