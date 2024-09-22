Gündem: Kumar siteleri ve yasadışı bahis... Tuzaklarla dolu bir dünya

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Kumar oynatan bu sitelerin yöntemleri tehlikeli kurnazlıklarla dolu.

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Müstehcenlik ve pornografi var bu sitelerde. Sevilen çizgi karakterler var. Popüler oyunlar var.

Cazip grafiklerle, eğlenceli karakterlerle gençlerin ilgisini çekiyorlar.

18 yaş sınırı falan da yok bu sitelerde.

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Gençler, aileler bu sitelerin kurbanı haline gelmiş durumdalar. Erozyon büyük. Bağımlılıklar artıyor.

Aileler parçalanıyor, gençler suça itiliyor.

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Türkiye’de 8 - 10 milyon kişinin yasadışı kumara bulaştığı tahmin ediliyormuş.

Korkunç bir rakam bu.

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Bu siteler her yerdeler: Kaçak maç yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, korsan dizi / film sitelerinde.

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Sen kumarhaneleri kapatmışsın, yasal olarak izin vermiyorsun ama senin yasağını dinleyen kim.

İnternetteki kumar siteleri, tıkır tıkır işliyor. Dur diyen yok.

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Sadece bireyler mi zarar görüyor bu kumar işinden?

Tabii ki hayır. Memleket ekonomisi de büyük zararda.

Her yıl 10 milyar doların, kumar siteleriyle ve yasadışı bahisle yurtdışına kaçırıldığı tahmin ediliyor.

10 milyar dolar deyip de geçmeyelim: Cari açığın yüzde 25’i.

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Nereye gidiyor bu 10 milyar dolar?

Suç örgütlerine gidiyor. Terör örgütlerine gidiyor. Uyuşturucu baronlarına gidiyor. İnsan kaçakçılarına gidiyor.

TUZAK NASIL KURULUYOR

Tuzak kurmanın yollarını bulmuş adamlar.

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- Mesela yurtdışında oynanan popüler maçların yayınlarına müdahale ederek elektronik reklamlar yerleştiriyorlar.

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- Mesela milli maçlarda, takımlarımızın Avrupa kupalarındaki ön eleme maçlarında, yabancı liglerdeki büyük karşılaşmalarda yayıncılarla ve reklam hakları sahipleriyle anlaşıyorlar. Böylece elektronik reklam yerleştirme yapıyorlar, saha kenarındaki LED ekranlarda yerlerini alıyorlar. Türkiye’deki yayıncılar, teknik olarak oradan gelen yayınlara müdahale edemiyor.

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- Mesela komik videolar, maç görüntüleri ve popüler içeriklerle dolu sosyal medya hesaplarında her gün milyonlarca kişiye ulaşıyorlar ve kumar sitelerinin tanıtımını yapıyorlar.

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Bu reklamlarla ilgilerini çektikleri kişilere, olağandışı oranlarla cazip teklifler sunuyorlar.

Bu cazip tekliflere kanıp sitelere üye olan kullanıcılar, sonrasında casino oyunları ve çekici içeriklerle karşılaşıyorlar.

Başta gençler olmak üzere herkes, kolayca bu kirli ağın içine düşüyor.

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Kişilerden öncelikle bir üyelik oluşturması isteniyor. Üyelik için adı-soyadı, telefonu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin verilmesi zorunlu tutuluyor.

Daha sonra hesaba para yatırılması isteniyor. Para yatırma sayfasına gelindiğinde onlarca seçenek çıkıyor fakat bu seçeneklerin hemen hepsi, kişileri siber dolandırıcılığa maruz bırakmak üzere kurgulanıyor.

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Örneğin banka üzerinden para yatırmak istendiğinde, kişilerden banka hesap numarası, müşteri numarası, interaktif şifre istenebiliyor.

Bu bilgiler verildikten sonra hesaptan otomatik para çekilerek bahis hesaplarına aktarılıyor. Böylece bu kumar çeteleri, mağdurların hem kişisel bilgilerini hem de banka hesaplarını ve şifrelerini ele geçirmiş oluyor.

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Kredi kartı ile oyun oynama imkânı da veriyor adamlar. Yani kullanıcılar, olmayan parayla riskli bahislere itiliyorlar.

Hız, bu sistemin en büyük silahı:

Para anında sisteme yatırılıyor, oynanıyor ve bu hız, bağımlılıkları ve kayıpları artırıyor.

TOPYEKÛN SAVAŞ ŞART

Kumarın ve yasadışı bahsin yöntemleri sofistike ve karmaşık. Adamlar dijital dünyanın açıklarını çok iyi bulmuşlar.

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Mücadelenin de buna göre yapılması gerekiyor. Tek bir kurumun baş edebileceği bir iş değil bu.

Her kuruma ayrı ayrı görevler düşüyor bu mücadelede:

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-Bankalar ve finans kuruluşları, kripto varlıkları ve ödeme sistemlerini daha sıkı denetim altına almalı.

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-MASAK, çok daha sıkı denetimler gerçekleştirmeli. Kumar dünyasında büyüyen suç örgütleri MASAK’ın da atacağı adımlarla engellenmeli.

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-Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları, gençleri ve aileleri bilinçlendirmeli.

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- Yasadışı bu sitelere erişim, yapay zeka destekli sistemlerle engellenebilir. Bu yol denenmeli.

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- Kumar ve yasadışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına daha sıkı denetimler uygulanmalı.

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-BTK’nın yetki alanındaki tüm kurum ve kuruluşlar, yaptırımları arttırmalı.

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- Korsan maç ve dizi yayını yapan siteler kapatılmalı.

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-Telekomünikasyon şirketleri, veri sağlayıcılar... Hepsi ortak bir oluşum ile bu illegal yapıların hizmet almasını engellemeli.

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-SMS’lerle akılları çelmeye çalışan kötü niyetli organizasyonlar, telekomünikasyon kurumlarına ulaşamamalı.

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-İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, kanunların uygulanması ve yaptırımlar konusunda daha caydırıcı adımlar atmalı. Yasadışı kumar suçu nedeniyle yakalananlara daha etkili cezalar verilmeli.