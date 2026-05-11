Gündemi değiştirmenin raconu

Haberin Devamı

- Değişmez racondur: Böyle durumlarda gündemi değiştirmek için ortaya büyük, çok büyük bir iddiayla çıkılır.

*

- Ama bu işin ustaları, ortaya saldıkları iddianın azıcık ayaklarının yere basmasına dikkat ederler, akıllarına ne geliyorsa onu söylemezler.

*

- Özgür Özel, gündem değiştirmenin süper acemisi olduğundan dört ayağının dördü de havada uçuşan bir iddiayı ortaya salıverdi.

*

- Neymiş? Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı kriptolu telefon görüşmelerini kaydediyormuş. Kimse de çıkıp demiyor ki: İyi de sen bunu nereden biliyorsun?

*

- Şu işe bakın hele: Telefon kripto ama Özgür Özel konuşulan her şeyi biliyor. Sen her şeyi biliyorsan adamlar niye kriptolu telefonla konuşuyorlar ki?

*

- Kayıtların banka kasasında saklandığı iddiasına gelince... Buradan çıkan tek ironik sonuç şu: “Saklamak” denilince Özgür Özel’in aklına 1970 model saklama yönteminden başkası gelmiyor.

*

Haberin Devamı

- Bu işlerin şöyle bir tehlikesi var: İddiayı ortaya atarken azıcık da olsa inandırıcılık kaygısı taşımazsan, bırak gündemi değiştirmeyi, titretemezsin bile. Nitekim titretemedin.

*

- Madem öyle o halde “yalancı çoban” öyküsünü anımsamanın tam zamanı: Bir sallarsın, iki sallarsın, üçüncü de kimse dönüp de bakmaz bile.

CHP’NİN TROYKASI

- ÖZGÜR ÖZEL: Çabalıyor mu? Hem de nasıl! Dur durak biliyor mu? Asla! Kendinden söz ettiriyor mu? Ettiriyor ki bu kadar olur. Peki sorun nerede? Sorun şuralarda: Çok bağırıyor ama sonuç alamıyor. Çok konuşuyor, çok konuştuğu için de ağzından “Boşan da gel” türü neresinden tutsan elinde kalacak cümleler çıkıyor. Sakin olmalı, üslup ayarlaması yapmalı, öfke kontrol kursuna katılmalı.





- VELİ AĞBABA: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesinin hedefi oldu. Böcek, “Veli Ağbaba’nın isteği üzerine CHP Genel Merkezi’nde bir milyon Euro teslim ettim” dedi. Veli Ağbaba ise bu iddiayı çok güçlü, çok etkileyici, çok sert biçimde yalanladı. Kim doğru söylüyor? Bilmiyorum. Ama bildiğim şu: Son iki yılda parti içinde çok düşman edinmiş Veli Bey.

Haberin Devamı





- ALİ MAHİR BAŞARIR: Afyon’a ilk giden o oldu. Aydın’a da ilk o gitmiştir sanırım. CHP’deki troykanın parçası. Aşırı enerjik, fazla dinamik. Sürekli sahada. Ya seveni var ya da nefret edeni. Ortası yok yani. Stili şu: Mutlaka Atatürk der. Namuslular ve namussuzlar tarzı ikilemler üzerinden konuşmaya meraklıdır. Kendi tarafına tek bir toz damlacığı bile kondurmaz.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEYİ ÖĞRENDİLER

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın yerine Mehmet Arabacı atanınca... Şöyle başlıklar atıldı bazı gazetelerde: “Enflasyonun faturası TÜİK Başkanı’na kesildi.”

*

Hazine ve Maliye Bakanlığı, derhal bir açıklama yaptı: “Erhan Çetinkaya’nın görev süresi Ocak ayında dolmuştu, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten yürütüyordu. Bilgi yanlıştır. Hukuki haklar korunacaktır.”

*

Haberin Devamı

Eskiden geçiştiriliyordu böyle şeyler. Artık geçiştirilmiyor.

EN UYUZ OLDUĞUM TİP

Şöyle bir tiptir:

*

Anneler Günü’nde annesini telefonla bile olsun arayıp sormaz.

*

Ama sosyal medyadan...

“Annelerin hakkı asla ödenmez. Bizim için bir gün değil her gün annelerimizin günüdür” falan türü lugat paralayan Anneler Günü mesajı atmayı asla ihmal etmez.

Temsili yapay zekâ görseli.

VEFAT ETMİŞ BİR KADININ ANISINA SAYGI GÖSTERİN

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, genç yaşta vefat etti.

Herkes çok üzüldü onun için.

*

Gülşah Durbay’ın adının...

Etkin pişmanlık ifadelerinde geçmesine asla izin verilmemeli. Bırakın bu konunun sorgulamada sorulmasını, itirafçı itirafında kendiliğinden söz etse bile adı geçmemeli.

*

Haberin Devamı

Vefat etmiş bir kadın belediye başkanının onuruna tecavüz etmek kabul edilecek bir şey değildir.



