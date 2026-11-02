Gündeme nokta atışları

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* TRUMP: Hakaret etmek istediği zaman şu iki kelimeyi kullanıyor: BİR: Aptal. İKİ: Hasta. Literatüründe başka hakaret yok adamın.

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- EMİR: Sarıgül’ün büyük oğlu Emir var ya Emir... Babasını satmaya başladı gibi. Fakat öyle bir çırpıda bir satış olmaz bu. Çatır çatır değil. Yavaş yavaş. Sindire sindire. İnceden inceye.

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- HALLOWEEN: Tahran sokaklarından halloween görüntüleri izledim az önce. Yorumum şu oldu: İran, gerçekten de çok acayip, çok tuhaf, çok gizemli, çok çelişkili, çok katmanlı, çok farklı bir ülke.

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- BROSNAN: Bizim Barbaros Tapan’ın Pierce Brosnan ile röportajı vardı dünkü Kelebek’te. Brosnan, Türkiye’ye hiç gelmediği söylüyor. Oysa James Bond filmlerinden birinde Kız Kulesi’nde kavga falan ediyordu. Demek ki İstanbul’a gelmeden gelmiş gibi yapmış filmde.

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- HUSUMET: CHP ile YENİ Parti arasında öyle bir husumet oluşturuluyor ki... Bu iki partinin yakın gelecekte bir araya gelmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Oysa komşu komşunun külüne muhtaç olmasından çok daha fazla ihtiyaç duyacak bu iki parti birbirine.

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- AZİZ SANCAR: Türkiye’ye geldiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştuğunda... Tarifsiz bir sevinçle doluyorum.

ADAYIMIZ FERİDUN SİNİRLİOĞLU

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreterliği için adayımız: Feridun Sinirlioğlu.

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Feridun Bey, yetkin ve liyakatlı bir diplomatımız.

1982 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda tam 42 yıl hizmet ettikten sonra 2023 yılında emekli oldu.

Sonra AGİT’e Genel Sekreter olarak seçildi ki bu göreve getirilen ilk Türk diplomattır kendisi.

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İnşallah seçilir Feridun Sinirlioğlu.

Böylece BM Genel Sekreterliği koltuğunda ilk kez bir Türk oturur.

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Bu arada bir noktaya işaret etmeden geçemeyeceğim:

Soyadına gönderme yapar gibi bütün fotoğraflarında yüzü asık Feridun Bey’in.

Adaylık çalışmalarını yürütürken objektiflere biraz gülümseyerek mi baksa acaba?

METİN HELP ME HELP ME

METİN Hara diye bir adam var.

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Adriana Lima sayesinde bayağı popüler olmuş.

Ben bu adamı unutmuştum ki şu açıklamasıyla karşılaştım:

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“Adriana’yı ben terk ettim. Defalarca aradı, telefonlarını açmadım. En son aradığında hüngür hüngür ağlıyordu, ‘Metin, help me, help me’ diyordu.”

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Bu açıklamayla ilgili birazcık bilimsel soslu bir saptama yapacağım.

Şöyle bir saptama:

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Bir insan, hayatının bir anında hasbelkader herhangi bir zirveye ulaşabilme başarısını göstermişse... Ve yeni bir zirvenin eteklerine bile ulaşamamışsa... Ömrü boyunca...

- Hep ulaştığı o zirveyi sayıklar.

- Sürekli ulaştığı o zirveyi herkese hatırlatmaya çalışır.

- Daima ulaştığı o zirve üzerinden kendini tanımlar.

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Bu işin bilimsel soslu olmayan tek kelimelik saptaması ise şudur:

Eziklik.

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BİR DÜĞÜN MASASI

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un oğlunun düğünü.

Son günlerin en güçlü siyasi temsilinin yaşandığı bir düğün oldu.

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Protokol masasındaki bazı isimlere bakın:

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Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı) orada. / Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı) orada. / Murat Karayalçın (YENİ Parti) orada. / Celal Adan (MHP) orada. / Mustafa Çiftçi (İçişleri Bakanı) orada. / Hulusi Akar (AK Parti) orada. / Fuat Oktay (AK Parti) orada. / Galip Ensarioğlu (AK Parti) orada.

*

Öyle bir masa ki bu...

Bünyesinde...

Kırk SİYASİ ANI, otuz KULİS BİLGİSİ, yirmi RENKLİ İZLENİM, on BOMBA FISILTI, bir POTANSİYEL YENİ İTTİFAK barındırıyor.

ZELENSKİ’NİN EN RAHAT ETTİĞİ YER

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- Trump’ın yanına gitse... Zorbalanıyor.

- Avrupalı liderlerin yanına gitse... “Sen savaş aslanım, biz arkandayız” deniyor.

- Putin’in yanına gitse... Tövbe tövbe, tabii ki gitmiyor.

- Netanyahu’nun yanına gitse... Adı “katil yardakçısı”na çıkıyor.

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Tayyip Erdoğan’ın yanında ise sıfır sorun, sıfır baskı, sıfır depresyon.

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Belki de Zelenski’nin Türkiye’ye bu kadar sık gelmesinin nedeni bu.

YZ İLE FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDE OYNAMANIN ÜÇ EVRESİ

- KEŞİF EVRESİ: Öğreniliyor, denemeler yapılıyor bu evrede. Mesafeli bir ilişki.

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- ZIVANADAN ÇIKMA EVRESİ: Hiç kafa kaldırmadan saatler geçiriliyor bu iş için.

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- BIKKINLIK EVRESİ: Öyle bıkıyor ki insan... Bir daha asla bulaşmak istemiyor.

ÖDÜL ADAMASI

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BAKALIM hangi ödül töreninde hangi sanatçı... Ödülünü... İktidar tarafından yaşadığı renkli cinsel hayatı üzerinden sıkıştırılan Mustafa Sarıgül’e adayacak?