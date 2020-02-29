Hah! Avrupa dediğin anca bundan anlar!

- BİR: Hastane, okul demeden bombalayarak İNSANLIK SUÇU işledi, işliyor.
*
- İKİ: Sınırlarımıza yüz binlerce MÜLTECİNİN YIĞILMASINA yol açtı, açıyor.
*
İNSANLIK SUÇU açısından olaya bakıldığında...
Avrupa’nın durumu şu:
*
İnsanlıkmış, suçmuş umurunda bile değil Avrupa’nın!
Yok böyle bir erdemi.
Söyleniyor, ırgalanmıyor! Anlatılıyor, umursamıyor! Gösteriliyor, etkilenmiyor!
Avrupa’yı erdemli bir tutum almaya zorlayacak bir koz yok elimizde.
“İnsan ol, olmazsan şunu yaparız” diyemiyoruz yani.
*
MÜLTECİ YIĞILMASI açısından olaya bakıldığında ise...
Avrupa’nın durumu şu:
*
Ödü kopuyor Avrupa’nın mültecilerden!
Ödü kopuyor ama elini taşın altına koymaya da yanaşmıyor.
Yüklemiş bütün yükü Türkiye’nin omuzlarına... Uzaktan ve dışarıdan seyrediyor.
Türkiye savaşsın, Türkiye mücadele etsin, Türkiye çırpınsın, Türkiye can versin ama ben tüyümü bile kıpırdatmayayım...
Takındığı tutumun özeti bu.
*
Avrupa’ya “İnsan ol, olmazsan şunu yaparız” deme şansımız yok ama “Mülteci yığılmasına karşı verdiğimiz savaşta bizi yalnız bırakma, bırakırsan kapıları açarız” deme şansımız var.
*
Türkiye, kapıları açarak...
İşte bu şansını denemeye karar verdi.
*
İnsanlıktan anlamayan Avrupa, anca bundan anlar!
ESAD’IN YAPTIĞI NASIL BİR ALÇAKLIK?
BİR YANDAN ŞUNU YAPIYOR:
*
Almış arkasına Rusya ve İran’ı... Kendi şehrini bombalıyor. Çocuk demeden, kadın demeden katlediyor. Yüz binlerce vatandaşının Türkiye’nin sınırlarına yığılmasına yol açıyor. Böyle bir olay karşısında minnacık bir sorumluluk bile üstlenmiyor. Umurunda bile değil bu yığılma! Milyonlarca mülteciyle Türkiye’yi baş başa bırakıyor.
*
BİR YANDAN BUNU YAPIYOR:
*
Türkiye bir şeyler yapmak için harekete geçip askeri önlemler almaya kalkınca... Gözlem noktaları oluşturunca... Bu yığılmayı önleyecek önlemler almak için harekete geçince... Arkasına aldığı Rusya ve İran desteğine güvenerek kalleşçe, haince Türk askerine saldırıyor. Kural, kaide, anlaşma falan tanımayarak...
*
Esad’ın yaptığı alçaklık, işte böyle bir alçaklık.
BU SAATTEN SONRA ESAD
ESAD ne yaptı?
Sahip çıkamadığı ülkesine sahip çıkmak zorunda kalan Türk askerine kalleşçe ve haince saldırdı.
*
Bu saatten sonra Esad...
- Kendisiyle görüşülecek...
- Kendisiyle temas kurulacak...
- Kendisiyle bir zeminde anlaşılacak...
Bir unsur olmaktan çıkmıştır.
*
“Esad’la görüşelim yav, ne olacak ki” falan diye dile getirilen görüşün, artık eskisi kadar kolay dile getirileceğini sanmıyorum.
FETÖ’NÜN İNFİAL STRATEJİSİNE DİKKAT!
SOSYAL medya hesaplarında yaptıkları şunlar:
- Puslu havayı fırsat biliyorlar.
- Dezenformasyon yapıyorlar.
- Bilgi kirliliği yaratıyorlar.
- İnfial stratejisi uyguluyorlar.
- Yılgınlık aşılıyorlar.
- Dayanışma duygusunu bombalıyorlar.
- Güveni sarsmaya çalışıyorlar.
- Yalanları ortalığa boca ediyorlar.
- Beraberliği dinamitliyorlar.
*
Aman meydan vermeyelim şu rezillerin, şu kepazelerin, şu pisliklerin oyunlarına.
BERTARAF EDİLEN REJİM UNSURLARINDAN SÖZ ETMEK
BAZILARI bertaraf edilen rejim unsurlarından söz edilmesini yadırgıyorlar.
*
Bertaraf edilen rejim unsurlarının hiçbiri, tabii ki şehit olan Mehmetçiklerimizin acısını hafifletemez ama yine de bertaraf edilen rejim unsurlarından söz edilmelidir.
*
Çünkü bertaraf edilen her rejim unsuru...
Mehmetçiğin kahramanlığının bir göstergesidir.
*
Şehadetin haberlerini veriyorsak...
Kahramanlığın da haberlerini vermeliyiz.
YA O YA BU
SURİYELİ mültecilerden yakınıyorsan...
Yeni bir mülteci dalgasının Türkiye’yi vurmaması için verilen mücadeleyle ilgili olarak...
“Ne işimiz var bizim İdlib’de” diyemezsin.
*
Kusura bakma ama...
- Ya mültecilerden yakınmayacaksın.
- Ya da yeni bir mülteci dalgasının Türkiye’yi vurmaması için verilen mücadeleye laf etmeyeceksin.
YASTAYIZ
BİR devlet kararı beklemeden... Zorunlu bir yükümlülük olarak hissetmeden... Herhangi bir yönlendirmeye zerre kadar ihtiyaç duymadan... “El âlem ne der” duygusu yaşamadan... Kendiliğinden... Doğallıkla... İnsani bir refleksle... Ve büyük bir içtenlikle...
YASTAYIZ.
Hah! Avrupa dediğin anca bundan anlar!
Arkasına Rusya’yı da alan Esad, kendi ülkesinin toprakları içinde yaptığı saldırılarla şu iki şeye neden oldu, oluyor:
- BİR: Hastane, okul demeden bombalayarak İNSANLIK SUÇU işledi, işliyor.
*
- İKİ: Sınırlarımıza yüz binlerce MÜLTECİNİN YIĞILMASINA yol açtı, açıyor.
*
İNSANLIK SUÇU açısından olaya bakıldığında...
Avrupa’nın durumu şu:
*
İnsanlıkmış, suçmuş umurunda bile değil Avrupa’nın!
Yok böyle bir erdemi.
Söyleniyor, ırgalanmıyor! Anlatılıyor, umursamıyor! Gösteriliyor, etkilenmiyor!
Avrupa’yı erdemli bir tutum almaya zorlayacak bir koz yok elimizde.
“İnsan ol, olmazsan şunu yaparız” diyemiyoruz yani.
*
MÜLTECİ YIĞILMASI açısından olaya bakıldığında ise...
Avrupa’nın durumu şu:
*
Ödü kopuyor Avrupa’nın mültecilerden!
Ödü kopuyor ama elini taşın altına koymaya da yanaşmıyor.
Yüklemiş bütün yükü Türkiye’nin omuzlarına... Uzaktan ve dışarıdan seyrediyor.
Türkiye savaşsın, Türkiye mücadele etsin, Türkiye çırpınsın, Türkiye can versin ama ben tüyümü bile kıpırdatmayayım...
Takındığı tutumun özeti bu.
*
Avrupa’ya “İnsan ol, olmazsan şunu yaparız” deme şansımız yok ama “Mülteci yığılmasına karşı verdiğimiz savaşta bizi yalnız bırakma, bırakırsan kapıları açarız” deme şansımız var.
*
Türkiye, kapıları açarak...
İşte bu şansını denemeye karar verdi.
*
İnsanlıktan anlamayan Avrupa, anca bundan anlar!
ESAD’IN YAPTIĞI NASIL BİR ALÇAKLIK?
BİR YANDAN ŞUNU YAPIYOR:
*
Almış arkasına Rusya ve İran’ı... Kendi şehrini bombalıyor. Çocuk demeden, kadın demeden katlediyor. Yüz binlerce vatandaşının Türkiye’nin sınırlarına yığılmasına yol açıyor. Böyle bir olay karşısında minnacık bir sorumluluk bile üstlenmiyor. Umurunda bile değil bu yığılma! Milyonlarca mülteciyle Türkiye’yi baş başa bırakıyor.
*
BİR YANDAN BUNU YAPIYOR:
*
Türkiye bir şeyler yapmak için harekete geçip askeri önlemler almaya kalkınca... Gözlem noktaları oluşturunca... Bu yığılmayı önleyecek önlemler almak için harekete geçince... Arkasına aldığı Rusya ve İran desteğine güvenerek kalleşçe, haince Türk askerine saldırıyor. Kural, kaide, anlaşma falan tanımayarak...
*
Esad’ın yaptığı alçaklık, işte böyle bir alçaklık.
BU SAATTEN SONRA ESAD
ESAD ne yaptı?
Sahip çıkamadığı ülkesine sahip çıkmak zorunda kalan Türk askerine kalleşçe ve haince saldırdı.
*
Bu saatten sonra Esad...
- Kendisiyle görüşülecek...
- Kendisiyle temas kurulacak...
- Kendisiyle bir zeminde anlaşılacak...
Bir unsur olmaktan çıkmıştır.
*
“Esad’la görüşelim yav, ne olacak ki” falan diye dile getirilen görüşün, artık eskisi kadar kolay dile getirileceğini sanmıyorum.
FETÖ’NÜN İNFİAL STRATEJİSİNE DİKKAT!
SOSYAL medya hesaplarında yaptıkları şunlar:
- Puslu havayı fırsat biliyorlar.
- Dezenformasyon yapıyorlar.
- Bilgi kirliliği yaratıyorlar.
- İnfial stratejisi uyguluyorlar.
- Yılgınlık aşılıyorlar.
- Dayanışma duygusunu bombalıyorlar.
- Güveni sarsmaya çalışıyorlar.
- Yalanları ortalığa boca ediyorlar.
- Beraberliği dinamitliyorlar.
*
Aman meydan vermeyelim şu rezillerin, şu kepazelerin, şu pisliklerin oyunlarına.
BERTARAF EDİLEN REJİM UNSURLARINDAN SÖZ ETMEK
BAZILARI bertaraf edilen rejim unsurlarından söz edilmesini yadırgıyorlar.
*
Bertaraf edilen rejim unsurlarının hiçbiri, tabii ki şehit olan Mehmetçiklerimizin acısını hafifletemez ama yine de bertaraf edilen rejim unsurlarından söz edilmelidir.
*
Çünkü bertaraf edilen her rejim unsuru...
Mehmetçiğin kahramanlığının bir göstergesidir.
*
Şehadetin haberlerini veriyorsak...
Kahramanlığın da haberlerini vermeliyiz.
YA O YA BU
SURİYELİ mültecilerden yakınıyorsan...
Yeni bir mülteci dalgasının Türkiye’yi vurmaması için verilen mücadeleyle ilgili olarak...
“Ne işimiz var bizim İdlib’de” diyemezsin.
*
Kusura bakma ama...
- Ya mültecilerden yakınmayacaksın.
- Ya da yeni bir mülteci dalgasının Türkiye’yi vurmaması için verilen mücadeleye laf etmeyeceksin.
YASTAYIZ
BİR devlet kararı beklemeden... Zorunlu bir yükümlülük olarak hissetmeden... Herhangi bir yönlendirmeye zerre kadar ihtiyaç duymadan... “El âlem ne der” duygusu yaşamadan... Kendiliğinden... Doğallıkla... İnsani bir refleksle... Ve büyük bir içtenlikle...
YASTAYIZ.