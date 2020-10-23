Hak geldi batıl zail oldu

Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
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Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
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Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
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Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
- BİR: Statükoculuğu...
- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...
*
Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi”
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
Hak geldi batıl zail oldu
Bu cümle, Kuran-ı Kerim’den bir ayettir.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Erbakan Hoca, bu ayeti motto yapmıştı.
Sıkça söylediği sözlerin başında gelirdi bu ayet.
Erbakan’ın partilerinin yayın organı Milli Gazete’nin logosunun altında da “Hak geldi, batıl zail oldu” yazar.
*
Geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını dinliyordum.
Kılıçdaroğlu, “Seçimden korkmayın, seçim toplumun isteğidir” diye coşkulu bir şekilde konuşmasını bitirirken...
Şöyle dedi:
*
“Hak gelecek, batılı zail edeceğiz. Yok edeceğiz batılı.”
*
Acaba Kemal Bey, terminolojiyi nereden öğrenmiş olabilir?
Temas içinde olduğu Temel Bey’den mi?
Yoksa son zamanlarda biraz fazla mı Milli Gazete okuyor?
*
Madem Kemal Bey, Erbakan tarzına merak sardı.
O zaman kendisine bir tüyo vereyim...
*
Erbakan Hoca’nın en meşhur cümlelerinden biri de şudur:
“Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.”
*
Bunu da kullanın isterseniz Kemal Bey.
Mukaddesatçı sağa şık bir selam daha çakmış olursunuz.
ÜMİT ÖZDAĞ’A GÖRE NEYİN KAVGASI BU?
ÜMİT Özdağ, İYİ Parti’deki kavganın...
“Milliciler” ile “uluslararasıcılar” arasında geçtiğini düşünüyor.
*
Buğra Kavuncu’ya İYİ Parti’nin geleceğinin teslim edileceğini, Buğra Kavuncu’nun da uluslararası güçlerin piyonu olacağını söylüyor.
*
Ümit Özdağ’ın olayı konumlandırması böyle...
Olayı böyle konumlandırınca da...
Kendi yaptığını...
“Sorosçulara karşı bir meydan okuma” olarak görüyor.
*
Ümit Özdağ’ın bakış açısı bu.
Olaya böyle bakıyor.
Bilinsin istedim.
BİR BABA OLARAK SİNAN ÇETİN’E DÜŞEN GÖREV
OĞULLARINI bir kenara çekmeli.
Ciddi bir yüz ifadesi takınmalı.
Ve şöyle bir nutuk çekmeli:
*
“Ey oğullarım!
En büyüğünüz alkollüyken araç kullandı. Bir polis memuru bu yüzden hayatını kaybetti. Şimdi de içinizden biri alkollü araç kullanırken yakalandı.
Ey oğullarım!
Alkollüyken araç kullanmak, cinayete tam teşebbüstür. Katilliğe atılan ilk adımdır. Alkollüyken araç kullananlar, toplum için büyük tehlikedir.
Ey oğullarım!
En büyüğünüzü kurtarmak için çırpındım durdum. Sanırım bundan aldığınız cesaretle hareket ediyorsunuz. ‘Nasıl olsa babamız bizi kurtarır’ rahatlığındasınız.
Ey oğullarım!
Şunu iyi bilin: Bundan böyle alkollü araç kullanma eyleminiz yüzünden başınıza bir şey gelirse... Sizi kurtarmak için küçük parmağımı bile oynatmayacağım.”
*
Böyle bir nutuk, sanırım artık toplum sağlığını tehdit eder hale gelen bu sorunun çözülmesine muazzam bir katkı sunacaktır.
KORONANIN ÜÇ AVANTAJI
- AVANTAJ BİR: Dokunarak ve fazlaca sokularak iletişim kuranlar vardı. Dokunmadan kendini ifade edemeyenler... Fazlaca sokulmadan kendini izah edemeyenler... Korona sayesinde kurtulduk onlardan. Çok şükür!
*
- AVANTAJ İKİ: Kafelerde ve restoranlarda sıkışık nizam masalarda, herkesin konuştuklarımızı rahatlıkla dinlediği ortamlarda oturmak durumunda kalıyorduk. Korona sayesinde bir mesafe geldi masalara. Hamdolsun!
*
- AVANTAJ ÜÇ: Tokalaşmak hadi neyse de... Şapır şupur öpüşmeler ya da hunharca kafa tokuşturmalar... Korona sayesinde kalmadı hiçbiri... En fazla dirsekleri tuhaf biçimde tokuşturma ya da yumrukla tokalaşma... Oh be!
ÇOK MU ÜZÜLDÜN ATHENA GÖKHAN?
ADA yokuşlarında can veren atları gördükçe fenalık geliyordu hepimize... Toplumun tüm kesimleri “Bitsin artık bu zulüm” diye haykırıyordu.
*
“Gelişmiş memleketlerde de var faytonlar” diyenler olmuştu. Ama Adalar’daki faytonculuk sistemi, öyle berbat bir şekilde kurulmuş ve öyle berbat bir şekilde yürütülüyordu ki düzelme ihtimali sıfırdı. Radikal bir önlem alınması gerekiyordu. Kestirip atmaktan başka çare yoktu. Öyle de yapıldı. Kestirip atıldı. Çok da güzel oldu.
*
Dün sosyal medya hesabından “Faytonlar, Adalar kültürünün çok önemli parçasıydı, kaldırıldığı için çok üzgünüm” diye ağlaşan Athena Gökhan’a, “Çok üzülüyorsan kendini koş faytonlara” dememek için kendimi zor tutuyorum.
İTİ QOVAN
AZERBAYCAN’da yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının seri üretimine başlanmış.
Bu İHA’lara da...
“İti qovan” adını vermişler.
*
Çok kral hareket!
Sesli güldüm valla.
Ve şöyle dedim:
“Azerbaycan Türklerinde de bayağı gelişmiş bir mizah duygusu varmış.”
YAPMAYIN BÖYLE ŞEYLER GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM
24 yaşında gencecik bir kadın.
Adı: Ferah Çalışkan.
Fotoğrafına bakıyorum:
Işıl ışıl bir yüzü var. Gayet de hoş görünüyor.
*
Nereden icap ettiyse, neden gerek gördüyse... Tutmuş, İzmir’de bir estetik merkezine gidip yüzüne “gençlik aşısı” denilen bir işlemi yaptırmış.
*
Sonuç? Tam bir felaket!
Yüzü korkunç bir şekilde şişmiş. Bir süre sonra şişlik inmiş. Ama yüzünde yumrular kalmış. Çok sayıda yumru. Eski güzelliğini arar hale gelmiş. Kâbusun tam ortasında yaşamaya başlamış.
*
Hangisine yanalım, deyiverin hele...
Estetik merkezleri adı altında yapılan kıyımlara mı? 24 yaşında gencecik bir kadının “gençlik aşısı” peşinde koşmasına mı? Bu piyasada ortaya çıkan şu lanet olası arz-talep olayına mı? Şu lüzumsuz mu lüzumsuz estetik heveslerine mi?
*
Yapmayın böyle şeyler gözünüzü seveyim. Olduğunuz gibi çok güzelsiniz.
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