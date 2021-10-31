Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
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BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu
Binanın görkemine diyecek yok.
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- 24 saat yaşayan bir kültür merkezine dönüşmesi süper.
*
- Mimarisindeki zarafet ve şıklık on numara.
*
Madem AKM’nin kasıtlı bir şekilde çürümeye terk edildiğini iddia ettik... Madem AKM’den Atatürk adının çıkarılacağını söyleyip durduk... Madem iktidarın sanata dost olmadığından dem vurduk... Madem kısa sürede AKM’nin bitmesinin hayal olduğundan söz ettik...
*
O halde şimdi de...
“Yanılmışız yahu”, “Aşk olsun, çok iyi yaptılar”, “Söyleyecek olumsuz tek bir kelime bile bulamıyoruz” demesini bilelim.
*
Unutmayalım:
İyiye iyi demesini bilmezsek...
Kötüye kötü dememizin bir anlamı kalmaz.
*
Unutmayalım:
Gözleri kör eden, fanatizmle beslenen bir siyasetten...
Kimseye bir fayda gelmez.
*
Ve yine unutmayalım:
Kimin yaptığına bakmadan iyi yapılmış bir işe iyi yapılmış demezsek...
Hakkaniyetimizi kaybetmiş oluruz.
EŞOFMAN MODASI NASIL HIZLA YAYILDI
SON günlerde bir eşofman fırtınası esiyor sokaklarda.
Zengin dar gelirli, kadın erkek, yaşlı genç... Hiç fark etmiyor.
Yakışan, yakışmayan herkes giyiyor.
*
“Millet pandemi döneminde rahatlığa alıştı da ondan” diyenler var.
Ama ben bu modanın daha çok Arap illerinden ülkemize gelen turistler tarafından başlatıldığını düşünüyorum.
*
Bu düşünceye kapılışımın nedeni ise şu:
*
Nişantaşı’nın en lüks mağazalarında dolaşırken tüm ünlü markaların reyonlarının eşofmanlarla dolduğunu görünce...
Bir mağaza görevlisinin ağzını yokladım.
“Nedir bu eşofman olayı? Neden her markanın eşofmanlarını ön plana çıkarıyorsunuz?” dedim.
Aldığım cevap şuydu: “Arap turistlere satıyoruz. O yüzden.”
*
Şimdi on puanlık uzman sorusu şudur: Modayı başlatanın Araplar olduğunu öğrenince... Eşofman giymekten vazgeçecek kaç seküler var aramızda?
İNKÂRCI DİYANET
ANLAŞILDI.
İnadınız inat.
Hutbelerde Atatürk’ü anmayacaksınız.
*
O zaman...
- 29 Ekim’deki hutbelerde Cumhuriyet Bayramı’ndan...
- 30 Ağustos’taki hutbelerde Zafer Bayramı’ndan...
Söz etmeyin.
*
- Çünkü Atatürksüz Cumhuriyet’ten söz etmek...
- Çünkü Atatürksüz Zafer Bayramı’ndan söz etmek...
Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir inkârcılıktır.
İnkârcılık ise...
Çok büyük günahtır.
YAPMAYIN BUNU
28 Şubat döneminde Refah Partisi’ne yakın bir yayın organında çalışıyordum.
Ve bizi Anıtkabir’e almıyorlardı.
*
En sinir olduğum uygulama buydu.
*
Bu uygulamanın bir benzerinin bugün tekrarlanıyor oluşu, derinden üzüyor beni.
BU CUMHURİYET, HDP’NİN CUMHURİYET’İ DEĞİL Mİ?
HDP, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamıyor.
Atatürk’ün adını ağzına almıyor.
*
Neden?
*
Ne yaptı bu Cumhuriyet HDP’ye?
*
Ne yaptı Atatürk HDP’ye?
*
Neden HDP’nin kurumsal yapısı, Cumhuriyet ortak paydasında buluşmak istemiyor?
*
Bu soruları HDP’ye sormak...
En çok da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmaz mıydı?
BİZİM MİLLET BİR ALEM
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını okudum.
Şöyle diyor:
*
“Cumhurbaşkanı adaylığı için özgeçmiş bırakanlar var.”
*
Güler misin, ağlar mısın?
*
Parlak maaşlı, masa başı bir iş için özgeçmiş bırakır gibi...
Cumhurbaşkanı adaylığına başvuruda bulunanlar varmış.
*
Millet İttifakı, bir an önce adayını belirlese de...
Bu tür saçmalıklardan kurtulsak.
*
Yoksa bizim millet çok alem bir millettir, “Bizim çocuğu aday yapıverseniz çok memnun oluruz” diye başvuruda bulunanlar bile çıkabilir.