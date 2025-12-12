Güllü’nün kızı olayı Mehmet Akif olayı

Haberin Devamı

- BİR: Güllü’nün kızı olayı.

- İKİ: Televizyoncu Mehmet Akif Ersoy olayı.

Bu iki olay, hepimizi çok etkiledi.

Oysa ne diyordu Kartacalı şair?

“İnsana ait olan hiçbir şey bana yabancı değildir.”

Bu iki olay karşısında şoke oluyorsak, sarsılıyorsak, aşırı etkileniyorsak, örseleniyorsak, şaşırıyorsak, hayret ediyorsak...

Demek ki...

İnsana ait olan bazı şeyler bize yabancıymış.

SON GÜNLERDE SÜREKLİ MIRILDANDIKLARIM

- Şöhreti hazmetmek, şöhrete ulaşmaktan kesinlikle daha zor.

- Başkalarının yaşadığı felaketlerden zevk almak, zevklerin... En haini, en iğrenci, en gaddarı.

- Bir makama gelince düşüşün başladığı yer: Şımarmanın başladığı yerdir.

- Düşene vurmak ile suçlananı korumaya çalışmak arasında bir yer vardır herhalde.

- Masumiyet karinesi nedir? Sadece kendi tarafından biri suçlandığında akla gelen şeydir.

LANETLİ KÖŞKTEN SONRA LANETLİ TELEVİZYON KANALI

ESKİDEN lanetli köşkler varmış İstanbul’da.

Oturana, satın alana yar olmazmış.

Bir televizyon kanalı için de aynı şeyi söylemeye başladılar.

Satana, satın alana, yöneticilik yapana falan yar olmuyormuş söz konusu televizyon kanalı.

Bir liste çıkarıyorlar.

Uzun upuzun bir liste:

Kenan Tekdağ, Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy falan.

Sonra da diyorlar ki: Bu kanal lanetli.

Listeyi inceleyince insanın lanet öykülerine, batıl inançlara olan mesafesi daralıyor vallahi.

DOKUNULMAZLIK YANILGISI

- İktidara mensup dostlara sahip olmak...

- Devlet katlarında azıcık muteber hale gelmek...

- Önemli adamlarla önemli ilişkiler kurmak...

- Bir koruma kalkanıyla çevrili olduğunu sanmak.

Demek ki bazen acayip yanıltıcı olabiliyormuş.

BU BİR SİYASİ ELEŞTİRİ MİDİR

ENVER Aysever’in sağcılık eleştirisi şöyle:

*

“Ahlakı bozan Menderes’tir ilk başta. Menderes’ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz.”

*

Tamam, arkadaş.

Enver Aysever gözaltına alınmasın, Enver Aysever tutuklanmasın.

Ama şu sözleri de “Ne var canım, siyasi eleştiri yapmış” diye yumuşatmayın.

Ya da “Sağcılığı eleştirdi diye tutuklandı” deyip ne dediğini saklamayın.

ZEYNEL EMRE’NİN OKUMADIĞI BÖLÜM

BİR adam var.

Sokak röportajlarında bin bir kılığa bürünüp iktidara şiirlerle, şarkılarla yükleniyor.

*

Bu adam tutuklandı.

Neden?

Cumhurbaşkanı’na hakaretten.

*

CHP’nin yeni sözcüsü Zeynel Emre, “Ne var canım adamın dediğinde” diyerek...

Söylediklerinin bir bölümünü okudu:

*

“Elinde Kuran / Dilinde yalan / Yahudiden ödül alan.”

*

Sonra da “Bunlar siyasi hicivdir, ne var bunda” dedi Zeynel Emre.

*

Oysa o adamın Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ı son derece çirkin biçimde diline doladığı bölümler de vardı.

Papa’yı falan da araya karıştırdığı.

Zeynel Emre nedense o bölümü hiç okumadı, o bölüme hiç girmedi.

*

Neden acaba?

Utanmış olabilir mi?