Gündemde onlar var

Hitabet ve konuşma yeteneğini bayağı beğendim. Spikerlik denilen meslekte kendini epey geliştirmiş demek ki.

*

- UFUK BAYRAKTAR: Cihangir kahvelerinde keşfedilmiş bir sanatçıydı. Zeki Demirkubuz filmlerinde harikalar yaratmıştı. Dizilerde boy gösterme falan derken muazzam bir popülariteyi yakaladı. Fakat adını bir türlü kriminal olaylardan kurtaramadı Ufuk Bayraktar. O mu bu tür olayları buluyor, bu tür olaylar mı onu buluyor, anlamak mümkün değil. Çıkarılması gereken ders şu galiba: Kariyer yönetmek, kariyer inşa etmekten daha zor.

*

- ÇAKAL: Eskiden, çok eskiden assolistlere sahnede ateş edenler olurdu. Sonra bu lanet olay, türkü barlara sıçradı. “Şu türküyü söyledi” falan diye geldi kurşunlar. Bir ara “istediğim şarkıyı söylemedi” bahanesi de bayağı revaçtaydı. Ve geldik bugüne. Şimdi de rap söyleyenlere yöneldi bu tür çirkinlikler. Bakınız: Hayrabolu Ayçiçeği Festivali’nde Çakal’ın ayağından yaralanması. Peki ya gerekçe? Pompalı tüfekle ateş açan şahıs, “Çakal’a ateş açmadım, rastgele ateş açtım” demiş. Çok enteresan bir mazeret doğrusu.

*

- ÖZGÜR ÖZEL: Ekrem İmamoğlu’nun 20 yıl önce açıktan gayrimenkul satışı yaptığını, yani vergi kaçırdığını söylemiş. Tabii “hangimiz yapmadı ki, gayet sıradan bir şey” tadında söylemiş bunu. “Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir göreve talip olan bir kişi için böyle bir şey söylenmesi yakışık almaz” falan dememiş yani. Özgür Özel, açık sözlülüğü biraz fazla mı abartmaya başladı acaba? İmamoğlu duyunca “Ah Özgür kardeşim ah” demiş midir acaba?

*

- NARİN GÜRAN: Katledilen küçük kız. Öyle talihsiz ki... Kimin tarafından hangi amaçla katledildiği bile ortaya çıkmadı. Mahkeme bir karar verdi ama o kararda “katil kim, gerekçe nedir” sorularının tatmin edici yanıtları yok. Birilerini “bunlar katildir” diye mahkûm etti mahkeme ama kimsenin içine sinmedi bu sonuç. Aylarca yapılan tartışmalar da boşa gitti. Şimdi neredeyse en başa dönülecek gibi bir hava var.

*

- ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: Profesyonel bir ekipten “ben bu süreçte ne yapmalıyım” konulu hızlandırılmış bir kurs almalı. Kendi açısından yönetilmesi gereken bir süreç söz konusu. Ancak o hiçbir şey yapmıyor. Yanlış da olsa bir şey yapmıyor.

*

- ERHAN AFYONCU: Sosyal medyayı süper bölmüş bir isim var: Erhan Afyoncu karşıtları, Erhan Afyoncu yanlıları, Erhan Afyoncu’ya tam destek vermeyip son tartışmada yanında yer alanlar, Erhan Afyoncu’ya tam karşıt olmayıp son tartışmada karşısında yer alanlar falan... Bu bölünmelere bakıp da gülümsüyor mudur acaba?

*

- YOSHİ ENOMOTO: Sosyal medyada tanıdım kendisini. Yeryüzünün en sempatik Japon’u. Yedi yıldır Türkiye’de yaşıyordu. Tam bir Türkiye aşığı. Oturma izni başvurusu reddedilmiş Yoshi’nin. Durumu izah biçimi çok şeker “Aşk böyle bir şey. Sevsen de sevilmezsen olmuyor”. Paylaşımını da şu sloganla bitirmiş: “Yaşasın Türkiye”. Fakat Yoshi’nin bir hatası var. Kendisine “çalışma izni al ve yasal kalışını gerekçelendir” denmiş. Buna bir türlü yanaşmadığı gibi çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiş. Buradan Yoshi’ye sesleniyorum: Madem çok seviyorsun, o zaman başvur şu çalışma iznine.

*

- BÜLENT TEZCAN: CHP’nin önde gelen isimlerinden. Ilımlı bulurum. Severim kendisini. Fakat iddialara göre... İki kızı ve damadı, Kuşadası Belediyesi’nde işlerini gayet güzel yürütüyorlarmış. Nepotizme savaş açan bir partinin nepotizm iddialarına konu olması... En azından düşündürücü.

*

- EBRU GÜNDEŞ: Evleniyor, mutlu oluyor, hooop! Eşinin bir sürü alengirli işleri ortaya çıkıyor. Bu kısır döngüden bir türlü kurtulamadı bahtsız sanatçımız. Bakınız: Son evlendiği eşi Murat Özdemir, suç örgütü üyeliğinden gözaltına alınmış. Bu talihsiz çarkı, bir gün umarım kırar.

*

- MADURO: Venezuela Devlet Başkanı Nicolos Maduro, ABD’nin Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi göndermesine tepki göstererek şöyle demiş: “Amerikan emperyalizmine karşı zafer kazanacağız”. Emperyalizm falan deyip direnişten söz eden bir sen kaldın Maduro. Durma, devam.

*

- JAVİER BARDEM: Bu oyuncuyu severdim, dünden itibaren daha da çok sevmeye başladım. Çünkü süper bir açıklama yapmış. Demiş ki: “İsrail ordusu Nazi’dir. Schindler’in Listesi filmindeki Amon Göth’ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir Nazi subayıydı. Kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil eden biriydi o. Bugün İsrail ordusu, Filistin halkına karşı aynı insanlıktan çıkma mantığını uyguluyor”.

BAKAN URALOĞLU’NUN DÜN ATTIĞI TEMELİN MANA VE ÖNEMİ

ULAŞTIRMA Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem kişisel hayatının hem de Türkiye’nin en önemli temelini attı dün.

*

Temeli atılan proje:

Kars / Iğdır / Aralık / Dilucu demiryolu hattı.

*

Hattın özelliklerine bakalım:

Uzunluk: 224 km. / Çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu. / Yolcu kapasitesi: Yıllık 5.5 milyon yolcu. / Yük kapasitesi: Yıllık 15 milyon ton. / 5 tünel. / 19 aç kapa tünel. / 3 viyadük. / 10 köprü. / 144 altgeçit. / 27 üstgeçit. / 480 menfez. / Bitiş tarihi: 2029.

*

Bu sadece bir demiryolu projesi değil.

Bu hatla birlikte şunlar olacak:

*

- Türk dünyası birbirine bağlanacak.

- Türk devletleri arasında enerji ve lojistik köprüsü kurulacak.

- Yeni bir ticaret yolu açılacak. Asya’nın tedarik ağı güçlenecek.

- Türkiye, bölgesel kalkınma ve işbirliğinin merkez üssü haline gelecek.

- Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşım zinciri kurulacak.

- Taşıma süreleri ve maliyet azalırken ticaret hacmi ve yatırımlar artacak.

*

Bakan Uraloğlu dün çok heyecanlıydı, çok gururluydu.

Heyecanlanmakta da gururlanmakta da çok haklı Bakan Bey.

Çünkü attığı temel...

Türkiye’nin yıllardır hayalini kurduğu çok önemli bir gelişmenin ilk adımıdır.

TCG ANADOLU’DA 350 GENÇ

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikten söz etmek istiyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre olay şu:

*

Akademi, kültür, spor ve teknoloji alanlarında başarı gösteren 350 genç, bugün TCG Anadolu gemisinde tarihi bir yolculuğa çıkıyormuş.

“Zafer Yolculuğu” adı verilen bu programda gençler hem TCG Anadolu’yu yakından tanıma hem de “Mavi Vatan” vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacakmış.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu anlamlı programda gençlere gün boyu eşlik edecekmiş.

Heyecan verici bir yolculuk bu.

Gençlerin TCG Anadolu’dan gelecek fotoğraflarını dört gözle beklediğimi belirtmeliyim.