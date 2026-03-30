Güvendiğim üç şey

- Arap / İran savaşı çıksın.

- Körfez ülkeleri savaşa girsin.

- Arap, Fars, Türk, Kürt... Birbirini yesin.

İsrail’in bu kapkaranlık arzusunun gerçekleşmemesi için önce Allah’a, sonra da şu üç şeye güveniyorum:

- BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sapasağlam iradesine.

- İKİ: Dışişleri Bakanı Fidan’ın yorulmak bilmeyen diplomatik çabasına.

- ÜÇ: MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın engin ferasetine.

HAKAN FİDAN’A YAPILAN HAKSIZLIK

HAKAN Fidan, upuzun konuşmasında şöyle bir cümle söyledi:

“Krizin uzaması halinde bölgede İran karşıtı daha geniş bir koalisyonun oluşması kaçınılmaz gözükmektedir.”

Ben o konuşmanın tamamını dinledim.

Hakan Fidan, o konuşmada...

- İran karşıtı geniş bir koalisyonun oluşmasını çok büyük tehlike olarak niteliyor.

- Böyle bir koalisyonun oluşmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor.

- Körfez ülkelerine sabır ve sükûnet tavsiye ettiklerini anlatıyor.

Kısacası asıl mesajı şu Hakan Fidan’ın:

“Bu krizin uzamaması lazım. Uzarsa böyle bir tehlike kaçınılmaz gözüküyor.”

Hakan Fidan’a vuracak yer arayanlar açısından bu söylediğimin tabii ki bir anlamı olmayacak.

Ben sadece hakikate sadakat göstermeyi ilke edinenler için yazdım.

İRAN SOKAKLARI KARIŞACAKTI AMERİKAN SOKAKLARI KARIŞTI

DÜN ABD sokaklarında dev gösteriler yapıldı.

İran Savaşı’na karşı çıkıyor ABD halkı.

Bu gösterilerde verilen mesaj şu:

- Vietnam Savaşı hakkında yalan söylendi.

- Irak Savaşı hakkında yalan söylendi.

- İran Savaşı hakkında da yalan söyleniyor.

İran sokakları karışacaktı, Amerikan sokakları karıştı.

Oh ne güzel.







ANKETLER NE DİYOR

SON günlerde yayınlanan anketlerin tümü aynı şeyi söylüyor:

AK Parti’de yükseliş, CHP’de gerileme var.

Şu doğrudur:

Savaş ortamında millet, iktidara daha çok güven duyar ve ona yönelir.

*

İktidara aday olan muhalefet partisinin, “Ben niye savaş ortamında güven odağı haline gelemiyorum” diye oturup düşünmesi gerekir.

ÖZKAN YALIM VE BAL TUZAĞI

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım olayını yorumlarken...

“Bal tuzağı” konusunu gündeme getirenler var.

Özkan Yalım ve bal tuzağı.

Asla yan yana gelemez.

Birine bal tuzağı kurulacaksa...

O kişinin balla buluşmasının ancak tuzak kurularak gerçekleşmesi gerekir.

Oysa bu Özkan Yalım denilen şahsın balla buluşması için...

Tuzağa falan gerek yok ki.

Adam zaten balı gördüğü anda üşüşmüş tepesine.

Ne üşüşmesi!

Adam, bala tuzağı kendisi kurmuş.

Uluslararası istihbarat tarihi açısından “bal tuzağı” konusunun da bir ciddiyeti vardı.

Uşak Belediye Başkanı hatırına onu da harcadılar resmen.

CHP İHRAÇ EDECEKMİŞ

SÖYLENTİLERE göre Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilecekmiş.

*

CHP’nin yapabileceği en doğru iş budur.

Bundan başka bir tutum da kurtarmaz.

‘KUŞKULU TRAFİK KAZASI’ OLGUSUNUN TANIMI GİBİ

GÖRELE Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ soruşturması açılmıştı.

Hasbi Dede bu soruşturmada tutuklandı, ardından tahliye edildi.

*

Gelelim trafik kazasına:

Hasbi Dede’nin cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen çocuğa bir araç çarptı.

Kazada çocuk ağır yaralandı.

*

Literatürde “kuşkulu trafik kazası” diye geçen bir şey var.

Hah! O şey, işte tam da bu şey.