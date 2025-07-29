Günah keçisi değil günahın ta kendisi

Haberin Devamı

Sürüyle nedeni var:

- Mesela iklim değişikliği.

- Mesela yanan sigara izmaritini ormana atmak.

- Mesela ormanda mangal yapmak.









- Mesela anız yakmak.

- Mesela enerji nakil hatlarındaki sorunlar.

- Mesela ormana bırakılan cam şişeler.

*

Peki ya sabotaj?

*

O da var. O da var.

İşte bakın:

Dünden beri hepimiz Bursa’da benzinle orman yakarken suçüstü yakalanan FETÖ iltisaklı haini konuşuyoruz.

*

Orman yangınlarının çıkış nedeni, tabii ki sadece sabotaja bağlanamaz. Bir “günah keçisi” bulup tüm sorumluluk tabii ki sabotaja yüklenemez.

Bu tamam.

Ama Bursa’da yakalanan hainin “günah keçisi” olmadığı, günahın ta kendisi olduğu da bir gerçek.

*

Galiba en iyisi raconu şöyle kesmek:

*

Haberin Devamı

- “Sabotaj mabotaj yok kardeşim, günah keçisi aramayın” demek de yanlış.

- “Hepsinin nedeni sabotajcılar, yakıyorlar ormanları abi” demek de yanlış.



ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İÇİN YAKMIŞ



Bursa’da orman yakarken suçüstü yakalanan hainin...

- Kafam çok bozuktu.

- Ailemle dargındım.

- Ömür boyu hapse girmek istedim.

Falan tarzı ifadelerine pek de aldırış etmemek lazım.

*

Ne de olsa FETÖ’cülüğün onda dokuzu...

Sinsiliktir, yalancılıktır, aldatmadır, hiledir, desisesidir.

*

Bu adamın örgütsel bağını perdelemek için deli numarası yapıyor olma ihtimali çok yüksek.

AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLAR İSRAİL’İ BİTİRİYOR, TÜKETİYOR



Gazze’den fotoğraflar geliyor: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocuk fotoğrafları.

Bakmaya dayanamıyorsun.

*

Bu fotoğraflar geldikçe...

- Dünyada İsrail’e yönelik nefret daha da körükleniyor.

- Avrupa başkentlerinde vicdan ayaklanmaları artıyor.









- İnsanlığın İsrail’e tahammülü azalıyor.

- Avrupa liderleri, İsrail’den uzaklaşmak zorunda kalıyor.

- İsrail’i savunmak, dünyanın en zor işi haline geliyor.

*

İsrail, Gazzeli çocukları açlıktan öldürmeye kalkarak...

Kendi geleceğini tehlikeye attı. Kendi varlığına kastetti.

*

Hiçbir HAMAS eylemi, İsrail’e bu kadar büyük darbe vuramazdı.

Haberin Devamı

İsrail’in varoluşu, hiç bu kadar tehlikeye girmemişti.

*

Bu saatten sonra...

İsrail’in tüm dünyanın gözünde bir nefret objesi olmaktan kurtulması çok zor.

*

Açlıktan ölüme terk edilen Gazzeli çocuklar...

İsrail’i mahvediyor, perişan ediyor, bitiriyor, tüketiyor.

HAVADA, KARADA TAMAM DENİZDEKİ NE ZAMAN



“İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak” diye anılan bir hanım var.

*

Bu hanım...

- Uçakta rezalet çıkardı. Yani hava rezaletini tamamladı.









- Aracıyla rezalet çıkardı. Yani kara rezaletini tamamladı.

*

Bakalım ne zaman bir teknede rezalet çıkararak...

“Kara / Hava / Deniz” üçlemesini tamamlamış olacak?



CHOBANİ’NİN GREEK OLMAYAN YOĞURTLARI OLAMAZ MI



ChobanI, Türkiye’ye satış yapmıyor.

Haberin Devamı

Buna rağmen Fenerbahçe’ye sponsor oldu.

Demek ki bu topraklarla bağını koparmak istemiyor.

*

Bu duruma güvenerek söylüyorum:

*

Sattığı yoğurtların üzerine “Greek Yogurt” yazıyor ya...







Bununla ilgili bir şeyler yapamaz mı?

*

Biliyorum.

Amerika’da yoğurt, “Greek yogurt”, yani “Yunan yoğurdu” olarak tanınıyor.

Piyasa koşulları açısından Chobani de buna uyum sağlamak durumunda.

*

Ama buna rağmen Chobani, Amerika’ya sattığı yoğurtların hiç değilse bir kısmının üzerine “Greek Yogurt” yerine “Türk Yoğurdu” yazamaz mı?

LVBEL C5 İLE MUSTAFA SANDAL ARASINDAKİ FARKLAR



- LVBEL C5: “Onlar eleştirir, baba Porsche sürer” tarzı sert gerçekçi bir şarkıcı... MUSTAFA SANDAL: “Onun arabası var, maalesef ruhu yok” tarzı pop naifliğin şarkıcısı.

*

Haberin Devamı

- LVBEL C5: Dijital çağın hırt, kendinden emin, seyircisine bile kafa tutan çocuğu... MUSTAFA SANDAL: Analog çağın masumiyet müzesi.

*

- LVBEL C5: Esenyurt çocuğu. MUSTAFA SANDAL: Etiler çocuğu.

*

- LVBEL C5: Taktik maktik yok.. Bam bam bam. MUSTAFA SANDAL: Tepeden tırnağa taktik ve strateji.

*

- LVBEL C5: Z kuşağının tüm anlamsızlığını yüklenerek dünyayla dalgasını geçen bir çocuk. MUSTAFA SANDAL: X kuşağının anlam arayışıyla yaralı bir biçaresi.