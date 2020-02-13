Güme gitti siyasi ayak

Şu iki sorudan çıkmıştı:
*
- BİRİNCİ SORU: FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsaydı hangi siyasiler başa geçecekti?
*
- İKİNCİ SORU: FETÖ’nün kripto askerleri, kripto hukukçuları falan ortaya çıktı... Neden kripto siyasileri ortaya çıkmıyor, çıkarılmıyor?
*
Cevabı aranan iki soru buydu...
Asıl mesele bu iki soruydu...
Bu iki soruyla başlamıştı her şey...
*
Peki biz bugün neyi tartışıyoruz?
*
CHP diyor ki:
Siyasi ayak sensin!
*
AK Parti diyor ki:
Asıl siyasi ayak sensin!
*
Şundan adım gibi eminim:
Tartışmanın bu hale gelmesi ve getirilmesi, siyaset dünyasındaki kripto FETÖ’cülerin bayağı bir rahatlamasına yol açmıştır, açıyordur.
CHP’Lİ MİLLETVEKİLİNE BOYKOT ŞAKASI YAPTIM
GEÇEN akşam CNN Türk’te Tarafsız Bölge’deyiz.
Telefonuma WhatsApp’tan bir mesaj geldi.
*
Baktım mesaj CHP’li bir milletvekilinden gelmiş.
Milletvekili, o anda Tarafsız Bölge’de tartışılan bir konuyla ilgili kendi görüşünü belirtiyor. “O iş öyle değil şöyle” diye açıklık getirmeye çalışıyor.
*
Programdayım falan demeden hemen hızla şu mesajı yazıp gönderdim CHP’li milletvekiline:
“Boykot var... Alooo! Size yasak bizi izlemek... İhbar ederim ha!!!!”
*
Adı bende saklı CHP milletvekili, bir “gülücük işareti”yle hızla uzaklaştı WhatsApp’tan.
KIRIK TÜRKÇESİYLE BİZE ŞİRİNLİK YAPAN AMERİKALI
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara’ya gelir gelmez kendisine uzatılan mikrofonlara kırık bir Türkçeyle öyle şirinlikler yaptı ki...
Temel derdinin “Rusya’yı bırakın, Amerika’yla iş tutun... Rusya’dan dost olmaz, bizden dost olur” mesajı vermek olduğunu çocuklar bile anladı.
*
Eskiden bu işler çok daha sofistike, çok daha dolaylı, çok daha çaktırmadan, çok daha ciddi bir şekilde yapılırdı.
*
Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey.
BİR DEFNE SAMYELİ ANALİZİ
DEFNE Samyeli, genel olarak “Yahu amma da cool kadın!” diye selamlanan bir kadındı.
En azından böyle bir imaj veriyordu.
*
Özel hayatından gideni mesele etmeye tenezzül etmeyecek, nasıl gitmiş olursa olsun gidenin gidiş tarzını diline dolamayacak, hele bunu kamu önünde hiç mi hiç yapmayacak bir duruşu vardı.
*
Yıktı bu imajını Defne Samyeli!
Bozdu bu duruşunu.
*
Ne çıkar bundan? Şu çıkar: Demek ki çok ama çok kızmış!
*
Gerçi hakiki bir “cool kadın” bu tür durumlara kızmaz, kızsa da belli etmez ama neyse neyse...
KORKARIM Kİ KADİR ŞEKER OLAYI ŞUNA YOL AÇACAK
KADİR Şeker’in katil olmasının, Kadir Şeker’in kurtardığı kadının açıklamalarının falan... Korkarım ki şöyle bir etkisi olacak:
*
- Sokakta kadına şiddet uygulayan adama, “Aman! Aman! Ben hiç karışmayayım bu işlere” diyerek müdahale edilmeyecek.
*
- “Merhametten maraz doğar” anlayışı herkesi etkisi altına alacak ve merhametten hızla uzaklaşılacak.
*
- Bir erkek, bir kadını acımasızca döverken... “Hop” bile denmeyecek, başlar çevrilerek geçip gidilecek.
*
Oysa sokaklarda şiddet gören kadınların kahramanlara ihtiyacı var. (NOT:Kahramanların ille de bıçak taşımaları gerekmiyor tabii ki.)
CAMİ/KİLİSE KONUSUNDA ERDOĞAN DA AYNI FİKİRDE
“TAKSİM Meydanı’nda cami yapıldı, şimdi sıra Aya Triada Kilisesi’nin önünü açmakta” diye bir yazı yazmıştım geçen gün.
*
Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da benimle aynı görüşteymiş.
2013’te yaptığı bir açıklamada aynen şöyle demiş Erdoğan:
*
“Kilisenin önündeki tüm dükkânları kaldıralım diye kilise vakfıyla konuşacağız. Kilise meydana çıksın. Diğer tarafta cami olsun. Bizim medeniyet anlayışımızın çok güzel bir göstergesi olsun.”
EKREM İMAMOĞLU NEREYE KOŞUYOR
İLK ortaya çıktığında şöyle biriydi Ekrem İmamoğlu:
*
Kucaklayıcıydı, hem de biraz fazla kucaklayıcıydı. Sinirleri alınmış gibiydi, sokakta kendisine en olmayacak lafları atanları bile tebessümle karşılıyordu. Öyle pozitifti ki, “Oh be! Özlemişiz böylesini” dedirtiyordu. Konusuna odaklıydı, başka alanlara dalmıyordu. Süper çalışkandı, İstanbul sokaklarını dört dönüyordu. Sempatikti, başında bir sempati halesi varmış gibi geliyordu herkese...
*
Bugünlerde Ekrem İmamoğlu:
*
Öfke kontrolü sorunları yaşıyor... Kendisini kızdırmak için edilmiş bir söze, burada yazmaktan hicap edeceğim tarzda bir küfürle karşılık veriyor... Deprem bölgesinden tatil bölgesine gitmenin münasebetsizliğini bir türlü kavrayamıyor... Sinir küpü olmuş gibi bir hali var...
*
Bu gidiş, gidiş değil.
Güme gitti siyasi ayak
Nereden çıkmıştı siyasi ayak tartışması?
Şu iki sorudan çıkmıştı:
*
- BİRİNCİ SORU: FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsaydı hangi siyasiler başa geçecekti?
*
- İKİNCİ SORU: FETÖ’nün kripto askerleri, kripto hukukçuları falan ortaya çıktı... Neden kripto siyasileri ortaya çıkmıyor, çıkarılmıyor?
*
Cevabı aranan iki soru buydu...
Asıl mesele bu iki soruydu...
Bu iki soruyla başlamıştı her şey...
*
Peki biz bugün neyi tartışıyoruz?
*
CHP diyor ki:
Siyasi ayak sensin!
*
AK Parti diyor ki:
Asıl siyasi ayak sensin!
*
Şundan adım gibi eminim:
Tartışmanın bu hale gelmesi ve getirilmesi, siyaset dünyasındaki kripto FETÖ’cülerin bayağı bir rahatlamasına yol açmıştır, açıyordur.
CHP’Lİ MİLLETVEKİLİNE BOYKOT ŞAKASI YAPTIM
GEÇEN akşam CNN Türk’te Tarafsız Bölge’deyiz.
Telefonuma WhatsApp’tan bir mesaj geldi.
*
Baktım mesaj CHP’li bir milletvekilinden gelmiş.
Milletvekili, o anda Tarafsız Bölge’de tartışılan bir konuyla ilgili kendi görüşünü belirtiyor. “O iş öyle değil şöyle” diye açıklık getirmeye çalışıyor.
*
Programdayım falan demeden hemen hızla şu mesajı yazıp gönderdim CHP’li milletvekiline:
“Boykot var... Alooo! Size yasak bizi izlemek... İhbar ederim ha!!!!”
*
Adı bende saklı CHP milletvekili, bir “gülücük işareti”yle hızla uzaklaştı WhatsApp’tan.
KIRIK TÜRKÇESİYLE BİZE ŞİRİNLİK YAPAN AMERİKALI
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara’ya gelir gelmez kendisine uzatılan mikrofonlara kırık bir Türkçeyle öyle şirinlikler yaptı ki...
Temel derdinin “Rusya’yı bırakın, Amerika’yla iş tutun... Rusya’dan dost olmaz, bizden dost olur” mesajı vermek olduğunu çocuklar bile anladı.
*
Eskiden bu işler çok daha sofistike, çok daha dolaylı, çok daha çaktırmadan, çok daha ciddi bir şekilde yapılırdı.
*
Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey.
BİR DEFNE SAMYELİ ANALİZİ
DEFNE Samyeli, genel olarak “Yahu amma da cool kadın!” diye selamlanan bir kadındı.
En azından böyle bir imaj veriyordu.
*
Özel hayatından gideni mesele etmeye tenezzül etmeyecek, nasıl gitmiş olursa olsun gidenin gidiş tarzını diline dolamayacak, hele bunu kamu önünde hiç mi hiç yapmayacak bir duruşu vardı.
*
Yıktı bu imajını Defne Samyeli!
Bozdu bu duruşunu.
*
Ne çıkar bundan? Şu çıkar: Demek ki çok ama çok kızmış!
*
Gerçi hakiki bir “cool kadın” bu tür durumlara kızmaz, kızsa da belli etmez ama neyse neyse...
KORKARIM Kİ KADİR ŞEKER OLAYI ŞUNA YOL AÇACAK
KADİR Şeker’in katil olmasının, Kadir Şeker’in kurtardığı kadının açıklamalarının falan... Korkarım ki şöyle bir etkisi olacak:
*
- Sokakta kadına şiddet uygulayan adama, “Aman! Aman! Ben hiç karışmayayım bu işlere” diyerek müdahale edilmeyecek.
*
- “Merhametten maraz doğar” anlayışı herkesi etkisi altına alacak ve merhametten hızla uzaklaşılacak.
*
- Bir erkek, bir kadını acımasızca döverken... “Hop” bile denmeyecek, başlar çevrilerek geçip gidilecek.
*
Oysa sokaklarda şiddet gören kadınların kahramanlara ihtiyacı var. (NOT:Kahramanların ille de bıçak taşımaları gerekmiyor tabii ki.)
CAMİ/KİLİSE KONUSUNDA ERDOĞAN DA AYNI FİKİRDE
“TAKSİM Meydanı’nda cami yapıldı, şimdi sıra Aya Triada Kilisesi’nin önünü açmakta” diye bir yazı yazmıştım geçen gün.
*
Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da benimle aynı görüşteymiş.
2013’te yaptığı bir açıklamada aynen şöyle demiş Erdoğan:
*
“Kilisenin önündeki tüm dükkânları kaldıralım diye kilise vakfıyla konuşacağız. Kilise meydana çıksın. Diğer tarafta cami olsun. Bizim medeniyet anlayışımızın çok güzel bir göstergesi olsun.”
EKREM İMAMOĞLU NEREYE KOŞUYOR
İLK ortaya çıktığında şöyle biriydi Ekrem İmamoğlu:
*
Kucaklayıcıydı, hem de biraz fazla kucaklayıcıydı. Sinirleri alınmış gibiydi, sokakta kendisine en olmayacak lafları atanları bile tebessümle karşılıyordu. Öyle pozitifti ki, “Oh be! Özlemişiz böylesini” dedirtiyordu. Konusuna odaklıydı, başka alanlara dalmıyordu. Süper çalışkandı, İstanbul sokaklarını dört dönüyordu. Sempatikti, başında bir sempati halesi varmış gibi geliyordu herkese...
*
Bugünlerde Ekrem İmamoğlu:
*
Öfke kontrolü sorunları yaşıyor... Kendisini kızdırmak için edilmiş bir söze, burada yazmaktan hicap edeceğim tarzda bir küfürle karşılık veriyor... Deprem bölgesinden tatil bölgesine gitmenin münasebetsizliğini bir türlü kavrayamıyor... Sinir küpü olmuş gibi bir hali var...
*
Bu gidiş, gidiş değil.