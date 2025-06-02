 Genel merkezciler mi haklı Kılıçdaroğlucular mı haklı

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- KILIÇDAROĞLUCULAR DİYOR Kİ: Kurultayı parayla satın aldılar. Kılıçdaroğlu’nun sırtına ihanet hançerini soktular. Delegeleri pavyonlara götürüp parayla yanlarına çektiler. Para yoluyla CHP’yi teslim aldılar. Kılıçdaroğlu’na yönelik sistematik saldırı yapıyorlar. Böylece Kılıçdaroğlu’nu pes ettirmek istiyorlar. Mahkemenin vereceği karara herkes saygı göstermeli. “Rejimin yargısı” deniliyor. Madem rejimin yargısı, neden tutuklamalara itiraz ediyorsunuz?

*

KİM HAKLI

Söylediklerinde haklı olsalar bile Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları için bu savaş, çoktan kaybedilmiş bir savaştır.

Atı alan Üsküdar’ı geçeli epey oldu.

CHP tabanı da “başarının tatlı kokusunu” tattı.

Artık CHP tabanı için...

- Özgür Özel, Ecevit’ten sonra gelmiş en şahane genel başkan.





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- Tutuklu Ekrem İmamoğlu ise göğün yedi kat üzerinde.

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Tabanı bu hale gelmiş olan CHP’de...

Kemal Kılıçdaroğlu, o koltukta biraz zor oturur.

Mahkeme kararıyla oturmaya kalkarsa...

Parti çat diye bölünür.

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Sonuç:

Kimin haklı, kimin haksız olduğunu tartışmanın pek bir anlamı kalmamış durumda yani.

‘HAK VAKİ OLUNCAYA KADAR CUMHURBAŞKANIYIM’ MI DEDİ

İSMET Berkan’ın haber sitesindeki başlık şöyle:

*

“Erdoğan adaylık tartışmasını bitirdi: Hak vaki olana kadar buradayız.”

*

Ne anlıyoruz bu başlıktan?

Şunu anlıyoruz:

*

Erdoğan’ın “Ben ölünceye kadar cumhurbaşkanı olarak kalacağım” dediğini.

*

Peki gerçekten de Erdoğan demiş mi böyle bir şey?

İki saniyelik bir araştırma yaptım.

Sonuç: DEMEMİŞ!

*

Erdoğan’ın dediği şu:

*

“Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bize haritalar üzerinden güya yer gösterenler oldu. Şimdi onların hiçbirisi yok. Neredeler? Tam da cibilliyetlerine yakışır şekilde arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. İhanetlerinin bedeli olarak on binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuzca verdiler ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vaki olana kadar da yine burada olacağız. Hilalin gölgesinde, Ezan-ı Muhammediye’nin huzur veren ikliminde yaşamaya devam edeceğiz.”

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Erdoğan’ın bu cümlelerinden “Ben ölünceye kadar Cumhurbaşkanı olarak kalacağım” sonucu çıkar mı?

Çıkmaz tabii ki.

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Ancak İsmet Berkan’ın böyle bir sonuç çıkarmasını da fazla yadırgamamak lazım.

Ne de olsa kendisi hiç var olmamış Kabataş videosu için “İzledim, çok korkunçtu” diyebilmiş biridir.

KAVRAMLAR VE ANLAMLARI

- MUTLAK BUTLAN: Mutlak, mutlak demek. Butlan ise batıldan gelir, yani geçersiz demek. Mutlak butlan, mutlak geçersiz demek.

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- HARİM-İ İSMET: Harim, “korunan, saygı duyulan, kutsal olan şey” demektir. İsmet ise “dürüst, temiz” demek. Harim-i ismet, “tertemiz kutsal yer” demek.

YAZ DÜŞMANLIĞIMIN NEDENLERİ

- Dizimi izleyeceğim, karanlık çökmüyor bir türlü.

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- Sürekli klimatize ortam aramaktan helak oluyorum.

- Bir-iki alengirli kazak, mont falan giyemiyorum.

- Akşam sokaklardan bozacı geçmiyor.

- Sıcaktan boğulma, gölgede bile terleme falan da cabası.

COŞKUN BAŞBUĞ’U ÇEKERSEN SİSTEM ÇÖKER

DOSTUMUZ Coşkun Başbuğ, gündemi çok iyi analiz eder. Analizleri gerçekçidir. Söyledikleri çıkar. Bilgiye dayalı konuşur. Ayrıca pek sempatiktir, mütevazıdır, espriye de sonsuz açıktır.

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Şöyle bir tarafı da var Coşkun Başbuğ’un:

İrili ufaklı haber kanallarının vazgeçilmez uzman konuğudur.

Adam resmen ağır işçilik yapmakta. Sürekli bağlantıda. Sürekli ama. Bir dakikası bile boş geçmiyor.

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Sabah bir kanalda Ukrayna’yı yorumluyor. Hop oradan bir radyoya geçip Trump’ı anlatıyor. Öğleye doğru TRT’de Gazze meselesine değiniyor. Öğle haberlerinde Putin’i analiz ediyor. Öğleden sonra başka bir kanalda savunma sanayisine dalıyor. Akşam üzeri gündemi genel olarak toparlıyor. Prime time zamanı da tartışma programlarında çatır çatır tartışıyor.

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Kısacası Türk haber televizyonculuğu sisteminden Coşkun Başbuğ faktörünü çektiğiniz anda...

Sistem küt diye çöker valla.

CANAN GEREDE’NİN FIRTINALI ANILARI

KOMŞUM Canan Gerede’nin “Devrim Çiçeği” adını verdiği anı kitabını okuyup bitirdiğimde “Artık böyle hayatlar yaşanmıyor abi” dedim. İçimden tabii.

*

Canan Gerede’nin hayatı öyle bir hayat ki, bu hayatın içinde...

Venezuela’da geçirilmiş ilk gençlik günleri var, Attila İlhan’ın kuzeni var, Rolanda Pena isimli Venezuelalı sanatçı var, New York var, Elia Kazan var, Yaşar Kemal var, Gülriz Sururi - Engin Cezzar var, Hippi hareketi var, kayınpeder Hüsrev Gerede var, Sadri Alışık var. Yılmaz Güney var, cezaevinden adam kaçırma var.

Var da var yani.

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Bir büyük hayat macerasına tanık olmak için okuyun bu kitabı.

GAZZE’Yİ UNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK

SİNAN Burhan’ın başında olduğu Türkiye Basın Federasyonu, Türkiye’den ve dünyadan bir çok gazeteciyi bir araya getirdi geçen cumartesi günü.

Sultanahmet’teki buluşmada gazeteciler, 24 saat kesintisiz Gazze’yi konuştular. Ortak canlı yayınlar yapıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da tam destek verdiği bu programın tek bir anlamı var:

Gazze’yi unutmamak, unutturmamak. Gazze’deki soykırıma alışmamak, alıştırmamak. Gazze’nin dramını kanıksamamak, kanıksatmamak.

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Çünkü unutmak, alışmak, kanıksamak... Düşülebilecek en alt noktadır.