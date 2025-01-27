Grand Çakal’ın yedi çakallığı

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Dünkü Hürriyet’te Halit Ergül’ün savcılık ifadesini yayınladık.

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Savcılık ifadelerini okuduğumda şunu dedim:

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Bu adam, gerçekten de tam bir grand çakalmış.

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İşte ifadelerden benim çıkardığım yedi çakallık:

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- ÇAKALLIK BİR: “Mutfaktaki elektrikli eşyalar aşçıbaşının kontrolünde” diyerek suçu mutfakta görevli olan otelin aşçıbaşına atma çakallığı yapıyor.









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- ÇAKALLIK İKİ: Turizm Bakanlığı’nın bir yangın denetimi yapmadığını bal gibi bildiği halde “Bakanlığın yangın denetiminden geçtik, hiçbir eksiğimiz yoktu” diyerek çakallık yapıyor.

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- ÇAKALLIK ÜÇ: “Yangın olduğunda güvenlik görevlilerimizin ikaza basması gerekiyordu” diyerek suçu otelin güvenlik görevlilerine atma çakallığı yapıyor.

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- ÇAKALLIK DÖRT: Bolu Belediyesi, bu adama “Senin otelin yangın açısından felaket durumda” şeklinde bir yangın raporu vermişti. Bu rapordan hiç söz etmeyerek çakallık yapıyor.

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- ÇAKALLIK BEŞ: “İtfaiye bize hiç denetim yapmadı” diyerek faciadan 40 gün önce Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nin yaptığı denetimi saklama çakallığı yapıyor.

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- ÇAKALLIK ALTI: Otelinde alarm çalışmamış, duman dedektörü çalışmamış, yağmurlama sistemi çalışmamış, yangın merdiveni çalışmamış... Yani hiçbir şey çalışmamış. Yine de “her şey mükemmeldi” deme çakallığı yapıyor.

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- ÇAKALLIK YEDİ: Yangın alarmının, yangında hasar aldığını söylüyor. “Yangında hasar alan yangın alarmı mı olur” sorusunun kimsenin aklına gelmeyeceğini düşünerek başka bir çakallık yapıyor.

ESKİ ALÇAKLAR BÖYLE DEĞİLDİ BUNLAR YENİ TİP ALÇAKLAR



Skype ve Telegram üzerinden organize olan bir grup, Kartalkaya faciasında yakınlarını kaybedenlerin telefonlarına küfürlü mesajlar atmışlar.

Mesajlarda ayrıca acılı ailelerle alay da ediyorlarmış.

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İçişleri Bakanlığı, bu alçakları teker teker yakalamaya başladı.

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Bu alçaklık, dünya alçaklık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir alçaklıktır.

Hiçbir alçağın aklına gelmeyecek türde bir alçaklıktır bu.

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İletişim kanallarının çoğalmasının ortaya çıkardığı bu yeni tip alçaklara gün yüzü göstermemek gerekiyor.

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KARTALKAYA FACİASININ ARDINDAN BEŞ ŞART



- BİRİNCİ ŞART: Türkiye’nin yangınla mücadele ve yangın denetimi konusunu acilen en kapsamlı biçimde masaya yatırması ve yeni kurallar belirlemesi şart.

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- İKİNCİ ŞART: Büyükşehir olmayan illerdeki “İl Özel İdaresi” yapısının görevini tam olarak yerine getirmesini sağlayacak önlemler alınması şart.

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- ÜÇÜNCÜ ŞART: Yangın denetiminin hangi periyotlarda yapılması gerektiğinin yasalarda ve mevzuatta açık, net ve tartışmasız biçimde ortaya konması şart.

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- DÖRDÜNCÜ ŞART: Kartalkaya gibi kış turizminin yapıldığı bölgelerde olası yangınlara karşı bir itfaiye oluşumunun sağlanması şart.

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- BEŞİNCİ ŞART: Büyükşehir olmayan il belediyelerinin mücavir alanlarının dışındaki yangın sorumluluğunun yasalarda açık, net ve tartışmasız şekilde vurgulanması şart.

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MUHARREM İNCE’NİN YAPACAĞI EN İYİ İŞ



Denedi. Yenildi. Bir daha denedi. Yine yenildi.

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Samuel Beckett olsam şöyle derdim:

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“Olsun. Yine denesin, yine yenilsin. Daha iyi yenilsin.”









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Samuel Beckett olmadığım için Muharrem İnce’ye şöyle diyorum:

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“Abi yeter sağda solda gezdiğin. Şu saatten sonra senin yapacağın en iyi iş CHP’ye geçmektir. Eğer gerçekten de Özgür Özel seni partiye davet ettiyse durma hemen kabul et.”

TRUMP GAZZE’Yİ DEĞİL DE İSRAİL’İ TAŞISA



Trump, Gazze halkını bir yerlere taşımaya çalışıyor.

Mısır ya da Ürdün.

İlk aklına gelen iki yer.

*

Oysa İsrail’i başka bir yere taşısa...









Ortadoğu’da on yıllardır süren sorun, bir anda çözülür.

*

Çatışmalar, ihtilaflar falan bir anda biter.

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Ortadoğu, bir anda İskandinavya gibi barış ve huzur bölgesi haline gelir.

*

Peki Trump, İsrail’i nereye taşısın?

Yer mi var?

*

Yakında Grönland’ı alacak ya...

İşte o zaman Trump’ın eline neredeyse Anadolu kıtası büyüklüğünde bir toprak geçecek.

Orası olabilir.