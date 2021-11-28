Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı

- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
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- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı
İslami literatüre azıcık egemen olan herkesin kolayca bilebileceği bir hadis vardır:
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
“Ali Erbaş’tan yeni inciler” başlığıyla haber yaptılar.
*
Ve böylece...
Hadisin hadis olduğunu bilmedikleri... O sözü Ali Erbaş’ın sözü zannettikleri... Ve bu cehaletleriyle hadise “inci” diyerek saygısızlık ettikleri...
Ortaya çıkmış oldu.
*
Diyeceksiniz ki...
Gazeteciler, hadisin hadis olduğunu bilmek zorunda mı?
*
Cevap veriyorum:
*
Batılı gazeteciler, Hıristiyan inanışıyla ilgili böyle vahim çamlar devirmezler.
Çünkü onlar, Hıristiyanlığı bir bilgi objesi olarak bilmek zorunda olduklarının farkındadırlar.
*
Bizdeki gazeteciler ise...
İslami konulardaki cehaletlerini, cehalet olarak bile görmezler.
Hatta ve hatta...
Bu konudaki cehaletleriyle övünürler, konudan habersiz olmayı bir gurur nişanesi olarak yakalarında gezdirirler.
*
70 yıl önce de böyleydiler, 50 yıl önce de böyleydiler. 20 yıl önce de böyleydiler. 20 yıl sonra da böyleler. Yani böyle geldiler, böyle gidiyorlar.
YENİ VARYANTLA İLGİLİ HİSSETTİKLERİM
- Aşırı duyarsızlık.
- Süper korkusuzluk.
- Muazzam bir takmama hali.
- Müthiş kayıtsızlık.
- Fevkalade bir ne olacaksa olsun duygusu.
MUSTAFA DENİZLİ’NİN ADI AMMA DA YAKIŞTI
İZMİR Alsancak Stadı’na Mustafa Denizli’nin adının verilmesi...
- Çok yakıştı.
- Çok vefalı bir tutum olarak kayıtlara geçti.
- Çok güzel oldu.
- Çok beğenildi.
- Çok takdir edildi.
*
Düşünen, akıl eden, uğraşan herkese çokça teşekkür.
İYİ DE SAYIN METRO GENEL MÜDÜRÜ
METRO İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, metro eşkıyasının elindeki bıçakla metroya girebilmesi olayını şöyle yorumlamış:
*
“Metro girişlerindeki güvenlik kontrolünden, bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil. Bu kontrol bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Vandalizme karşı engelleyici değil.”
*
İyi de Sayın Genel Müdür...
Hiç kimse sizden “Vandalları metroya almayın” demiyor ki.
*
Size söylenen şu:
*
“Elinde kocaman ekmek bıçağıyla bu adam metroya nasıl girdi? Kocaman ekmek bıçağı karşısında alarm vermeyen dedektöre dedektör denir mi? Kocaman ekmek bıçağını sokan, tabancayı sokamaz mı?”
ATATÜRK’ÜN TÜRK HALKINDAKİ KARŞILIĞI
METROPOLL’ün yaptığı son araştırmaya göre...
Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı şükran duyanların oranı şu çıkmış:
*
Yüzde 92.
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Her zaman söylerim, yine söyleyeceğim:
*
Atatürk, bu ülkenin üzerinde mutabakat sağladığı bir değerdir. Gürültüsü çok çıkan birkaç marjinal dışında bu ülke halkının kahir ekseriyeti, Atatürk’e şükran ve saygı duyar.
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Araştırmadan çıkan sonuç, benim bu gözlemimin verisidir.
KAÇ KAÇ KAÇ
- Karşısındakine burcunu sorup ona göre ilişki geliştirenlerden...
*
- Ekonomi tartışmasını “Çıkar telefonunu” diye başlatanlardan...
*
- “Yaşanmışlıklar” ya da “dost biriktirmek” diye konuşanlardan...
*
- Köylülerle ilgili bir olumsuzluk çıktığında hemen Şükrü Erbaş’ın “Köylüleri Niçin Öldürmeliyiz?” adlı kötü şiirini piyasaya sürenlerden...
*
Kaç... Kaç... Kaç...
IŞILTILI BİR DÜNYANIN UFAK TEFEK CİNAYETLERİ
SON dönemde moda dünyasının anlı şanlı isimlerinin hayatlarını temel alan dizileri ve filmleri izledikçe...
“Moda dünyası amma da entrikalı, amma da kanlı, amma da sert bir dünyaymış” demeye başladım.
*
“Verse” dizisi mesela...
Erbakan Hoca’nın da pek sevdiği Versace markasının yaratıcısı Gianni Versace’nin psikopat bir hayranı tarafından öldürülmesini işliyordu.
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“Gucci Evi” filmi mesela...
Dün gösterime giren bu film de Gucci Ailesi’nin sonu bir suikastla tamamlanan bol entrikalı öyküsünü anlatıyor.
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Bizim modacılarımıza sirayet etmez umarım bu durum. Bunca entrika, bunca sertlik arasında yaşarken... Moda dünyamızda çıkacak entrikalara ve sertliğe tahammül edemeyiz.