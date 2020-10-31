Geçmiş olsun canım İzmir...

Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
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Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
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İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
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Bunu da ifade etmiş.
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Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
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“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
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Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
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- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
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- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
- BİR: Statükoculuğu...
- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...
*
Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Geçmiş olsun canım İzmir...
Yıkılan binalar.
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Dilimde hep aynı dua:
İnşallah en az can kaybıyla atlatırız bu afeti!
*
Ve hep şöyle dedim:
Güçlü ol İzmir!
*
Gün birlik olma günüdür.
Gün elden ne geliyorsa onu yapma günüdür.
Gün İzmir için dua etme günüdür.
Gün sakin olma günüdür.
Gün birbirimize sarılma günüdür.
*
Gün İzmir olma günüdür.
*
Geçmiş olsun İzmir.
Canım İzmir.
HAKLARINDA KÜÇÜK HÜKÜMLER VERDİM
MUHARREM İNCE
ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL
Bölücü değil bu adam.
Cumhur ittifakının tam karşısında, millet ittifakının da tam içinde yer alıyor.
Bu nedenle ona “bölücü” demek, saçma.
*
Yapmak istediği şey tam şu:
Yüzde 20’ye sıkışmış olan ve bu sıkışmışlıktan kurtulması da pek mümkün görünmeyen CHP’den kurtulmak.
Kurtulabilir mi?
Zor ama imkânsız değil.
*
CHP ile ilgili de bir şey söyleyeceğim:
*
CHP, tuhaf bir sorunsal.
Ne onunla oluyor ne de onsuz.
MUSTAFA SARIGÜL
BİR FANTEZİ PEŞİNDE
Büyükşehir başkanlığı?
Olmadı.
Parti kurma işi?
Tutmadı.
Şişli’ye dönüş projesi?
Feci bir akıbetle sonuçlandı.
*
Önünde iki seçenek vardı:
- BİR: Ya güzel günlerin tatlı hayaliyle yetinecekti.
- İKİ: Ya da sonuçsuz olacağını bile bile bir maceraya atılacaktı. İkincisini seçti.
*
Kısacası...
Dikkat odağı olmak, adından söz ettirmek, ilgi çekmek, hep unutulmamak için...
Bir fantezi peşinde.
ÜMİT ÖZDAĞ
NE GALİP NE MAĞLUP
Galip mi, mağlup mu?
Şu aşamada bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz:
Ne galip ne mağlup.
Maç şimdilik ortada.
Henüz tam olarak kaybetmiş de değil, kazanmış da.
*
Tozu dumana kattı, tamam... Tartıştırdı, tamam... Konuya dikkatleri fazlasıyla çekmeyi başardı, tamam...
Ama yine de tam olarak kazanmış sayılmaz.
*
Ne zaman kazanır?
Ancak Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti’de önü kesilirse kazanmış olur.
Aksi takdirde bu işin kaybedeni olması kaçınılmaz.
BUĞRA KAVUNCU
ESASLI HESAPLAŞMA ŞART
Tamam, hakkındaki iddialar kesinlik içermiyor.
Ama kuşkuları da dağıtabilmiş değil.
Şu ana kadar çok esaslı biçimde hesaplaşmadı iddialarla.
*
Kazakistan’daki dernek meselesini enine boyuna izah etmiş değil.
Tarihlerle, isimlerle...
Tabii ki akrabalarından sorumlu değil ama yine de çevresini çepeçevre sarmış olan yakınlarıyla ilgili iddialarla ilgili bir şey söylemesi gerekiyor.
Mesela...
“Enver Altaylı benim dayımdır ama benimle onun arasında şöyle bir fark var” gibi bir cümle kurması beklenir şu aşamadan sonra.
*
Ama kurmadı böyle bir cümle.
Belki de kuramıyordur.
Kim bilir?
BAHADIR ERDEM
AKŞENER'İN YENİ BAŞ AĞRISI
Meral Akşener’in en büyük hatası şu: Parlak gördüğü herhangi bir ismi, önünü arkasını hiç yoklamadan partisine alıp hemen “genel başkan yardımcısı” yapıyor.
Bu nedenle de başı beladan kurtulmuyor.
*
Kimdir Bahadır Erdem?
Ekranlarda yorumlar yapan bir hukuk profesörüydü... Liberal ve ılımlı muhalif bir isimdi. Politik herhangi bir tarafı yoktu.
En azından aktif siyasetten anladığına dair bir işaret vermiyordu.
Ekranlarda Meral Akşener’e bir iki övgü yağdırdı.
“Küt” diye İYİ Parti’nin genel başkan yardımcısı oluverdi.
*
Sonuç?
Bahadır Erdem’in Apo’lu, Leyla Zana’lı, Fetullah’lı tweet’leri döküldü ortaya.
Ve İYİ Parti ile Meral Akşener’in yine başı ağrımakta...
BENİM GÖZÜMDE MESUT YILMAZ'IN İKİ YÖNÜ
- BİRİNCİ YÖNÜ: 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin maruz kaldığı saldırıyı Batı’ya anlatmaya çalıştı. Çok yoğun çaba sarf etti bu konuda. Bir Alman gazetesine yazdığı makalede Batılıların 15 Temmuz’la ilgili yanılgılarını anlattı. Avusturya televizyonuna verdiği mülakatta Erdoğan’ın darbenin püskürtülmesindeki merkezi rolüne vurgu yaptı. ABD’ye gidip 15 Temmuz’un doğru anlaşılması konulu panellere katıldı. Bu hizmetleri unutulamaz!
*
- İKİNCİ YÖNÜ: Tavlada usta olduğu söylenirdi. Bilimsel oynadığı, iyi zar attığı falan anlatılırdı. Yakaladım kendisini bir ortamda. “Var mısınız?” dedim. “Yazık olacak sana” der gibi baktı. Ama sonunda geçti karşıma... Hayli çekişmeli bir karşılaşma oldu. Ama sonuçta yendim. 5’e 4 yendim. Çok galibiyetim vardır tavlada... Çok alışkınım yani... Buna rağmen Mesut Yılmaz’ı yenince çocuklar gibi şen olmuştum. Hey gidi hey!
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