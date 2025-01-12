Gündemdekilerden gündem beğen... Hakan Fidan’dan süper laf sokuş

Haberin Devamı

Fransa’ya “Avrupa’daki bazı küçük ülkeler” demesi, aşırı kibar bir diplomatik aşağılama örneği olarak tarihe geçti.

Bu durumda Macron’un yapacağı iki şey var:

- Ya Paris’te miting düzenleyip Hakan Fidan’a kırmızı kart gösterecek.

- Ya da elini gözüne götürüp “Pışık” diyecek.

MEĞER HERKES DİZİ DÜNYASI UZMANIYMIŞ

Hangi videoyu açsam...

Serenay Sarıkaya’yla ilgili acayip dedikodular döndürülüyor.

*

Hangi paylaşımı tıklasam...

Hande Erçel’in ya da Hazal Kaya’nın vasat altı oyunculuğu üzerine tezler ileri sürülüyor.

*

Hangi sohbet odasına girsem...

Haberin Devamı

Ayşe Barım’ın nasıl bir illumunati cemiyeti kurduğuna dair sırlarla dolu bilgiler veriliyor.

*

Meğer herkes nasıl da menajerlik, cast ajansları uzmanıymış ülkemizde.

ZEMZEME ÇEŞME SUYU KARIŞTIRAN ADAM

Adana’da zabıta ekipleri, 16 ton sahte zemzem suyu yakalamış.

*

Olay şu:

Adamın teki, basmış zemzeme çeşme suyunu. Şişeleyip şişeleyip satmış. Milyonlar kazanmış. Yakalanınca da “Müşterilerden şikâyet gelmedi” diye pişkin pişkin kendini savunmuş.

*

Çarpılırım diye korkmak yok. Günaha girerim diye titremek yok. Vebal alırım diye terlemek yok.

Zemzeme su karıştırılıp satılan bir yerde, süte su karıştırılıp satılmasını çok da yadırgamamak lazım.

NE AT ATA BENZİYOR NE ATATÜRK ATATÜRK’E

Yine bir heykel faciası. Bu kez yer: Afyon.

Şehrin önemli bir kavşağına yerleştirilen bu heykel nedeniyle Belediye Başkanı Burcu Köksal’a tepki var.

*

AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, “Heykeldeki orantısızlık, iş bilmezliğin göstergesi. At ata benzemiyor, Atatürk Atatürk’e benzemiyor” diyor.

*

Hep söyledim, yine söylüyorum:

Haberin Devamı

Heykel sanatının hakkını veremeyip heykele bu kadar düşkün olan başka bir ulus yoktur.

LOS ANGELES YANARKEN BIDEN’IN KEYFİ YERİNDE

Los Angeles yanıyor.

Villalar, binalar, evler, arabalar... Hepsi kül oldu.

*

Biden’ın Gazze’nin ateşine odun attığını biliyoruz ama Los Angeles’ta yaşayan herkes İsrail yanlısı değil.

ABD sokaklarında Gazze’yle dayanışma gösterileri yapıldı. Amerikan halkı, Gazze konusunda iyi bir sınav verdi.

Bu nedenle yangını “Gazze’nin intikamı” olarak görmek çok da doğru bir yaklaşım değil.





*

Biden’ın ve ABD karar alıcılarının başına Gazze’de yaşayanların başına ne geldiyse o gelse...

“Beter olun” demek dışında hiçbir şey yapılmaz.

*

Mesela İsrail yanlısı paylaşımlar yapan Hollywood aktörlerinden biri, yanan villasının ardından gözyaşları dökmüştü. Ona “Allah daha büyüğünü versin, gözyaşın hiç dinmesin” demek, süper caizdir.