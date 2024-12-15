Hakan Fidan ve İbrahim Kalın bu ikiliye dikkat

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- İkisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tam uyum içinde.

- İkisi de hem sahada hem masada.

- İkisi de birikimlerinin hakkını veriyor.

- İkisi de saygınlıklarının zirvesinde.

- İkisi de karşıtlarını etkileyebilme yeteneğine sahip.

- İkisi de gitgide daha çok karizmatik.

- İkisi de kendinden çok emin.

- İkisi de tam kararında ketum.

- İkisi de derslerine iyi çalışmış.

- İkisi de magazinleşmeye geçit vermiyor.

- İkisi de gerektiğinde uzlaşmacı, gerektiğinde sert.

MUHALEFETE BİR SURİYE TAVSİYESİ

Bazen öyle şeyler söylüyorsunuz ki...

“Galiba bunlar, Türkiye’nin Suriye’de etkili bir konuma gelmesinden acayip rahatsız olmuşlar” dedirtiyorsunuz ya da böyle bir izlenim veriyorsunuz.

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Suriye konusunda ağzınızı açmadan önce...

“Acaba bu söylediğimle Türkiye’nin Suriye’de etkili bir konuma gelmesinden rahatsızlık duyduğum izlenimini verir miyim” diye iki dakika düşünürseniz...

Bu sorunu aşabilirsiniz.

YPG’NİN BEŞ YANILGISI

- YANILGI BİR: Suriye’deki karambolden kendilerine bir devlet çıkarabileceklerini sandılar. BU RÜYA TÜKENİYOR.

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- YANILGI İKİ: Suriye’de Kürtlerin yaşamadığı bölgelere bile egemen olacaklarını sandılar. BU HAYAL ÇÖKÜYOR.

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- YANILGI ÜÇ: Amerika’nın kendilerine sonuna kadar arka çıkacağını sandılar. BU BEKLENTİ BOŞA DÜŞÜYOR.

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- YANILGI DÖRT: Esad’ın ülkede bıraktığı kocaman boşluğun hiç dolmayacağını sandılar. BU ALDANIŞ BİTİYOR.

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- YANILGI BEŞ: Türkiye’nin Suriye sahasında bu derece etkili olamayacağını sandılar. BU KANAAT ÖLÜYOR.





UÇAKTAKİ PETLAS’ÇI MAGANDAYA LAFLAR DİZDİM

Yer: Türk Hava Yolları’na ait bir uçağımızın en nadide bölümü. Başrol oyuncumuz: Kafası güzel Petlas Yönetim kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan. Olay: Tipik bir uçaktaki alkollü maganda olayı.

*

Hiç de korkutucu olmayan ses tonuyla sağı solu korkutmaya çalışan Abdülkadir Bey için dizdiğim lafları takdim ediyorum:

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- Yıl olmuş 2024... Sen çıkmış “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” diyorsun. Update et biraz kendini kardeşim.

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- Azıcık alkolden sonra “Türkiye’yi satın alırım” diyorsun. O zaman yolcu uçağında ne işin var a be şuursuz?

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- Elon Musk senin gibi dört milyon kişiyi satın alır. Sen böyle hava atarsan Elon Musk nasıl hava atacak?

*

- “Bir burjuvazimiz bile yok” falan diye ağlaştık yıllarca. Burjuva diye çıka çıka sen çıktın karşımıza.

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- İnsan dediğin şu iki şeyi taşımayı bilecek: BİR: Alkolü... İKİ: Zenginliği... Sen ikisini de taşıyamıyorsun.

YEZİDİN KIZI

Refik Halit Karay’ın ‘Yezidin Kızı’ adlı romanında...

Şam var, Halep var, Deyrizor var, Suriye’nin 1930’lardaki durumu var, Fırat’ın doğusu var, Fırat’ın batısı var, Suriye’den Irak’a bir yolculuk var. Yani bugünlerde neyi konuşuyorsak o var.

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Şakrak bir üslupla yazılmış bu romanı okurken hiç sıkılmayacaksınız.

ROBERT DE NİRO’YU İZLEYEMEMEK

Geçenlerde Robert De Niro’nun yeni filmlerinden birine takılmıştım.

Film bayağı iyiydi. Robert De Niro’nun oyunculuğunda bir sorun yoktu.

Ancak ben Robert De Niro’nun canlandırdığı karaktere bir türlü odaklanamıyordum.

*

Galiba nedenini buldum:

*

O kadar çok filmde rol aldı ki. O kadar çok role büründü ki. O kadar çok görünür oldu ki. O kadar tanıdık hale geldi ki.

Artık filmlerde canlandırdığı karakterlere hem odaklanamıyoruz hem de ikna olamıyoruz.

HUMUS’TA BİR KAHVE

Burası Humus’ta bir kahve.

Kadınlar, erkekler bir arada.

Nargile içenler, sohbet edenler, kâğıt oynayanlar falan.

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Hayatın normal akışına döndüğünü gösteren fotoğraflar bunlar.

*

Aman nazar değmesin. Aman hep böyle olsun. Aman yaşam tarzlarına müdahale edilmesin.

Aman Türker Ertürk isimli şahsın uğursuz beklentileri gerçekleşmesin.