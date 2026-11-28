- MODERATÖRLÜK: Toplantıyı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz modere etti. Cevdet Yılmaz’ın moderatörlüğü o kadar iyiydi ki... “Tarafsız Bölge’yi benden daha iyi yönetir” dedirtti bana.
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- GÜRLEK STİLİ: Şunu fark ettim. Bir Akın Gürlek stili var. Şöyle bir stil: Hızlı konuşma / Kısa cümlelere çok bilgi sığdırma / Konuşurken tekrarlardan kaçmama / Ciddiyetten milim sapmama. Yavaş yavaş bu stile alışıyoruz galiba.
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- SORULAR: İki ilke söyleyeceğim... BİR: Sorular çatır çatır sorulursa gelen cevaplar da esaslı olur. İKİ: Çatır çatır sorular sorulmazsa gelen cevaplar hep biraz kekremsi kaçar. Bu basın toplantısında sorular çatır çatır soruldu. Gelen cevapların iyi olmasında bunun payı büyük.
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- ÜÇ İMAJ: Cevdet Yılmaz: İtimat telkin eden bir yapısı var kendisinin. / Mehmet Şimşek: Ben şunu bilirim, şunu söylerim: Bu adamın yalan söyleme becerisi yok ve bunu hissettiriyor. / Akın Gürlek: Lafı hiç eğip bükmüyor, dik dik konuşuyor, özgüveni yüksek.
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- GENEL OLARAK: Basın toplantısının detaylarına inildikçe bazı konularda eksikler çıkarılabilir. Ama genel olarak bakıldığında: Hükümet açısından fazlasıyla pozitif bir sonuç üretir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
BEN GİDERİM BATUM’A DA BATUM’UN BATAĞINA
Çok güzel bir Batum türküsü vardır.
Kemençeli, ritmik bir türkü.
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Türkünün girişi şöyle:
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“Ben giderim Batum’a da / Batum’un batağına.”
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Bu türküyü Batum’da şanlı Filistin direnişini gerçekleştiren Beşiktaş’ın tüm kahraman evlatlarına armağan ediyorum.
TOKALAŞTI MI TOKALAŞMADI MI
Hikmet Çetin’in cenaze töreni.
Törende çekilen fotoğraflara bakarken aklımda tek bir soru var:
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Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu... Acaba tokalaştı mı, tokalaşmadı mı?
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Çok saçma, çok gereksiz, çok kaba, çok tuhaf bir merak bu.
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Bu saçma, gereksiz, kaba, tuhaf merakın sorumluları, tokalaşmayı çok büyük mesele haline getirenlerdir.
HAYSİYET CELLATLIĞI
Sosyal medyada bir haber geçiyorlar.
Güya Hazar Ergüçlü şöyle demiş:
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“Yılmaz Erdoğan sırf benimle yakınlaşmak için saçma sapan bir dizi yazdı. Ben de para için mecburen oynadım. Pişmanım.”
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Baştan sona yalan. Hazar Ergüçlü’nün yok böyle bir açıklaması. Palavra ki tam palavra.
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Ama bu palavra, sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi. Bu palavrayla ilgili milyon milyon yorumlar yapıldı.
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İnsanların şerefleriyle, haysiyetleriyle, onurlarıyla oynayan bir mecraya dönüştü sosyal medya.
Bu haysiyet cellatlığı karşısında herkesin elinin kolunun bağlı olması ise...
Çok ama çok korkutucu.
ÇOK ŞÜKÜR HİÇ BULAŞMADIM
- TİKTOK: Kıyısından bile geçmedim.
- TUTUKLANACAKSIN: Hayatımda hiç kimse için hiçbir yerde söylemedim bunu.
- FON: Kilometrelerce ötesinde kaldım hep.
- MARVEL: Bu evrene adımımı bile atmadım, atmıyorum, atmayacağım.
- FOTOĞRAF: Hasta yatağında serumla fotoğraf çektirmedim.
- KAYDIRMA: Ekranda saatlerce kaydırma yapma işine hiç yüz vermedim.