Güya Özgür Özel yumuşamış

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“Özgür Özel ortamı yumuşattı. Özgür Özel, tepkisel dinamizmi sönümlendirdi. Özgür Özel aktivizmi geriletti. Özgür Özel eylemlilik sürecini bitirdi.”

*

Bu sertlik yanlısı tipleri...

- Kalabalık mitingler kesmiyor.

- Füze gibi eleştiriler kesmiyor.

- Ödünsüz yaklaşımlar kesmiyor.

*

İyi ama bu sertlik yanlısı muhalif tipler nasıl yatışacak?

Ne istiyor bunlar?

- CHP’nin şehir gerillası gibi davranmasını mı?

- Sokaklarda polisle çatışan CHP timlerinin ortaya çıkmasını mı?

- AK Partililerle mahallelerin ayrılmasını mı?

- Yolu MHP’den geçmiş herkesle selamın sabahın kesilmesini mi?

- Cumhur İttifakı’na azıcık meyletmiş bakkalların bile boykot edilmesini mi?

- Muhafazakâr kesimlerin sürekli aşağılanmasını mı?

- “Koyun”, “bidon kafa”, “cahil” söylemlerine dönülmesini mi?

*

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İster dikkate alınır ister alınmaz.

Ben yine de söyleyeceğim:

*

Özgür Özel’in de CHP’nin de en büyük düşmanları...

Sertlikten kaosu anlayan bu tür muhaliflerdir.

*

CHP, bunların yolunu takip ederse...

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak, ancak hayallerini süsler.





SONUNDA DOĞRU ÇİZGİYE GELİNDİ

İNGİLİZ Başbakanı’na kendilerine destek vermediği için sitem eden Özgür Özel şöyle demişti:

*

“Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz.”

*

Samsun’a çıkan iradeyle hiç örtüşmeyen bir yaklaşımdı bu.

*

Özgür Özel, geçen gün Samsun’da düzenlediği mitingde şöyle dedi:

*

“Gücünü milletten almayanlar, başka ülkelere, başka liderlere göz kırpanlar, kaybetmeye mahkumdur.”

*

Azıcık geç oldu ama sonunda doğruyu buldu Özgür Özel.

SİLİVRİ’Yİ DAĞITAN CHP’Lİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Halk TV’de bir yayına katılmış.

Orada Silivri Cezaevi’ndeki hayatı şöyle anlatmış:

*

“Sayın İmamoğlu’nun notları oluyor. O notları avukata veriyor. Bunu Buğra Gökçe’ye götürün, bunu Emrah Şahan’a götürün. Buna Necati Özkan çalışsın. Raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığı raporları avukata veriyor, o götürüyor Sayın İmamoğlu’na veriyor. İşte böyle bir çalışma yapılıyor.”

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*

CHP’li Akdoğan’ın bu açıklamasının ardından...

Silivri Cezaevi’ndeki 14 tutuklu, farklı cezaevlerine gönderildi.

*

Kıssadan hisse:

Umut Akdoğan gibi bir dostun olacağına...

Akıllı binlerce düşmanın olsun.





SAMSUN’DAN BAŞLADIK İZMİR’E KADAR SÜRECEK

DÜNKÜ Hürriyet’in birinci sayfasında yayımlanan fotoğrafta gördüm.

CHP’nin Samsun mitinginde açılan bir pankartta şöyle yazıyordu:

*

“Samsun’da başlayan öykümüz İzmir’e kadar sürecek.”

*

Samsun’dan başlayan İzmir’e kadar süren öykü, tüm milletin topyekûn öyküsüydü.

*

Atatürk’ün önderliğinde verilen o mücadele...

- İşgalcilere...

- Düşmanlara...

- Yabancılara...

- Başka ordulara...

Karşı verilen bir mücadeleydi.

*

Bir siyasi parti olarak CHP’nin başlattığı son siyasi mücadele...

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Hangi işgalcilere, hangi düşmanlara, hangi yabancılara, hangi ordulara karşı başlatıldı acaba?

*

Ağızlardan çıkanı kulaklar duymadığı gibi...

Pankartlarda yazılanlar da akıl süzgecinden geçirilmiyor galiba.

ÜÇ GÜNÜN EN POPÜLER PALAVRALARI

PALAVRA BİR

“Gazzeliler 10 milyar dolara Türkiye’ye yerleştirilecek.”

*

İsrail merkezli bu palavra her gün biçim değiştirerek gündemde.

*

PALAVRA İKİ

“Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak.”

*

İşin gerçeği ise şu: Kurul üyelerine beş kuruş bile verilmiyor.

*

PALAVRA ÜÇ

“Gazzeliler Suriye’nin kuzeyindeki kamplara yerleştirilecek.”

*

Bu da bir İsrail palavrası. Buna da muhalifler omuz veriyor.

*

PALAVRA DÖRT

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“DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 13 talepte bulundu.”

*

Yalan. Sallama. Palavra. Yok böyle bir talep listesi.

*

PALAVRA BEŞ

“Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak.”

*

Pervin Buldan’ın böyle bir açıklaması yok.

*

PALAVRA ALTI

“Erdoğan, bir yargı mensubunu arayıp ‘Hani İmamoğlu dosyanız çok güçlüydü’ dedi.”

*

Yalan. Palavra. Ama öyle bir yalan, öyle bir palavra ki... Çamur gibi iz bırakacak cinsten.

*

PALAVRA YEDİ

“Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek.”

*

Bu da türü farklı palavralardan.

*

Bugünlerde Türkiye’nin en çok çalışan kurumu: “DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ.”

Adamların kafalarını kaşıyacak vakti yok valla.