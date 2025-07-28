Hakan Fidan ne dedi Özgür Özel ne dedi

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- Ufak at da civcivler yesin.

- Pabucumun atanmışı.

- Pabucumun kenarı.

*

Peki konu nedir?

Konu kısaca şudur:

*

Türkiye, Kolombiya’da İsrail’e yönelik bir eylem planına imza atmamış.

CHP Lideri Özgür Özel, bunu eleştirmiş.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NTV’de çıktığı bir yayında Özgür Özel’in eleştirilerine cevap vermiş.

İmzanın neden atılmadığını anlatmış.

*

Peki Hakan Fidan, Özgür Özel’e çok mu ağır konuşmuş da...

Özgür Özel açmış ağzını yummuş gözünü?

Hayır, hayır. Hiç alakası yok.

*

Fidan’ın açıklamalarını dinledim.

- Özel’e karşı nezaketi asla elden bırakmıyordu.

- Seviyeyi bir saniyecik olsun düşürmüyordu.

- Özel’e yönelik bir ithamda bile bulunmuyordu.

- Özel’den sürekli “Sayın Genel Başkan” diye söz ediyordu.

*

Sonuç olarak...

Özgür Özel’in sözleri seviyesizlik girdabında boğulurken...

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Hakan Fidan’ın üslubunda seviyesizliğin kıyısından bile geçilmiyordu.

*

Eski üstatlardan şöyle bir söz işittiğimi anımsıyorum:

*

“Muhatabın seninle hangi seviyede konuşuyorsa sen de o seviyede konuş. Muhatabın sana karşı herhangi bir seviyesizlik yapmadığı halde sen seviyeyi alabildiğine düşürürsen... Düşürdüğün seviye, senin seviyesizliğin olur.”

İSRAİL’İN BAŞ DÜŞMANI GAZZE’NİN BAŞ DOSTU

Küresel dünyaya, küresel ölçekte iki soru sorun.

Şu iki soruyu:

- BİR: İsrail’in baş düşmanı kimdir?

- İKİ: Gazze’nin baş dostu kimdir?

*

İki soruya verilecek cevapta da...

Mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adına rastlarsınız.

*

Erdoğan’ın dostları da, düşmanları da şunu kabul eder ki:

Erdoğan, İsrail’in baş düşmanıdır. Erdoğan, Gazze’ninde baş dostudur.

*

- İsrail’in soykırımına itiraz ederken de...

- Gazze’nin yanında dururken de...

Yüreğinden geçenleri söyler Erdoğan.

Rol yapmaz, poz kesmez.

İçtenlikle hissettiklerini haykırır.

İsrail ve Gazze konusunda küresel dünyanın vicdanı gibidir.

*

Yani demem o ki...

İsrail üzerinden, Gazze üzerinden Erdoğan’a vurmaya çalışmak...

Dünyanın en boş beleş işlerinden biridir.

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OLAN HAMDİ AKIN’A OLDU

Ali Koç ile Aziz Yıldırım...

Ağız dalaşı yaptılar, polemiğe girdiler, kavga ettiler.

En sonunda sarmaş dolaş olup barıştılar.

*

Olansa Aziz Yıldırım’dan azar işitmekle kalan Hamdi Akın’a oldu.

*

Demek ki annesi Hamdi Akın’a “Herkes kendini kurtarır olan sana olur yavrum” dememiş.

PELERİNSİZ KAHRAMANLAR

Orman yangınlarına müdahale eden kahramanlarımızı asla unutmayalım.

Canlarını tehlikeye atarak müdahale ediyorlar yangınlara.

*

Ve her biri ormanlardaki canları kurtarmak için de çaba sarf ediyor.

Kiminin kucağında bir köpek, kiminin kucağında bir kaplumbağa... Kimi bir kirpiyi kurtarmış, kimi bir keçiyi...

Hepsinden Allah razı olsun.

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