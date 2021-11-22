Gelin, helalleşelim

- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
Gelin, helalleşelim
“Birazdan döneceğim sana” deyip de bir türlü dönmediklerim...
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
*
- Trafikte ufak tefek çakallıklar yaparak haklarını çiğnediklerim...
*
- “Mesaj mı attın? Hiç fark etmemişim yahu” diyerek aldattıklarım...
*
- Ultra pahalı marka saatlerin çakmalarıyla kendilerine gösteriş yaptıklarım...
*
Gelin helalleşelim.
Hepiniz hakkınızı helal ediniz lütfen.
BEŞ SAATTE SELANİK
AK Partili Metin Külünk, Yunanistan’a atar yapmış.
*
“Kafamızı bozmasınlar, beş saatte Selanik’te oluruz, beş saatte Atina’da oluruz” türünde sözler söylemiş.
*
Bu yaklaşım tarzından, bu sistematikten, bu kalıptan çıkılması şart.
*
Çünkü...
Alınacak şehir ismi ve şehrin alınma süresi verilince, insanın aklına ister istemez Şam ve Şam’ın alınma süresiyle ilgili tatsız hatıralar geliyor.
SEMTLERE GÖRE İSLAMCILIK
ÖZÜNÜ tam kavrayamadım ama son günlerde şöyle bir mavra dönüyormuş İslamcı gençler arasında:
*
Fatih İslamcılığı, Üsküdar İslamcılığından daha mı iyidir? Beyazıt İslamcılığı, hepsini döver mi?
*
Nişantaşı İslamcılığından söz eden yok.
Ah öksüz ve yetim Nişantaşı...
MİLLET İTTİFAKI ADAY BAROMETRESİ
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 50
- EKREM İMAMOĞLU: Yüzde 35
- MANSUR YAVAŞ: Yüzde 15
KORKUTMA BİZİ KADİR İNANIR
- Sen bizim celallenmelerimizin starısın.
- Sen bizim Tatar Ramazan’ımızsın.
- Sen bizim gönüllerimizin akil adamısın.
- Sen bizim uçarı İlyas’ımızsın.
- Sen bizim deli Kadir’imizsin.
- Sen bizim en güzel “Lannn” diyenimizsin.
*
Ve sen, bize daha çok lazımsın.
Aman korkutma bizi.
BOJİ İÇİN TEK STRATEJİ
KEDİLERE ve köpeklere karşı gelişen hayranlık uyandırıcı ilginin tam göbeğine düştü Boji...
*
İşte tam da bu nedenle...
Her kim ki Boji’yle uğraşırsa...
Kaybetmeye mahkûm olur.
*
Bütün siyasi partilerin, akımların, anlayışların...
İzlemeleri gereken Boji stratejisi şu olmalıdır:
*
Boji’yi partiler, ittifaklar, adaylar üstü bir fenomen olarak görmek ve kendisiyle sonsuz iyi geçinmek...
MADEM ÖYLE, ÇAĞIR LÜTFÜ’YÜ BİR KÜFÜR DAHA ETSİN
İYİ Parti, Denizli’de bir miting düzenlemiş.
Mitingden kalabalığın fotoğrafını paylaşan İYİ Partili Aytun Çıray, sosyal medyada şöyle yazmış:
*
“Bu daha bir; daha neler olacak neler. Bir provokasyon daha rica etsek! Teşekkürler Denizli.”
*
Yani şunu demek istiyor Aytun Çıray:
“Lütfü Türkkan olayı provokasyondu, bize yaradı.”
*
Madem öyle Aytun Bey...
Başkasından beklemeyin, kendinize bir provokasyon ayarlayın.
Çağırın Lütfü’yü...
Bassın küfrü...
Kalabalığınız daha da artsın.
ÖĞRENCİ MİLLETİ İÇİN İLAÇ GİBİ BİR PROJE
BEŞİKTAŞ, bir öğrenci ilçesidir. Tam dokuz üniversite var ilçe sınırları içinde.
Öğrenciliğin ne denli külfetli bir iş olduğunu idrak eden Beşiktaş Belediyesi, “Öğrenci-Ye” diye bir proje geliştirmiş. Lokantalarla işbirliği yaparak öğrencilere ücretsiz yemek ikramı yapıyorlar. Üsküdar gibi, Şişli gibi, Sarıyer gibi, Fatih gibi diğer öğrenci ilçelerinin de hayata geçirebilecekleri bir proje bu...
KIBRIS MÜCAHİDESİ: NİNİ
KIBRIS’TA mücahitlik kavramı iyi bilinen bir kavramdır.
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Günümüzde bu işi en iyi yapan isim ise Kıbrıslı şarkıcı Nihayet Elibol, yani kısa adıyla Nini... Kapalı Maraş’ın açıldığını dünya aleme göstermek için Maraş’ta bir klip çekti Nini... Ve Rum/Yunan fanatiklerinin hedefi oldu. Yapmadıklarını bırakmadılar genç kadına.
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Nini ise milim geri adım atmadan tek başına kafa tutmaya devam ediyor. Klibiyle, şarkısıyla, Maraş’ıyla...