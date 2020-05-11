Gel haziran gel

Sonuçta sadece AVM’ler ile berberler açılacak.
*
Oysa önümüzde mis gibi bir haziran var ve haziranda şunlar olacak:
*
- 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kalkacak.
*
- 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalkacak.
*
- Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkacak.
*
- Kafeler sınırlı zaman diliminde olsa da açılacak.
*
AVM’lerin, berberlerin açılmasıyla normalleşme mi olur?
Normalleşme dediğin haziranda olacaklarla olur.
O yüzden bir an önce gelsin haziran.
BAZEN ŞEYTAN DİYOR Kİ: AÇ BİR YOUTUBE KANALI
BAZEN şeytan kulağıma şöyle fısıldıyor:
*
“Ne duruyorsun? Açsana bir YouTube kanalı... Atara atar, gidere gider yaparsın... Kanalına bir sürü abone bulursun.”
*
Şeytana diyorum ki:
“YouTube kanalı açayım açmasına da... Atar gider işlerini nasıl yapacağım? Ben pek anlamam ki o dilden?”
*
Şeytan bu...
Durur mu?
Başlıyor akıl vermeye:
*
- Gözüne kestirdiğin bir köşe yazarına “Evinin adresini ver oğlum” diye bağırırsın.
- Hıncal Uluç’a gün görmemiş deyimlerle babalanırsın.
- Arada şişeden su içersin...
- Ertuğrul Özkök’e “Şişli çocuğuyuz biz... Aloooo” dersin.
- Osman Müftüoğlu’na “Senin günde attığın adım kadar benim yokuş çıkmışlığım var” diye hitap edersin.
- Arada yine şişeden su içersin.
- Durup dururken Mehmet Barlas’a sataşırsın.
- Hiç de sistematik olmayan serbest çağrışımlı efelenirsin.
*
Döndüm şeytana dedim ki:
“Lan git işine.”
BUGÜNLER GEÇTİĞİNDE ÖZLEYECEĞİM ŞEYLER
- Ateş Kara Hoca’nın “Ben Niksarlıyım” deyişini...
*
- İstanbul’un sessiz, gürültüsüz halini...
*
- Akşam saat 19.00 gibi “Fahrettin Koca rakamları açıkladı mı?” diye sormayı...
*
- Sokağa çıkma yasağından hemen sonra caddeleri dolduranlara bakıp, “Ama olmaz ki? Bütün çabalar boşa gidecek” diye hayıflanmayı...
*
- Tarafsız Bölge’de Mehmet Çilingiroğlu Hoca’ya bağlanmayı...
*
- Trump’ın dağıtmış halini...
*
- Mehmet Ceyhan Hoca’nın bilimden zerre taviz vermez edasını...
*
- Mavi maskesi olanla beyaz maske değiştokuşu yapmayı...
*
ÇOK AMA ÇOK ÖZLEYECEĞİM.
TATBİKATTA ŞEHİT OLAN İKİ İTFAİYECİYE DAİR
İSTANBUL Kadıköy’de itfaiyeciler tatbikat yapıyorlar. Tatbikat sırasında merdiven kırılıyor. Bu olay iki itfaiyecinin şehit olmasına yol açıyor.
*
Dikkatinizi çekerim:
İki itfaiye eri, yangına müdahale ederken değil tatbikat sırasında şehit oluyorlar, tatbikat.
*
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu konuda açıklama yapmalı.
- İki insanın hayatına mal olan bu ihmal kimin eseridir? Açıklamalı.
- İstanbul İtfaiyesi’nin yönetimine getirdiği kişilerin liyakatinden emin mi? Açıklamalı.
- Bu konuda herhangi bir soruşturma falan başlattı mı? Açıklamalı.
*
Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...
Ortalığı en az 10 gün ayağa kaldıracak olanlar...
Olay CHP’li belediyede gerçekleşti diye kafalarını kuma gömüyorlar.
*
Tıpkı böyle olaylara sadece CHP’li belediyede gerçekleştiğinde duyarlı olanlar gibi...
*
Ben iki gruptan da değilim.
Partizanca bakmıyorum olaya... Amacım İmamoğlu’nu sıkıştırmak da değil...
Benim derdim giden iki can...
*
Herkesin kendi mahallesini kolladığı şu kahrolası politik ortamda giden iki can arada kaynamasın istiyorum.
BEREN SAAT’İN ANNELER GÜNÜ MESAJI
ŞÖYLE demiş Beren Saat, kutlama mesajında:
*
“Doğa ana düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Bugünü annesinden ayrı geçiren herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum. Bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Kolektif anne sevgisi meditasyonu yapalım bugün. Sevgimizin sinerjisini yayalım.”
*
Benim Anneler Günü mesajım ise şöyleydi:
*
“Annemin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım.”
*
Beren Saat’in afili, janjanlı mesajının yanında nasıl da sönük kaldı benim mesaj.
*
Ama kararlıyım.
Seneye ben de içinde “frekans, molekül, kolektif, meditasyon, sinerji” sözcüklerinin geçtiği bir Anneler Günü mesajı yayınlayacağım.
*
Keşke Beren Saat, bunu başarabilmem için bana spiritüel danışmanların kaleme aldığı birkaç tılsımlı kitap tavsiye etse...
Gel haziran gel
11 Mayıs’ı amma da gözümüzde büyüttük.
Sonuçta sadece AVM’ler ile berberler açılacak.
*
Oysa önümüzde mis gibi bir haziran var ve haziranda şunlar olacak:
*
- 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kalkacak.
*
- 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalkacak.
*
- Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkacak.
*
- Kafeler sınırlı zaman diliminde olsa da açılacak.
*
AVM’lerin, berberlerin açılmasıyla normalleşme mi olur?
Normalleşme dediğin haziranda olacaklarla olur.
O yüzden bir an önce gelsin haziran.
BAZEN ŞEYTAN DİYOR Kİ: AÇ BİR YOUTUBE KANALI
BAZEN şeytan kulağıma şöyle fısıldıyor:
*
“Ne duruyorsun? Açsana bir YouTube kanalı... Atara atar, gidere gider yaparsın... Kanalına bir sürü abone bulursun.”
*
Şeytana diyorum ki:
“YouTube kanalı açayım açmasına da... Atar gider işlerini nasıl yapacağım? Ben pek anlamam ki o dilden?”
*
Şeytan bu...
Durur mu?
Başlıyor akıl vermeye:
*
- Gözüne kestirdiğin bir köşe yazarına “Evinin adresini ver oğlum” diye bağırırsın.
- Hıncal Uluç’a gün görmemiş deyimlerle babalanırsın.
- Arada şişeden su içersin...
- Ertuğrul Özkök’e “Şişli çocuğuyuz biz... Aloooo” dersin.
- Osman Müftüoğlu’na “Senin günde attığın adım kadar benim yokuş çıkmışlığım var” diye hitap edersin.
- Arada yine şişeden su içersin.
- Durup dururken Mehmet Barlas’a sataşırsın.
- Hiç de sistematik olmayan serbest çağrışımlı efelenirsin.
*
Döndüm şeytana dedim ki:
“Lan git işine.”
BUGÜNLER GEÇTİĞİNDE ÖZLEYECEĞİM ŞEYLER
- Ateş Kara Hoca’nın “Ben Niksarlıyım” deyişini...
*
- İstanbul’un sessiz, gürültüsüz halini...
*
- Akşam saat 19.00 gibi “Fahrettin Koca rakamları açıkladı mı?” diye sormayı...
*
- Sokağa çıkma yasağından hemen sonra caddeleri dolduranlara bakıp, “Ama olmaz ki? Bütün çabalar boşa gidecek” diye hayıflanmayı...
*
- Tarafsız Bölge’de Mehmet Çilingiroğlu Hoca’ya bağlanmayı...
*
- Trump’ın dağıtmış halini...
*
- Mehmet Ceyhan Hoca’nın bilimden zerre taviz vermez edasını...
*
- Mavi maskesi olanla beyaz maske değiştokuşu yapmayı...
*
ÇOK AMA ÇOK ÖZLEYECEĞİM.
TATBİKATTA ŞEHİT OLAN İKİ İTFAİYECİYE DAİR
İSTANBUL Kadıköy’de itfaiyeciler tatbikat yapıyorlar. Tatbikat sırasında merdiven kırılıyor. Bu olay iki itfaiyecinin şehit olmasına yol açıyor.
*
Dikkatinizi çekerim:
İki itfaiye eri, yangına müdahale ederken değil tatbikat sırasında şehit oluyorlar, tatbikat.
*
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu konuda açıklama yapmalı.
- İki insanın hayatına mal olan bu ihmal kimin eseridir? Açıklamalı.
- İstanbul İtfaiyesi’nin yönetimine getirdiği kişilerin liyakatinden emin mi? Açıklamalı.
- Bu konuda herhangi bir soruşturma falan başlattı mı? Açıklamalı.
*
Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...
Ortalığı en az 10 gün ayağa kaldıracak olanlar...
Olay CHP’li belediyede gerçekleşti diye kafalarını kuma gömüyorlar.
*
Tıpkı böyle olaylara sadece CHP’li belediyede gerçekleştiğinde duyarlı olanlar gibi...
*
Ben iki gruptan da değilim.
Partizanca bakmıyorum olaya... Amacım İmamoğlu’nu sıkıştırmak da değil...
Benim derdim giden iki can...
*
Herkesin kendi mahallesini kolladığı şu kahrolası politik ortamda giden iki can arada kaynamasın istiyorum.
BEREN SAAT’İN ANNELER GÜNÜ MESAJI
ŞÖYLE demiş Beren Saat, kutlama mesajında:
*
“Doğa ana düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi. Bugünü annesinden ayrı geçiren herkese moleküllerimden biraz gönderiyorum. Bilincinizle annenizin frekansını yakalayın. Kolektif anne sevgisi meditasyonu yapalım bugün. Sevgimizin sinerjisini yayalım.”
*
Benim Anneler Günü mesajım ise şöyleydi:
*
“Annemin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım.”
*
Beren Saat’in afili, janjanlı mesajının yanında nasıl da sönük kaldı benim mesaj.
*
Ama kararlıyım.
Seneye ben de içinde “frekans, molekül, kolektif, meditasyon, sinerji” sözcüklerinin geçtiği bir Anneler Günü mesajı yayınlayacağım.
*
Keşke Beren Saat, bunu başarabilmem için bana spiritüel danışmanların kaleme aldığı birkaç tılsımlı kitap tavsiye etse...