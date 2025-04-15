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Güya Özgür Özel yumuşamış

#Özgür Özel#CHP#Umut Akdoğan

SERTLİK yanlısı muhalif tipler, son günlerde şöyle şeyler söylemeye başladılar:

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Özgür Özel ortamı yumuşattı. Özgür Özel, tepkisel dinamizmi sönümlendirdi. Özgür Özel aktivizmi geriletti. Özgür Özel eylemlilik sürecini bitirdi.

*

Bu sertlik yanlısı tipleri...

- Kalabalık mitingler kesmiyor.

- Füze gibi eleştiriler kesmiyor.

- Ödünsüz yaklaşımlar kesmiyor.

*

İyi ama bu sertlik yanlısı muhalif tipler nasıl yatışacak?

Ne istiyor bunlar?

- CHP’nin şehir gerillası gibi davranmasını mı?

- Sokaklarda polisle çatışan CHP timlerinin ortaya çıkmasını mı?

- AK Partililerle mahallelerin ayrılmasını mı?

- Yolu MHP’den geçmiş herkesle selamın sabahın kesilmesini mi?

- Cumhur İttifakı’na azıcık meyletmiş bakkalların bile boykot edilmesini mi?

- Muhafazakâr kesimlerin sürekli aşağılanmasını mı?

- “Koyun”, “bidon kafa”, “cahil” söylemlerine dönülmesini mi?

*

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İster dikkate alınır ister alınmaz.

Ben yine de söyleyeceğim:

*

Özgür Özel’in de CHP’nin de en büyük düşmanları...

Sertlikten kaosu anlayan bu tür muhaliflerdir.

*

CHP, bunların yolunu takip ederse...

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak, ancak hayallerini süsler.

Güya Özgür Özel yumuşamış

SONUNDA DOĞRU ÇİZGİYE GELİNDİ

İNGİLİZ Başbakanı’na kendilerine destek vermediği için sitem eden Özgür Özel şöyle demişti:

*

Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz.

*

Samsun’a çıkan iradeyle hiç örtüşmeyen bir yaklaşımdı bu.

*

Özgür Özel, geçen gün Samsun’da düzenlediği mitingde şöyle dedi:

*

Gücünü milletten almayanlar, başka ülkelere, başka liderlere göz kırpanlar, kaybetmeye mahkumdur.

*

Azıcık geç oldu ama sonunda doğruyu buldu Özgür Özel.

SİLİVRİ’Yİ DAĞITAN CHP’Lİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Halk TV’de bir yayına katılmış.

Orada Silivri Cezaevi’ndeki hayatı şöyle anlatmış:

*

Sayın İmamoğlu’nun notları oluyor. O notları avukata veriyor. Bunu Buğra Gökçe’ye götürün, bunu Emrah Şahan’a götürün. Buna Necati Özkan çalışsın. Raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığı raporları avukata veriyor, o götürüyor Sayın İmamoğlu’na veriyor. İşte böyle bir çalışma yapılıyor.

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Güya Özgür Özel yumuşamış

*

CHP’li Akdoğan’ın bu açıklamasının ardından...

Silivri Cezaevi’ndeki 14 tutuklu, farklı cezaevlerine gönderildi.

*

Kıssadan hisse:

Umut Akdoğan gibi bir dostun olacağına...

Akıllı binlerce düşmanın olsun.

Güya Özgür Özel yumuşamış

SAMSUN’DAN BAŞLADIK İZMİR’E KADAR SÜRECEK

DÜNKÜ Hürriyet’in birinci sayfasında yayımlanan fotoğrafta gördüm.

CHP’nin Samsun mitinginde açılan bir pankartta şöyle yazıyordu:

*

Samsun’da başlayan öykümüz İzmir’e kadar sürecek.

*

Samsun’dan başlayan İzmir’e kadar süren öykü, tüm milletin topyekûn öyküsüydü.

*

Atatürk’ün önderliğinde verilen o mücadele...

- İşgalcilere...

- Düşmanlara...

- Yabancılara...

- Başka ordulara...

Karşı verilen bir mücadeleydi.

*

Bir siyasi parti olarak CHP’nin başlattığı son siyasi mücadele...

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Hangi işgalcilere, hangi düşmanlara, hangi yabancılara, hangi ordulara karşı başlatıldı acaba?

*

Ağızlardan çıkanı kulaklar duymadığı gibi...

Pankartlarda yazılanlar da akıl süzgecinden geçirilmiyor galiba.

Güya Özgür Özel yumuşamış

ÜÇ GÜNÜN EN POPÜLER PALAVRALARI

PALAVRA BİR

Gazzeliler 10 milyar dolara Türkiye’ye yerleştirilecek.

*

İsrail merkezli bu palavra her gün biçim değiştirerek gündemde.

*

PALAVRA İKİ

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak.

*

İşin gerçeği ise şu: Kurul üyelerine beş kuruş bile verilmiyor.

*

PALAVRA ÜÇ

Gazzeliler Suriye’nin kuzeyindeki kamplara yerleştirilecek.

*

Bu da bir İsrail palavrası. Buna da muhalifler omuz veriyor.

*

PALAVRA DÖRT

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DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 talepte bulundu.

*

Yalan. Sallama. Palavra. Yok böyle bir talep listesi.

*

PALAVRA BEŞ

Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak.

*

Pervin Buldan’ın böyle bir açıklaması yok.

*

PALAVRA ALTI

Erdoğan, bir yargı mensubunu arayıp ‘Hani İmamoğlu dosyanız çok güçlüydü’ dedi.

*

Yalan. Palavra. Ama öyle bir yalan, öyle bir palavra ki... Çamur gibi iz bırakacak cinsten.

*

PALAVRA YEDİ

Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek.

*

Bu da türü farklı palavralardan.

*

Bugünlerde Türkiye’nin en çok çalışan kurumu: “DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ.

Adamların kafalarını kaşıyacak vakti yok valla.

#Özgür Özel#CHP#Umut Akdoğan
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