Ha düştü ha düşecek ha geçti ha geçecek

ÇETİN Altan şöyle derdi:

Doğu’da pusu kültürü vardır, Batı’da ise düello kültürü.

*

Berbat bir sözdür bu.

Oysa yalın gerçek şudur:

Pusu kurmaya bayılan sinsi Batılılar da vardır, düello meraklısı mert Doğulular da. Kişiseldir bu özellikler. Genellemeye gelmez.

*

Süleyman Demirel de şunu anlatırdı:

*

“Batılılar, ip cambazını şöyle izlermiş: Ha geçti ha geçecek. Doğulular ise ip cambazını şöyle izlermiş: Ha düştü ha düşecek.

*

Al işte! Berbat bir genelleme daha. İp cambazlarını “ha geçti ha geçecek” diye izleyen Batılılar da vardır, “ha geçti ha geçecek” diye izleyen Doğulular da vardır.

Bu işlerin Batılısı-Doğulusu olmaz ki.

*

Neyse...

Asıl söylemek istediğime geliyorum:

*

Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu, çalışmalarını yapıyor.

Amaç: Terörü bitirmek.

Hedef: Türkiye’yi güçlendirmek.

Yarar: Teröre harcanan kaynakları kalkınmaya harcamak.

*

Başarılı olur, başarılı olmaz.

Bilemiyorum.

*

Ama bildiğim bir şey var:

*

Bazıları bu süreci...

Ha düştü ha düşecek” diye izliyor.

*

Bazıları da bu süreci...

Ha geçti ha geçecek” diye izliyor.

*

Ben “ha geçti ha geçecek” diye izleyenlerdenim.

SIRADAKİ HUTBE KİME GELSİN

TESETTÜR hutbesi yüzünden...

Başını açan biri çıktı.

*

Tatil hutbesi yüzünden...

Tatilini yarıda kesip eve dönen çıktı mı bilmiyorum.

*

Ama şunu biliyorum:

Sıradaki hutbe etkin pişmanlık hutbesi olursa...

Çarşı fena karışır.

KUTLUKHAN’IN GAZZE KARİKATÜRÜ

KUTLUKHAN Perker, Kelebek’te ECE’yi çiziyordu.

Artık Kutlukhan’ın karikatürleri Hürriyet’in birinci sayfasında.

*

Kutlukhan’ın dünkü Gazze karikatürü...

Meseleyi mıh gibi çakmış zihinlere.

*

Bazen böyle olur.

Bir karikatür, sayfalarca analizin, bir yığın şiddetli demecin, yığınla tepki cümlesinin önüne geçer.

*

Teşekkürler Kutlukhan. İyi ki Hürriyet’tesin. İyi ki varsın.

BU ZAFER TÜRKİYE’NİN DE ZAFERİ

- Aliyev ile Erdoğan’ın kardeşliği öyle kuvvetlidir ki... Aliyev’in bulunduğu yerde Erdoğan da vardır.

*

- Azerbaycan ile Türkiye’nin birlikteliği öyle sarsılmazdır ki... Azerbaycan’ın yüzü güldüğünde Türkiye’nin de yüzü güler.

- “İki devlet, tek millet” yaklaşımı öyle bir noktadadır ki... Azerbaycan zafer kazandığında Türkiye de zafer kazanır.

*

- Türkiye ile Azerbaycan birbirine öyle yakındır ki... Beyaz Saray’da atılan o imza, Türkiye’nin de imzasıdır.

