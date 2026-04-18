×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Gülistan Doku için çok teşekkürler

TUNCELİ BAŞSAVCISI EBRU CANSU | Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak Gülistan Doku dosyasını yeniden açtınız…

Haberin Devamı

Kararlılıkla olayın üzerine gittiniz. Cinayetin organize biçimde karartılma çabasına yıllar sonra son verdiniz. Görevinizi hakkıyla yerine getirdiniz. Çok teşekkürler Ebru Başsavcımız çok teşekkürler.

*

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK

Adalet Bakanı olarak soruşturmaya müdahale etme ve talimat verme yetkiniz yok, bunu biliyoruz. Ama kamuoyu önünde “Sonuna kadar gidilmesi gerekir” diyerek soruşturmanın cesaretini ve kararlılığını arttırdınız. Bu tür soruşturmaların ihtiyaç duyduğu atmosferi, iklimi oluşturdunuz. Çok teşekkürler Adalet Bakanı Akın Gürlek.

Haberin Devamı

*

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ

Herkesin gözü eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in üzerindeydi. Çok ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı’nda Başmüfettiş olarak görev yapan Sonel’in açığa alınması gerekiyordu. Hepsini yaptınız. Çok teşekkürler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi.

RABİA NAZ’LAR, ROJİN’LER, NARİN’LER

ADALET Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde bir ekip kurmuş.

Bu ekip, vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecekmiş.

*

Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz dosyası da Rojin Kabaiş dosyası da inceleniyormuş.

Faili meçhul kalmış kadın ve çocukların dosyalarının üzerine titizlikle gidilecekmiş.

*

Bu yol, çok hayırlı bir yol.

Toplumdaki adalet duygusu ancak böyle yaklaşımlarla oluşabilir.

Haberin Devamı

BAŞKA TÜRLÜ BİR ŞEY

DÜŞÜNÜN:

Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki bir çocuk, Arjantin’de yaşayan yaşıtlarıyla sosyalleşiyor.

Maraş’taki çocuk ile Arjantin’deki çocuğun...

Dili, üslubu, ilgi alanı, kültürü, hissiyatı aynı.

Ortak bir evrenleri var bunların.

*

- Bunlar konvansiyonel medyada yayınlanan dizilere falan dönüp de bir saniyecik bile bakacak tipler değil.

*

- Bunların televizyonların gündüz kuşaklarının kıyısından bile geçmediklerine emin olabilirsiniz.

*

- Bunların bilgisayar oyunlarının etki alanını kat be kat aşan başka türden bir alemin insanları olduğunu da sakın unutmayın.

*

Kısacası...

Bunlar küresel yeni bir dalganın ortaya çıkardığı çok tuhaf, çok marazi, çok değişik çocuklar.

*

Haberin Devamı

Maraş’taki çocuk, Elliot Rodger diye birini profil yapmış.

Kim bu Elliot Rodger?

“Incel manifestosu” diye bir metin yayınlayarak dünyanın değişik yerlerinde yedi ayrı katliamın referansı olan biri.

Dikkat!

Maraş’ta yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, Elliot Rodger’in manifestosunun etkisi altında!

*

Başka türlü bir şeyle karşı karşıyayız yani.

Yepyeni, karmaşık, kendine özgü, bambaşka bir sorun bu.

Geleneksel yöntemler, bir yere kadar sorunu çözebilir.

Bir yerden sonrası içinse... Başka türlü bir şey gerekiyor.

HA ŞÖYLE TOM BEY

Şöyle demiş Tom Barrack:

*

“Türkiye şakaya gelmeyecek, bulaşılmayacak ülke.”

*

Ha şöyle Tom Bey.

Konuşacaksan hep böyle konuş.

KAMERA KARŞISINDA HIÇKIRMAK

Haberin Devamı

ARTIK her şeyin şov olduğu, her şeyden içerik üretildiği, her şeyden tık elde edildiği bir kahrolası bir dünyada yaşıyoruz.

*

Kahramanmaraş’ta bir hemşirenin, okul saldırısından sonra aracına kurduğu cep telefonunun kamerası karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayarak içerik üretmesi...

Böyle bir dünyada yaşadığımızın bir başka lanet olası kanıtı olarak kayıtlara geçti.

REAKSİYONSUZLUK

BİRİCİK Suden, şöyle bir paylaşım yapmış:

*

“Neden okul olayıyla ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim: Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum.”

*

Bu paylaşımda benim anlamadığım husus şu oldu:

*

Haberin Devamı

Biricik Hanım yalandan da olsa “çok üzüldüm çok” falan diye bir paylaşım yapsaydı.

Bunun kendisinin kortizol seviyesine ya da kas gelişimine nasıl bir olumsuz etkisi olurdu acaba?

*

Ama Allah’ın sopası yok.

Yaptığı paylaşım nedeniyle hayatının en büyük negatif beslenmesiyle karşı karşıya kaldı Biricik Hanım.

Ne diyelim. Afiyet olsun.

Biricik Suden

Yazarın Tüm Yazıları

