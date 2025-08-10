Ha düştü ha düşecek ha geçti ha geçecek

Paylaş
“Doğu’da pusu kültürü vardır, Batı’da ise düello kültürü.”
*
Berbat bir sözdür bu.
Oysa yalın gerçek şudur:
Pusu kurmaya bayılan sinsi Batılılar da vardır, düello meraklısı mert Doğulular da. Kişiseldir bu özellikler. Genellemeye gelmez.
*
Süleyman Demirel de şunu anlatırdı:
*
“Batılılar, ip cambazını şöyle izlermiş: Ha geçti ha geçecek. Doğulular ise ip cambazını şöyle izlermiş: Ha düştü ha düşecek.”
*
Al işte! Berbat bir genelleme daha. İp cambazlarını “ha geçti ha geçecek” diye izleyen Batılılar da vardır, “ha geçti ha geçecek” diye izleyen Doğulular da vardır.
Bu işlerin Batılısı-Doğulusu olmaz ki.
*
Neyse...
Asıl söylemek istediğime geliyorum:
*
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu, çalışmalarını yapıyor.
Amaç: Terörü bitirmek.
Hedef: Türkiye’yi güçlendirmek.
Yarar: Teröre harcanan kaynakları kalkınmaya harcamak.
*
Başarılı olur, başarılı olmaz.
Bilemiyorum.
*
Ama bildiğim bir şey var:
*
Bazıları bu süreci...
“Ha düştü ha düşecek” diye izliyor.
*
Bazıları da bu süreci...
“Ha geçti ha geçecek” diye izliyor.
*
Ben “ha geçti ha geçecek” diye izleyenlerdenim.
SIRADAKİ HUTBE KİME GELSİN
TESETTÜR hutbesi yüzünden...
Başını açan biri çıktı.
*
Tatil hutbesi yüzünden...
Tatilini yarıda kesip eve dönen çıktı mı bilmiyorum.
*
Ama şunu biliyorum:
Sıradaki hutbe etkin pişmanlık hutbesi olursa...
Çarşı fena karışır.
KUTLUKHAN’IN GAZZE KARİKATÜRÜ
KUTLUKHAN Perker, Kelebek’te ECE’yi çiziyordu.
Artık Kutlukhan’ın karikatürleri Hürriyet’in birinci sayfasında.
*
Kutlukhan’ın dünkü Gazze karikatürü...
Meseleyi mıh gibi çakmış zihinlere.
*
Bazen böyle olur.
Bir karikatür, sayfalarca analizin, bir yığın şiddetli demecin, yığınla tepki cümlesinin önüne geçer.
*
Teşekkürler Kutlukhan. İyi ki Hürriyet’tesin. İyi ki varsın.
BU ZAFER TÜRKİYE’NİN DE ZAFERİ
- Aliyev ile Erdoğan’ın kardeşliği öyle kuvvetlidir ki... Aliyev’in bulunduğu yerde Erdoğan da vardır.
*
- Azerbaycan ile Türkiye’nin birlikteliği öyle sarsılmazdır ki... Azerbaycan’ın yüzü güldüğünde Türkiye’nin de yüzü güler.
- “İki devlet, tek millet” yaklaşımı öyle bir noktadadır ki... Azerbaycan zafer kazandığında Türkiye de zafer kazanır.
*
- Türkiye ile Azerbaycan birbirine öyle yakındır ki... Beyaz Saray’da atılan o imza, Türkiye’nin de imzasıdır.
Paylaş