 Gerçek olamayacak kadar iyi bir adam: Tom Barrack

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi... ABD’nin Ankara Büyükelçisi...

*

İsrail’in nefret ettiği bir adam Tom Barrack.

Çünkü Suriye’nin birliğinden yana. Çünkü İsrail’in Suriye’deki kaos planına karşı. Çünkü Suriye’nin güçlü bir ulus devlet olmasını istiyor. Çünkü İsrail’in Suriye’yi parçalamasına geçit vermiyor. Çünkü Suriye’de Türkiye’nin tezlerine yatkın.

*

İsrail, sırf bu yüzden kendisini istemiyor.

Adını duyduğunda tüyleri diken diken oluyor İsrail yönetiminin.

Trump’a sürekli Tom Barrack’ı kötülüyorlar.

Görevden alınsa...

Bayram edecekler.

*

Türkiye açısından bakıldığında ise...

Tom Barrack için sadece şu söylenebilir:

“Too good to be true.”

Yani gerçek olamayacak kadar iyi.

*

Her “gerçek olamayacak kadar iyi” olan, herkesi olduğu gibi beni de huylandırır.

Tom Bey’e azıcık kuşkuyla yaklaşmamın tek nedeni bu yani.

İBRAHİM KALIN’IN TEMASLARI

MİT Başkanı İbrahim Kalın...

Başta Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu olmak üzere parti liderlerine süreçle ilgili bilgiler verdi.

*

Bir süre önce ben de İbrahim Kalın’la süreç hakkında konuşma fırsatı bulmuştum.

Bu deneyimden yola çıkarak şu kadarını söylemek isterim:

*

İbrahim Kalın’ı dinleyip de ikna olmamak...

Her babayiğidin harcı değildir.

ARTIK YENİ BİR SOSYAL MEDYA VAR: NEXT

SELÇUK Bayraktar liderliğinde Teknofest girişimcileri, yepyeni bir sosyal medya geliştirdiler.

Yeni sosyal medyanın adı: NEXT.

Daha başlar başlamaz 200 bini aşan kullanıcısı olmuş NEXT’in.

*

2004 yılında model uçak boyutunda ufacık bir İHA ile başladı Baykar’ın macerası. Bugün 9 tonluk insansız savaş uçağı Kızılelma’yı üretiyorlar.

*

Girdim baktım NEXT’e. İlk izlenimim şu:

Kullanımı çok kolay ve pratik. Tasarımı çok sade ve şık.

*

Ama şimdilik biraz “yankı odası” kıvamında.

Çünkü kullanıcılar, hep aynı duygu ve düşüncedeki kişiler.

Açılması, gelişip serpilmesi, farklılıkları içinde barındırması şart.

Yüz çiçek açmalı, bin fikir yarışmalı NEXT’te. Başka türlü olmaz.

*

Teknofest kuşağı ve girişimcilerinin üç temel özelliği var:

BİR: Hep inanılmazı başarıyorlar. İKİ: Önce hayal edip sonra gerçeğe dönüştürüyorlar. ÜÇ: Her zaman dünyayı şaşırtıyorlar.

*

Girişimcilerin bu üç temel özelliği nedeniyle...

NEXT’e kolaylıkla umut bağlanabilir.

DEMİRÖREN MEDYA’NIN ŞEHİDİ

YEŞİL vatanımız için 10 şehit verdik.

Şehitlerimizin öykülerini okudukça...

İçimiz yanıyor, ağlıyoruz, ah ediyoruz, derin bir üzüntü duyuyoruz.

*

O şehitlerden biri de Demirören Medya ailesinden.

Hürriyet Ankara’nın emektar idare personeli Gürsel Arslan’ın oğlu Eren de şehit oldu.

*

25 yaşındaydı Eren. Bir AKUT gönüllüsüydü.

Yardımseverliği bir hayat tarzı haline getirmişti Eren:

Deprem olur hemen koşar. Cansiperane enkazlara dalar. Kedi kurtarır, keçi kurtarır.

Babası Gürsel Arslan’ın gurur kaynağıydı.

*

Gürsel Arslan’ın acısı, Demirören Medya’nın acısıdır.

Şehidimize ve şehitlerimize Allah’tan sonsuz rahmet diliyorum.

DUYUNCA KOŞARAK UZAKLAŞTIĞIM SÖZLER

- “Her lafa verecek cevabım var” diye başlayan o itici söz.

*

- “Devlet her zaman 18 yaşındadır” şeklindeki o tuhaf söz.

*

- “Sıcak bir şey değil de nem fena” tarzı o aşırı klişe söz.

*

- “Grok bu doğru mu” şeklindeki o artık bıktıran söz.

*

- “Konuyla avukatlarım ilgileniyor” şeklindeki o kibirli ve tehditkâr söz.

HAVAALANINDA VAKİT GEÇİRMENİN YAN ETKİLERİ

- Zamanın akmayan bir şey olduğunu düşünmeye başlamak.

- Euro’yu liraya çevirmekte ustalaşmak.

- Çeşitli milletler hakkında genelleme yapabilecek kıvama gelmek.

- “Bagi” adı verilen araçlardan nefret etmek.

- Normal zamanlarda asla satın alınmayacak şeyleri satın almak.

- Oturacak boş yer bulunca manasız biçimde gururlanmak.

- Her tezgâhta “Toblerone” marka çikolataya maruz kalmak.

- Türklerle karşılaşınca üst kattaki komşuyla karşılaşmış gibi olmak.

- Bavul satan dükkânların önünde uzun zaman geçirmek.