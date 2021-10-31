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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

31 Ekim 2021

Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.

Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

*

- 24 saat yaşayan bir kültür merkezine dönüşmesi süper.

*

- Mimarisindeki zarafet ve şıklık on numara.

*

Madem AKM’nin kasıtlı bir şekilde çürümeye terk edildiğini iddia ettik... Madem AKM’den Atatürk adının çıkarılacağını söyleyip durduk... Madem iktidarın sanata dost olmadığından dem vurduk... Madem kısa sürede AKM’nin bitmesinin hayal olduğundan söz ettik...

*

O halde şimdi de...

“Yanılmışız yahu”, “Aşk olsun, çok iyi yaptılar”, “Söyleyecek olumsuz tek bir kelime bile bulamıyoruz” demesini bilelim.

*

Unutmayalım:

İyiye iyi demesini bilmezsek...

Kötüye kötü dememizin bir anlamı kalmaz.

*

Unutmayalım:

Gözleri kör eden, fanatizmle beslenen bir siyasetten...

Kimseye bir fayda gelmez.

*

Ve yine unutmayalım:

Kimin yaptığına bakmadan iyi yapılmış bir işe iyi yapılmış demezsek...

Hakkaniyetimizi kaybetmiş oluruz.

EŞOFMAN MODASI NASIL HIZLA YAYILDI

SON günlerde bir eşofman fırtınası esiyor sokaklarda.

Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Zengin dar gelirli, kadın erkek, yaşlı genç... Hiç fark etmiyor.

Yakışan, yakışmayan herkes giyiyor.

*

“Millet pandemi döneminde rahatlığa alıştı da ondan” diyenler var.

Ama ben bu modanın daha çok Arap illerinden ülkemize gelen turistler tarafından başlatıldığını düşünüyorum.

*

Bu düşünceye kapılışımın nedeni ise şu:

*

Nişantaşı’nın en lüks mağazalarında dolaşırken tüm ünlü markaların reyonlarının eşofmanlarla dolduğunu görünce...

Bir mağaza görevlisinin ağzını yokladım.

“Nedir bu eşofman olayı? Neden her markanın eşofmanlarını ön plana çıkarıyorsunuz?” dedim.

Aldığım cevap şuydu: “Arap turistlere satıyoruz. O yüzden.”

*

Şimdi on puanlık uzman sorusu şudur: Modayı başlatanın Araplar olduğunu öğrenince... Eşofman giymekten vazgeçecek kaç seküler var aramızda?

İNKÂRCI DİYANET

ANLAŞILDI.

İnadınız inat.

Hutbelerde Atatürk’ü anmayacaksınız.

Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

*

O zaman...

- 29 Ekim’deki hutbelerde Cumhuriyet Bayramı’ndan...

- 30 Ağustos’taki hutbelerde Zafer Bayramı’ndan...

Söz etmeyin.

*

- Çünkü Atatürksüz Cumhuriyet’ten söz etmek...

- Çünkü Atatürksüz Zafer Bayramı’ndan söz etmek...

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir inkârcılıktır.

İnkârcılık ise...

Çok büyük günahtır.

YAPMAYIN BUNU

28 Şubat döneminde Refah Partisi’ne yakın bir yayın organında çalışıyordum.

Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ve bizi Anıtkabir’e almıyorlardı.

*

En sinir olduğum uygulama buydu.

*

Bu uygulamanın bir benzerinin bugün tekrarlanıyor oluşu, derinden üzüyor beni.

BU CUMHURİYET, HDP’NİN CUMHURİYET’İ DEĞİL Mİ?

HDP, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamıyor.

Atatürk’ün adını ağzına almıyor.

*

Neden?

*

Ne yaptı bu Cumhuriyet HDP’ye?

*

Ne yaptı Atatürk HDP’ye?

*

Neden HDP’nin kurumsal yapısı, Cumhuriyet ortak paydasında buluşmak istemiyor?

*

Bu soruları HDP’ye sormak...

En çok da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmaz mıydı?

BİZİM MİLLET BİR ALEM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını okudum.

Şöyle diyor:

*

“Cumhurbaşkanı adaylığı için özgeçmiş bırakanlar var.”

Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

*

Güler misin, ağlar mısın?

*

Parlak maaşlı, masa başı bir iş için özgeçmiş bırakır gibi...

Cumhurbaşkanı adaylığına başvuruda bulunanlar varmış.

*

Millet İttifakı, bir an önce adayını belirlese de...

Bu tür saçmalıklardan kurtulsak.

*

Yoksa bizim millet çok alem bir millettir, “Bizim çocuğu aday yapıverseniz çok memnun oluruz” diye başvuruda bulunanlar bile çıkabilir. 

X

Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

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Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

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